flyman написав: Чувак, я працював там, де тебе навіть через прохідну не пустили. Але заводи ВПК не потрібні стали в один момент. Так що вивчи мову спочатку (про матан не буду навіть піднімати тему).

Але в аграрній супердержаві, те що я розробляв стало неначасі.

ПТУшників не там шукаєш.



Зате ти крім провокаційних постів більш нічого не вмієш.

Ну як що ти працював токарем на військовому підприємстві це круто. Як раз таким як ти розробляти стратегії, та розмірковувати про економіку.Я нічого не маю проти токарів, але кожен має займатись тим що вміє. Jack of all trades, master of none.