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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:55
prodigy написав: Вкладчик1234 написав:
Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"
Может пора определиться: война или сотрудничество?
газ де-юре принадлежит Германии (она его купила по контракту)
а прокачка чия?
якщо газ не закачали, то він і не пішов, а остався в в Газпрома на території РФ, де юре і дефакто.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:56
Вкладчик1234 написав: Schmit написав: Вкладчик1234 написав:
Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"
Может пора определиться: война или сотрудничество?
Хороший будет подарок москалям - аргумент для запуска севпотока2?
НАТУ шоколадный вписал в конституцию ни у кого не спросив - хороший аргумент москалям?
Языковые законы, противоречащие ст. 10 Конституции - хороший аргумент москалям?
А виноват Вкладчик, который спросил "чей газ?"
Не понятны ваши аналогии.
Остановка нами нашей же трубы - аргумент москалям перед ЕС ходатайствовать запуск севпотока2.
А порохоботские НАТО и мова - аргумент для кого и для чего?
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:56
Вкладчик1234 написав:
8 миллионов беженцев "имеют паспорт той страны"?
8 миллионов беженцев в безопасном месте?
а у соседа мерседес. И где справедливость? Официально разрешили выезд женщинам, старикам, детям и инвалидам. Если вы относитесь к одной из этих категорий, велкам то эни кантри.
flyman написав:
государство явно не його захисник
государство это такие люди как я и ты.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 23 лип, 2022 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:56
prodigy написав: Вкладчик1234 написав:
Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"
Может пора определиться: война или сотрудничество?
газ де-юре принадлежит Германии (она его купила по контракту)
Де-юре я имею право на свободное перемещение, право покинуть страну и вернуться в любой момент, если это не ограничено Законом. Такого "ограничивающего" ЗАКОНА нет (есть какой "указ", а не Закон)
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:58
airmax78 написав:
Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:59
Авиагигант компания Boeing на последующие 20 лет исключила Россию из перечня стран-покупателей. Ранее за этот период рф должна была приобрести 1500 ,,птичек’’.
Востаннє редагувалось prodigy
в Суб 23 лип, 2022 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:59
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
8 миллионов беженцев "имеют паспорт той страны"?
8 миллионов беженцев в безопасном месте?
а у соседа мерседес. И где справедливость? Официально разрешили выезд женщинам, старикам, детям и инвалидам. Если вы относитесь к одной из этих категорий, велкам то эни кантри.
flyman написав:
государство явно не його захисник
государство это такие люди как я и ты.
Мне запрещено иметь мерседес? У меня есть такой же паспорт как у тех, есть такие же деньги. На основании чего я не могу купить себе такой же мерседес, как и они?
Почему они имеют право ездить по тем дорогам, а я нет? Почему Эирмакс "имеет право", а я нет?
ПО последней правке: ну так получаются "все равны, но некоторые равнее". Не только Ж, 18-60. Но и депутаты и некоторые другие избранные
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Додано: Суб 23 лип, 2022 18:04
Вкладчик1234 написав:
"все равны, но некоторые равнее".
и вы тоже непротив быть равнее? чтобы кто воевал а вы будете в кафешках монако кофе пить.
Вкладчик1234 написав:
Мне запрещено иметь мерседес?
ни в коем случае. Оформите паспорт другой страны или инвалидность и - едьте.
Вкладчик1234 написав:
Но и депутаты и некоторые другие избранные
изберитесь депутатом
поймите, в любом законе есть лазейки, те кто выехали эти лазейки нашли, а вы не хотите их искать. Проблема только в вас.
Я не говорил что Закон идеален то это вопрос не к вам.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 23 лип, 2022 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 18:08
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
"все равны, но некоторые равнее".
и вы тоже непротив быть равнее? чтобы кто воевал а вы будете в кафешках монако кофе пить.
Как Вы сказали: "пусть берут на себя ответственность", или пусть спросят "с кем они заключили договор на охрану".
У них своя жизнь - я чтоли должен их спасать или охранять? Причём вообще я к их жизни? Я с ними договор какой-то заключал на пожизненное содержание, или на их охрану?
Почему Вы мне вообще задаёте вопросы относительно жизни чужих мне людей? Бред какой-то
vitaliian написав:
ни в коем случае. Оформите паспорт другой страны или инвалидность и - едьте.
Все 8 млн оформили?
vitaliian написав:
изберитесь депутатом
все 8 млн избрались?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 23 лип, 2022 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 18:09
vitaliian написав:
государство это такие люди как я и ты.
надо ставіть знак "шутка юмора"
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