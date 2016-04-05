|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:03
Вкладчик1234 написав: Schmit написав:
Агент Меркель просто була у тренді - на одній хвилі з більшістю населення, яке в той час вже кляло Юща і вибирало в Раду рыгіони, юленьку, соціалюг і комуняк.
Так что, если бы не Меркель, Украина бы силой вошла в НАТО или как? Или помешал "плохой народ"?
Меркель була б за, якщо б більшість населення в Україні тоді була за (і навіть не 51%, а 80% мінімум). Але за НАТО тоді реально була меншість.
Народ не "плохой", а такий як є, але тепер настав час відповідальності і не треба з подивом запитувати "за что нам все это". От за то.
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 23 лип, 2022 19:04, всього редагувалось 1 раз.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3099
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:03
juristkostya написав:
Инткотермс не регулирует момент перехода права собственности. Вот совсем не регулирует.
Впрочем, про "границу как точку перехода прав к покупателю" - тоже глупость полная
ФРН купила газ у ГП.
Газ в трубі. Труба в РФ.
Прокачки нема, бо "форсмажор непереборної дії" закупорив ніпель.
І? Ваш хід.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29310
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1412 раз.
- Подякували: 2517 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:04
juristkostya написав:
Инткотермс не регулирует момент перехода права собственности. Вот совсем не регулирует.
Впрочем, про "границу как точку перехода прав к покупателю" - тоже глупость полная
почитайте что такое оффтоп и какими правилами форума он регулируется.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14075
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2058 раз.
- Подякували: 2895 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:04
flyman написав: fler написав:
«Российская террористическая атака на Одесский порт, случившаяся всего через несколько часов после того, как согласились не атаковать его, требует, чтобы мы передали Украине ракеты с дальностью в 300 км», - старший советник Конгресса США Пол Массаро в Twitter
Также он отметил, что Россия - это страна-террорист и Западу стоит перестать бояться Путина.
Щось не бачу реакції Ердогана. Невже проковтне?
Асиметрична відповідь - удари по військових об"єктах в Мозиру, Гомелю, Бресті-Литовському, Валуйках ... хоча зелені соплі з ноздрі в ноздрю перешмаркувати таки робота
Может, сразу по Кремлю?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22754
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:05
Schmit написав:
Меркель була б за, якщо б більшість населення в Україні тоді була за (і навіть не 51%, 80% мінімум). Але за НАТО тоді реально була меншість.
Народ не "плохой", а такий як є, але тепер настав час відповідальності і не треба з подивом запитувати "за что нам все это". От за то.
Нород имеет право спросить "за що", потому что его не спрашивали, когда меняли конституцию. Вот теперь народ (більшість) имеет право спрашивать с тех, кто её менял и зачем. И какой результат это дало
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 23 лип, 2022 19:05, всього редагувалось 1 раз.
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 16261
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9352 раз.
- Подякували: 4480 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:05
Schmit написав: Вкладчик1234 написав: Schmit написав:
Агент Меркель просто була у тренді - на одній хвилі з більшістю населення, яке в той час вже кляло Юща і вибирало в Раду рыгіони, юленьку, соціалюг і комуняк.
Так что, если бы не Меркель, Украина бы силой вошла в НАТО или как? Или помешал "плохой народ"?
Меркель була б за, якщо б більшість населення в Україні тоді була за (і навіть не 51%, а 80% мінімум). Але за НАТО тоді реально була меншість.
Народ не "плохой", а такий як є, але тепер настав час відповідальності і не треба з подивом запитувати "за что нам все это". От за то.
Вікінги за. Але не тільки зовсім одна дружня країна проти. Ваш хід?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29310
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1412 раз.
- Подякували: 2517 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:05
otg написав: flyman написав:
Асиметрична відповідь - удари по військових об"єктах в Мозиру, Гомелю, Бресті-Литовському, Валуйках ... хоча зелені соплі з ноздрі в ноздрю перешмаркувати таки робота
Ну ты стратег знатный, вот только если б такие как ты что то планировали б в Украине, то страны давно бы не было. Мне вот интересно образование участников обсуждения. Не ужели осн. масса ПТУшники?
По-моему, ниже.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22754
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:06
ЛАД написав: otg написав: flyman написав:
Асиметрична відповідь - удари по військових об"єктах в Мозиру, Гомелю, Бресті-Литовському, Валуйках ... хоча зелені соплі з ноздрі в ноздрю перешмаркувати таки робота
Ну ты стратег знатный, вот только если б такие как ты что то планировали б в Украине, то страны давно бы не было. Мне вот интересно образование участников обсуждения. Не ужели осн. масса ПТУшники?
По-моему, ниже.
Та ясно, лучшє нить про 3000 км опасной граніци з опасною ПНР і ще більш опасною РБ.
ЛАД би може почитав назву теми форума в якій відписує?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 23 лип, 2022 19:08, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29310
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1412 раз.
- Подякували: 2517 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:07
ЛАД написав: otg написав: flyman написав:
Асиметрична відповідь - удари по військових об"єктах в Мозиру, Гомелю, Бресті-Литовському, Валуйках ... хоча зелені соплі з ноздрі в ноздрю перешмаркувати таки робота
Ну ты стратег знатный, вот только если б такие как ты что то планировали б в Украине, то страны давно бы не было. Мне вот интересно образование участников обсуждения. Не ужели осн. масса ПТУшники?
По-моему, ниже.
А для аграрной супердержавы какое образование нужно?
Я думаю, такое, как по итогам "реформ" предусмотрено
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 23 лип, 2022 19:09, всього редагувалось 1 раз.
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 16261
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9352 раз.
- Подякували: 4480 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:07
vitaliian написав: juristkostya написав:
Инткотермс не регулирует момент перехода права собственности. Вот совсем не регулирует.
Впрочем, про "границу как точку перехода прав к покупателю" - тоже глупость полная
почитайте что такое оффтоп и какими правилами форума он регулируется.
Сказал человек, накатавший несколько сообщений мимо темы да ещё с откровенным переходом на личности
)))))
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4748
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|99025
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|457853
|
|
|1
|3355
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|