Додано: Суб 23 лип, 2022 17:59

vitaliian написав: Вкладчик1234 написав: 8 миллионов беженцев "имеют паспорт той страны"?

8 миллионов беженцев в безопасном месте? 8 миллионов беженцев "имеют паспорт той страны"?8 миллионов беженцев в безопасном месте? а у соседа мерседес. И где справедливость? Официально разрешили выезд женщинам, старикам, детям и инвалидам. Если вы относитесь к одной из этих категорий, велкам то эни кантри. flyman написав: государство явно не його захисник государство явно не його захисник государство это такие люди как я и ты. а у соседа мерседес. И где справедливость? Официально разрешили выезд женщинам, старикам, детям и инвалидам. Если вы относитесь к одной из этих категорий, велкам то эни кантри.государство это такие люди как я и ты.

Мне запрещено иметь мерседес? У меня есть такой же паспорт как у тех, есть такие же деньги. На основании чего я не могу купить себе такой же мерседес, как и они?Почему они имеют право ездить по тем дорогам, а я нет? Почему Эирмакс "имеет право", а я нет?ПО последней правке: ну так получаются "все равны, но некоторые равнее". Не только Ж, 18-60. Но и депутаты и некоторые другие избранные