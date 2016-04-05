RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17591760176117621763>
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:55

  prodigy написав:
  Вкладчик1234 написав:Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"

Может пора определиться: война или сотрудничество?


газ де-юре принадлежит Германии (она его купила по контракту)

а прокачка чия?
якщо газ не закачали, то він і не пішов, а остався в в Газпрома на території РФ, де юре і дефакто.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29288
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2517 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:56

  Вкладчик1234 написав:
  Schmit написав:
  Вкладчик1234 написав:Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"

Может пора определиться: война или сотрудничество?

Хороший будет подарок москалям - аргумент для запуска севпотока2?

НАТУ шоколадный вписал в конституцию ни у кого не спросив - хороший аргумент москалям?
Языковые законы, противоречащие ст. 10 Конституции - хороший аргумент москалям?

А виноват Вкладчик, который спросил "чей газ?" :lol:

Не понятны ваши аналогии.
Остановка нами нашей же трубы - аргумент москалям перед ЕС ходатайствовать запуск севпотока2.
А порохоботские НАТО и мова - аргумент для кого и для чего?
Schmit
 
Повідомлень: 3091
З нами з: 08.09.09
Подякував: 77 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:56

  Вкладчик1234 написав:8 миллионов беженцев "имеют паспорт той страны"?
8 миллионов беженцев в безопасном месте?
а у соседа мерседес. И где справедливость? Официально разрешили выезд женщинам, старикам, детям и инвалидам. Если вы относитесь к одной из этих категорий, велкам то эни кантри.
  flyman написав:государство явно не його захисник
государство это такие люди как я и ты.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 лип, 2022 17:58, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14062
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2058 раз.
Подякували: 2895 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:56

  prodigy написав:
  Вкладчик1234 написав:Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"

Может пора определиться: война или сотрудничество?


газ де-юре принадлежит Германии (она его купила по контракту)

Де-юре я имею право на свободное перемещение, право покинуть страну и вернуться в любой момент, если это не ограничено Законом. Такого "ограничивающего" ЗАКОНА нет (есть какой "указ", а не Закон)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16240
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9352 раз.
Подякували: 4479 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:58

  airmax78 написав:Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16240
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9352 раз.
Подякували: 4479 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:59

Авиагигант компания Boeing на последующие 20 лет исключила Россию из перечня стран-покупателей. Ранее за этот период рф должна была приобрести 1500 ,,птичек’’.

Востаннє редагувалось prodigy в Суб 23 лип, 2022 18:00, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 8213
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3022 раз.
Подякували: 2970 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:59

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:8 миллионов беженцев "имеют паспорт той страны"?
8 миллионов беженцев в безопасном месте?
а у соседа мерседес. И где справедливость? Официально разрешили выезд женщинам, старикам, детям и инвалидам. Если вы относитесь к одной из этих категорий, велкам то эни кантри.
  flyman написав:государство явно не його захисник
государство это такие люди как я и ты.

Мне запрещено иметь мерседес? У меня есть такой же паспорт как у тех, есть такие же деньги. На основании чего я не могу купить себе такой же мерседес, как и они?
Почему они имеют право ездить по тем дорогам, а я нет? Почему Эирмакс "имеет право", а я нет?

ПО последней правке: ну так получаются "все равны, но некоторые равнее". Не только Ж, 18-60. Но и депутаты и некоторые другие избранные
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16240
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9352 раз.
Подякували: 4479 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:04

  Вкладчик1234 написав:"все равны, но некоторые равнее".
и вы тоже непротив быть равнее? чтобы кто воевал а вы будете в кафешках монако кофе пить.
  Вкладчик1234 написав:Мне запрещено иметь мерседес?
ни в коем случае. Оформите паспорт другой страны или инвалидность и - едьте.
  Вкладчик1234 написав:Но и депутаты и некоторые другие избранные
изберитесь депутатом

поймите, в любом законе есть лазейки, те кто выехали эти лазейки нашли, а вы не хотите их искать. Проблема только в вас. Я не говорил что Закон идеален то это вопрос не к вам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 лип, 2022 18:08, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14062
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2058 раз.
Подякували: 2895 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:08

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:"все равны, но некоторые равнее".
и вы тоже непротив быть равнее? чтобы кто воевал а вы будете в кафешках монако кофе пить.

Как Вы сказали: "пусть берут на себя ответственность", или пусть спросят "с кем они заключили договор на охрану".
У них своя жизнь - я чтоли должен их спасать или охранять? Причём вообще я к их жизни? Я с ними договор какой-то заключал на пожизненное содержание, или на их охрану?

Почему Вы мне вообще задаёте вопросы относительно жизни чужих мне людей? Бред какой-то

  vitaliian написав:ни в коем случае. Оформите паспорт другой страны или инвалидность и - едьте.

Все 8 млн оформили?

  vitaliian написав:изберитесь депутатом

все 8 млн избрались?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 23 лип, 2022 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16240
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9352 раз.
Подякували: 4479 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:09

  vitaliian написав:государство это такие люди как я и ты.

надо ставіть знак "шутка юмора"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29288
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2517 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 17591760176117621763>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, otg, vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99020
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457848
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3355
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3751)
23.07.2022 19:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.