Вкладчик1234 написав:У них своя жизнь - я чтоли должен их спасать или охранять? Причём вообще я к их жизни? Я с ними договор какой-то заключал на пожизненное содержание, или на их охрану?
когда идет война сил у армии и полиции может не хватить на вашу защиту (и защиту другого населения). Тогда понадобится ваша скромная помощь. Поскольку паспорт у вас украинский, кого ещё просить как не вас?. Если у вас паспорт другого государства, вы здесь скорее мешаете, кушаете наш хлеб и палите драгоценный бензин.
Вкладчик1234 написав:Виталиан советует мне совершить преступление, чтобы спастись?
а вот врать не нужно. Есть соответствующая процедура выхода из гражданства Украины. Обратитесь к юристам. Я никого нарушать Закон не призывал.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 лип, 2022 18:16, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:У них своя жизнь - я чтоли должен их спасать или охранять? Причём вообще я к их жизни? Я с ними договор какой-то заключал на пожизненное содержание, или на их охрану?
когда идет война сил у армии и полиции может не хватить на вашу защиту (и защиту другого населения). Тогда понадобится ваша скромная помощь. Поскольку паспорт у вас украинский кого ещё просить как не вас?. Если у вас паспорт другого государства, вы здесь скорее мешаете, кушаете наш хлеб и палите драгоценный бензин.
Друже, я хочу зберегти "Ваш" хліб та дорогоцінний бензин. Залиште його собі! Як і ресурс станції аерації!
У меня второго паспорта нет, я ж "не настоящий патриот"
Просить государство у меня может. Как и я могу просить у него. Но - "какой привет, такой ответ"
vitaliian написав:а вот врать не нужно. Есть соответствующая процедура выхода из гражданства Украины. Обратитесь к юристам. Я никого нарушать Закон не призывал.
Скрины не горят. Мне украинский паспорт гарантирует право на жизнь и свободное перемещение. Так же он гарантирует, что моя жизнь это наивысшая ценность.
А Вы мне предлагали для реализации этих функций оформить другой паспорт или инвалидность, несмотря на то, что я неоднократно повторял, что 8 млн беженцев обошлись без этого. Почему-то им это было гарантировано, а мне нет. Почему? У нас разные паспорта? Или разные права? Если разные - почему я поражён в своих правах?
flyman написав:Чувак, я працював там, де тебе навіть через прохідну не пустили. Але заводи ВПК не потрібні стали в один момент. Так що вивчи мову спочатку (про матан не буду навіть піднімати тему). Але в аграрній супердержаві, те що я розробляв стало неначасі. ПТУшників не там шукаєш.
Зате ти крім провокаційних постів більш нічого не вмієш. Школоло закінчив заочно хоч 8 класів?
Ну як що ти працював токарем на військовому підприємстві це круто. Як раз таким як ти розробляти стратегії, та розмірковувати про економіку. Я нічого не маю проти токарів, але кожен має займатись тим що вміє. Jack of all trades, master of none.