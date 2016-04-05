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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1760176117621763>
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:10

  vitaliian написав:поймите, в любом законе есть лазейки, те кто выехали эти лазейки нашли, а вы не хотите их искать. Проблема только в вас. Я не говорил что Закон идеален то это вопрос не к вам.

Понял :)
Разговор окончен :)

Вся Украина в одном предложении
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:11

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:ни в коем случае. Оформите паспорт другой страны или инвалидность и - едьте.

Все 8 млн оформили?

  vitaliian написав:изберитесь депутатом

все 8 млн избрались?

1. єто так нє работаєт
2. см. п.1
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:12

  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:ни в коем случае. Оформите паспорт другой страны или инвалидность и - едьте.

Все 8 млн оформили?

  vitaliian написав:изберитесь депутатом

все 8 млн избрались?

1. єто так нє работаєт
2. см. п.1

Ещё интересно: у нас вроде двойное гражданство запрещено.

Виталиан советует мне совершить преступление, чтобы спастись?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 23 лип, 2022 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:12

  Вкладчик1234 написав:У них своя жизнь - я чтоли должен их спасать или охранять? Причём вообще я к их жизни? Я с ними договор какой-то заключал на пожизненное содержание, или на их охрану?
когда идет война сил у армии и полиции может не хватить на вашу защиту (и защиту другого населения). Тогда понадобится ваша скромная помощь. Поскольку паспорт у вас украинский, кого ещё просить как не вас?. Если у вас паспорт другого государства, вы здесь скорее мешаете, кушаете наш хлеб и палите драгоценный бензин.
  Вкладчик1234 написав:Виталиан советует мне совершить преступление, чтобы спастись?
а вот врать не нужно. Есть соответствующая процедура выхода из гражданства Украины. Обратитесь к юристам. Я никого нарушать Закон не призывал.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 лип, 2022 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:15

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:У них своя жизнь - я чтоли должен их спасать или охранять? Причём вообще я к их жизни? Я с ними договор какой-то заключал на пожизненное содержание, или на их охрану?
когда идет война сил у армии и полиции может не хватить на вашу защиту (и защиту другого населения). Тогда понадобится ваша скромная помощь. Поскольку паспорт у вас украинский кого ещё просить как не вас?. Если у вас паспорт другого государства, вы здесь скорее мешаете, кушаете наш хлеб и палите драгоценный бензин.

Друже, я хочу зберегти "Ваш" хліб та дорогоцінний бензин. Залиште його собі! Як і ресурс станції аерації! :lol:

У меня второго паспорта нет, я ж "не настоящий патриот"

Просить государство у меня может. Как и я могу просить у него. Но - "какой привет, такой ответ"
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:17

  Вкладчик1234 написав:Просить государство у меня может. Как и я могу просить у него. Но - "какой привет, такой ответ"
государство у вас просит взять ответственность за свою жизнь и безопасность. Ваше право не брать. Но тогда и не жалуйтесь, что вас не защитили.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 лип, 2022 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бесподобный момент взрыва рашистского БК в Горловке

https://t.me/hueviykharkov/70710
alexop
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:19

  vitaliian написав:а вот врать не нужно. Есть соответствующая процедура выхода из гражданства Украины. Обратитесь к юристам. Я никого нарушать Закон не призывал.

Скрины не горят.
Мне украинский паспорт гарантирует право на жизнь и свободное перемещение.
Так же он гарантирует, что моя жизнь это наивысшая ценность.

А Вы мне предлагали для реализации этих функций оформить другой паспорт или инвалидность, несмотря на то, что я неоднократно повторял, что 8 млн беженцев обошлись без этого. Почему-то им это было гарантировано, а мне нет. Почему? У нас разные паспорта? Или разные права? Если разные - почему я поражён в своих правах?
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:20

  flyman написав:Чувак, я працював там, де тебе навіть через прохідну не пустили. Але заводи ВПК не потрібні стали в один момент. Так що вивчи мову спочатку (про матан не буду навіть піднімати тему).
Але в аграрній супердержаві, те що я розробляв стало неначасі.
ПТУшників не там шукаєш.

Зате ти крім провокаційних постів більш нічого не вмієш.
Школоло закінчив заочно хоч 8 класів?
Ну як що ти працював токарем на військовому підприємстві це круто. Як раз таким як ти розробляти стратегії, та розмірковувати про економіку. :) Я нічого не маю проти токарів, але кожен має займатись тим що вміє. Jack of all trades, master of none.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:20

  Вкладчик1234 написав:Вся Украина в одном предложении
Не устраивает, лишите себя гражданства и валите как апатрид.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 лип, 2022 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 1760176117621763>
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