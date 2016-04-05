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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:07
Вкладчик1234 написав:
Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"
Может пора определиться: война или сотрудничество?
Сейчас, вроде, не идёт.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:09
flyman написав: juristkostya написав:
Инткотермс не регулирует момент перехода права собственности. Вот совсем не регулирует.
Впрочем, про "границу как точку перехода прав к покупателю" - тоже глупость полная
ФРН купила газ у ГП.
Газ в трубі. Труба в РФ.
Прокачки нема, бо "форсмажор непереборної дії" закупорив ніпель.
І? Ваш хід.
Ээээ....вы предлагаете дать рецепт, не читая контракта?...
Такие загоны без меня.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:10
ЛАД написав: Вкладчик1234 написав:
Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"
Может пора определиться: война или сотрудничество?
Сейчас, вроде, не идёт.
"Вроде". Идёт
Патрнёры покупают. Перечиляют деньги, на которые потом купят беспилотники и ракеты. А Украина любезно предоставляет услуги транзита
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 23 лип, 2022 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:10
Вкладчик1234 написав: Schmit написав:
Меркель була б за, якщо б більшість населення в Україні тоді була за (і навіть не 51%, 80% мінімум). Але за НАТО тоді реально була меншість.
Народ не "плохой", а такий як є, але тепер настав час відповідальності і не треба з подивом запитувати "за что нам все это". От за то.
Нород имеет право спросить "за що", потому что его не спрашивали, когда меняли конституцию. Вот теперь народ (більшість) имеет право спрашивать с тех, кто её менял и зачем. И какой результат это дало
Народ "имел" і реалізував своє право, обираючи Кравчука замість Чорновола, Кучму, овоча, юленьку, комуністів, соціалістів, заєду, рыгіони, опоблоки, нетаки, опожопи, слуги по приколу... А тепер потрібно відповідати за свій вибір.
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 23 лип, 2022 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:10
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"
Может пора определиться: война или сотрудничество?
газ принадлежит тому КТО ЕГО КУПИЛ. А не тому кто продал. Вы решили взять на себя роль топ манипулятора будивэльныка? Принадлежит Европе, с рф война, с Европой сотрудничество. В какой мере Европе сотрудничать с рф - не наш вопрос. Каждая страна его решает индивидуально. Везде есть русское лобби, газовый бизнес и тд.. Вам не запрещают выиграть выборы в любой стране мира и решить этот вопрос так как видите вы.
Продажа считается после границы Союза.
Мы так и не добились продажи на границе РФ. Возможно, не очень настойчиво добивались.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:11
ЛАД написав: Вкладчик1234 написав:
Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"
Может пора определиться: война или сотрудничество?
Сейчас, вроде, не идёт.
могу обясніть на 2х пальцах:
добьіча падає і буде падать, вистачить для упавшєго южних і сєвєрних потоков і сіли сібірі. аналогічно з дружбой, но там длінший горизонт падіння
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:13
Schmit написав: Вкладчик1234 написав: Schmit написав:
Меркель була б за, якщо б більшість населення в Україні тоді була за (і навіть не 51%, 80% мінімум). Але за НАТО тоді реально була меншість.
Народ не "плохой", а такий як є, але тепер настав час відповідальності і не треба з подивом запитувати "за что нам все это". От за то.
Нород имеет право спросить "за що", потому что его не спрашивали, когда меняли конституцию. Вот теперь народ (більшість) имеет право спрашивать с тех, кто её менял и зачем. И какой результат это дало
Народ "имел" і реалізував своє право, обираючи Кравчука замість Чорновола, Кучму, овоча, юленьку, комуністів, соціалістів, заєду, рыгіони, опоблоки, нетаки, опожопи, слуги... А тепер потрібно відповідати за свій вибір.
Всьо йде по плану Шміта і Ко.
