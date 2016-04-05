Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:45
flyman написав:
почекай, от держава відправляє тушку проти її волі в окоп, і хто за кого тоді відповідає?
так сдайтесь какая проблема, если вам ваша жизнь не ценность. А если ценность - определитесь с тем кто должен ее защищать.
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vitaliian
в Суб 23 лип, 2022 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:45
Schmit написав: Вкладчик1234 написав:
Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"
Может пора определиться: война или сотрудничество?
Хороший будет подарок москалям - аргумент для запуска севпотока2?
НАТУ шоколадный вписал в конституцию ни у кого не спросив - хороший аргумент москалям?
Языковые законы, противоречащие ст. 10 Конституции - хороший аргумент москалям?
А виноват Вкладчик, который спросил "чей газ?"
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:47
vitaliian написав: flyman написав:
почекай, от держава відправляє тушку проти її волі в окоп, і хто за кого тоді відповідає?
так здайтесь какая проблема, еслиивам ваша жизнь не ценность. А если ценность определитесь с тем кто должен ее защищать.
государство явно не його захисник
flyman
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:48
vitaliian написав: flyman написав:
почекай, от держава відправляє тушку проти її волі в окоп, і хто за кого тоді відповідає?
так здайтесь какая проблема, еслиивам ваша жизнь не ценность. А если ценность определитесь с тем кто должен ее защищать.
Моя жизнь - наивысшая ценность. Согласно знаете чему?
Я взял на себя ответственность (как Вы говорите), и принял решение спасти свою жизнь путём эвакуации в безопасное место
Кто мне мешает реализовать моё право на жизнь, свободное перемещение, и кто самоустраняется от охраны моей жизни как наивысшей ценности?
Вкладчик1234
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:52
Ещё в Конституции Украины написано, что источником власти является народ.
Что все природные ресурсы принадлежат народу.
Продолжать?
Мы дойдём к вопросу "кто кому должен", но наверно Вас ответ не устроит
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Вкладчик1234
в Суб 23 лип, 2022 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:52
Вкладчик1234 написав:
Я взял на себя ответственность (как Вы говорите), и принял решение спасти свою жизнь путём эвакуации в безопасное место
у вас есть паспорт той страны, где вы видите себя в безопасности? Оформили и вуаля ноу проблем. Если у вас паспорт Украины, то я напомню у нас война и безопасных мест для вас нет. Раньше надо было чесаться.
Вкладчик1234 написав:
Мы дойдём к вопросу "кто кому должен", но наверно Вас ответ не устроит
мне эти вопросы каждый день задают люди с когнитивными нарушениями.
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vitaliian
в Суб 23 лип, 2022 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:53
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
Я взял на себя ответственность (как Вы говорите), и принял решение спасти свою жизнь путём эвакуации в безопасное место
у вас есть паспорт той страны, где вы видите себя в безопасности? Оформите и вуаля ноу проблем. Если у вас паспорт Украины то я напомню у нас война и безопасных мест для вас нет.
Фішка в тому, що Україна даже с пачпотром іного государства двопаспортну тушку вважає своєю власністю і нічиєю іншою.
Продовжуйте далі про права в кого більше прав і равних і равншіших.
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flyman
в Суб 23 лип, 2022 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:53
Вкладчик1234 написав:
Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"
Может пора определиться: война или сотрудничество?
газ де-юре принадлежит Германии (она его купила по контракту)
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:54
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
Я взял на себя ответственность (как Вы говорите), и принял решение спасти свою жизнь путём эвакуации в безопасное место
у вас есть паспорт той страны, где вы видите себя в безопасности? Оформили и вуаля ноу проблем. Если у вас паспорт Украины то я напомню у нас война и безопасных мест для вас нет.
Что за бред.
8 миллионов беженцев "имеют паспорт той страны"?
8 миллионов беженцев в безопасном месте?
Эирмакс "имеет паспорт той страны"?
Эирмакс в безопасном месте?
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Вкладчик1234
в Суб 23 лип, 2022 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:54
vitaliian написав:
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в субботу российские представители сообщили Анкаре, что Москва "не имеет никакого отношения" к ракетным ударам по порту Одессы.
"В ходе наших контактов с Россией они сказали нам, что не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению, и что они изучают этот вопрос очень внимательно и подробно", – сказал Акар журналистам.
Турция обеспокоена, что взрывы произошли сразу после подписания соглашения об экспорте зерна, которое Россия и Украина заключили в пятницу в Стамбуле, добавил чиновник.
https://t.me/rozumaha/14781 Вкладчик1234 написав:
Это более результативно отого суда
ещё есть Божий Суд. Можно туда. Или он тоже малорезультативный?
рф заявила, что не имеет отношения к удару по порту в Одессе, – министр обороны Турции Акар Хулуси.
По его словам, российская сторона подробно изучает этот инцидент. Тем временем росСМИ поносят о том, что в договоренностях про вывоз зерна не было указано о запрете обстрела инфраструктуры города.
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