RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 175817591760176117621763>
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:45

  flyman написав:почекай, от держава відправляє тушку проти її волі в окоп, і хто за кого тоді відповідає?
так сдайтесь какая проблема, если вам ваша жизнь не ценность. А если ценность - определитесь с тем кто должен ее защищать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 лип, 2022 17:48, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14062
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2058 раз.
Подякували: 2895 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:45

  Schmit написав:
  Вкладчик1234 написав:Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"

Может пора определиться: война или сотрудничество?

Хороший будет подарок москалям - аргумент для запуска севпотока2?

НАТУ шоколадный вписал в конституцию ни у кого не спросив - хороший аргумент москалям?
Языковые законы, противоречащие ст. 10 Конституции - хороший аргумент москалям?

А виноват Вкладчик, который спросил "чей газ?" :lol:
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16240
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9352 раз.
Подякували: 4479 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:47

кто на ком стоял?

  vitaliian написав:
  flyman написав:почекай, от держава відправляє тушку проти її волі в окоп, і хто за кого тоді відповідає?
так здайтесь какая проблема, еслиивам ваша жизнь не ценность. А если ценность определитесь с тем кто должен ее защищать.

государство явно не його захисник

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29288
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2517 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:48

  vitaliian написав:
  flyman написав:почекай, от держава відправляє тушку проти її волі в окоп, і хто за кого тоді відповідає?
так здайтесь какая проблема, еслиивам ваша жизнь не ценность. А если ценность определитесь с тем кто должен ее защищать.

Моя жизнь - наивысшая ценность. Согласно знаете чему?
Я взял на себя ответственность (как Вы говорите), и принял решение спасти свою жизнь путём эвакуации в безопасное место
Кто мне мешает реализовать моё право на жизнь, свободное перемещение, и кто самоустраняется от охраны моей жизни как наивысшей ценности?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16240
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9352 раз.
Подякували: 4479 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:52

Ещё в Конституции Украины написано, что источником власти является народ.
Что все природные ресурсы принадлежат народу.

Продолжать?

Мы дойдём к вопросу "кто кому должен", но наверно Вас ответ не устроит :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 23 лип, 2022 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16240
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9352 раз.
Подякували: 4479 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:52

  Вкладчик1234 написав:Я взял на себя ответственность (как Вы говорите), и принял решение спасти свою жизнь путём эвакуации в безопасное место
у вас есть паспорт той страны, где вы видите себя в безопасности? Оформили и вуаля ноу проблем. Если у вас паспорт Украины, то я напомню у нас война и безопасных мест для вас нет. Раньше надо было чесаться.
  Вкладчик1234 написав:Мы дойдём к вопросу "кто кому должен", но наверно Вас ответ не устроит
мне эти вопросы каждый день задают люди с когнитивными нарушениями.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 лип, 2022 17:54, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14062
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2058 раз.
Подякували: 2895 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:53

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Я взял на себя ответственность (как Вы говорите), и принял решение спасти свою жизнь путём эвакуации в безопасное место
у вас есть паспорт той страны, где вы видите себя в безопасности? Оформите и вуаля ноу проблем. Если у вас паспорт Украины то я напомню у нас война и безопасных мест для вас нет.

Фішка в тому, що Україна даже с пачпотром іного государства двопаспортну тушку вважає своєю власністю і нічиєю іншою.
Продовжуйте далі про права в кого більше прав і равних і равншіших.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лип, 2022 17:54, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29288
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2517 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:53

  Вкладчик1234 написав:Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"

Может пора определиться: война или сотрудничество?


газ де-юре принадлежит Германии (она его купила по контракту)
prodigy
 
Повідомлень: 8213
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3022 раз.
Подякували: 2970 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:54

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Я взял на себя ответственность (как Вы говорите), и принял решение спасти свою жизнь путём эвакуации в безопасное место
у вас есть паспорт той страны, где вы видите себя в безопасности? Оформили и вуаля ноу проблем. Если у вас паспорт Украины то я напомню у нас война и безопасных мест для вас нет.

Что за бред.
8 миллионов беженцев "имеют паспорт той страны"?
8 миллионов беженцев в безопасном месте?

Эирмакс "имеет паспорт той страны"?
Эирмакс в безопасном месте?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 23 лип, 2022 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16240
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9352 раз.
Подякували: 4479 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в субботу российские представители сообщили Анкаре, что Москва "не имеет никакого отношения" к ракетным ударам по порту Одессы.

"В ходе наших контактов с Россией они сказали нам, что не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению, и что они изучают этот вопрос очень внимательно и подробно", – сказал Акар журналистам.

Турция обеспокоена, что взрывы произошли сразу после подписания соглашения об экспорте зерна, которое Россия и Украина заключили в пятницу в Стамбуле, добавил чиновник.
https://t.me/rozumaha/14781
  Вкладчик1234 написав:Это более результативно отого суда
ещё есть Божий Суд. Можно туда. Или он тоже малорезультативный?
рф заявила, что не имеет отношения к удару по порту в Одессе, – министр обороны Турции Акар Хулуси.

По его словам, российская сторона подробно изучает этот инцидент. Тем временем росСМИ поносят о том, что в договоренностях про вывоз зерна не было указано о запрете обстрела инфраструктуры города.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 735
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 175817591760176117621763>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, otg, vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99020
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457848
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3355
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3751)
23.07.2022 19:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.