Буде вам і дудка, буде і свисток: Україна в межах ЗУ (без волиняків і бойків з гоцулами) і армовір 146% з правильним народом і армовіром і вишиватними ВРУ і рештою вертикаллю (але це не точно, можуть бути зрадники полоністи і ностальгуючі по імператору у Відні)
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 23 лип, 2022 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:15
flyman написав:
ну прям як в мчесников, робота як робота, а як пожар то хоч звільняйся: спасєніє утопающіх дєло рук саміх утопающіх.
Але до чого тут государство як срєдство спасєнія? Спасєніє чого? Ах да, государства. Якась рекурсія. Государство собирає налоги на охрану самого себе, але не справляється із задачею. Значить нада шо? Нада м"ясо. Я правильно поніма.
Ізвінітє за мой олбанський, но пісять на окупантьском не потрєйот акі другіє потрєоти, ну коториє за войну ібо 146% оні на фарш ні в тин ні вворота.
Період феодальних династій пройшов.
Починаючи з 1648 року почали утворюватися держави.
На сьогодні в світі немає феодальних династій, а є тільки держави.Держава виявилась набагато ефективнішим політичним інструментом.
Погано прогулювати школу і виставляти себе неучем тут. Хоча б погугли для загального розвитку. І мову підтягни, а то виглядаєш дурачком.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:16
Schmit написав: Вкладчик1234 написав: Schmit написав:
Меркель була б за, якщо б більшість населення в Україні тоді була за (і навіть не 51%, 80% мінімум). Але за НАТО тоді реально була меншість.
Народ не "плохой", а такий як є, але тепер настав час відповідальності і не треба з подивом запитувати "за что нам все это". От за то.
Нород имеет право спросить "за що", потому что его не спрашивали, когда меняли конституцию. Вот теперь народ (більшість) имеет право спрашивать с тех, кто её менял и зачем. И какой результат это дало
Народ "имел" і реалізував своє право, обираючи Кравчука замість Чорновола, Кучму, овоча, юленьку, комуністів, соціалістів, заєду, рыгіони, опоблоки, нетаки, опожопи, слуги по приколу... А тепер потрібно відповідати за свій вибір.
Вы ж сказали, что "после первого Майдана был шанс", причём тут Черновол?
О каких "регионах" и прочих Вы говорите? о Порошенко? Согласен. Он не сделал то, что обещал. И сделал то, чего не обещал. "8 лет". Кто же его выбрал?
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:19
andrijk777 написав: flyman написав:
ну прям як в мчесников, робота як робота, а як пожар то хоч звільняйся: спасєніє утопающіх дєло рук саміх утопающіх.
Але до чого тут государство як срєдство спасєнія? Спасєніє чого? Ах да, государства. Якась рекурсія. Государство собирає налоги на охрану самого себе, але не справляється із задачею. Значить нада шо? Нада м"ясо. Я правильно поніма.
Ізвінітє за мой олбанський, но пісять на окупантьском не потрєйот акі другіє потрєоти, ну коториє за войну ібо 146% оні на фарш ні в тин ні вворота.
Період феодальних династій пройшов.
Починаючи з 1648 року почали утворюватися держави.
На сьогодні в світі немає феодальних династій, а є тільки держави.Держава виявилась набагато ефективнішим політичним інструментом.
Погано прогулювати школу і виставляти себе неучем тут. Хоча б погугли для загального розвитку. І мову підтягни, а то виглядаєш дурачком.
Я конєшно на Ванга, але будущєє за децанталізацією дєніг у відє кріпти веба3, соотвєтствєнно нє только лішь всє смогуть на пісюку - мобіку найманіть шиткоінів.
А націоналізм, як і порождєніє нац. государств, ти правильно написав, це пізнє середньовіччя як наслідок урбанізації.
Наступає нова норма. Але не так як пише її пророк з поганялом швабри.
Алігархи для децентралізованой кріпти теж согласно брітви Оками лішня ланка.
Рєбяти, ну що ви застрягли в парадигмі нац. государства, яка застаріла і привела до влади Шикльгрубєра? Оно вам надо прєлєсці воєнного комунізма із соціалістами-лицєдєямі лівацкого уклона популізма для піплов аграрної супер-пупер держави?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 23 лип, 2022 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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