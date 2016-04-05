|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:22
juristkostya написав:
Сказал человек, накатавший несколько сообщений мимо темы да ещё с откровенным переходом на личности
вас любезно остановили
жаль меня никто не остановил, я каюсь, а вы? Культурные люди обычно благодарят. Или вы только претензии умеете оформлять.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14075
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2058 раз.
- Подякували: 2895 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:25
vitaliian написав: juristkostya написав:
Сказал человек, накатавший несколько сообщений мимо темы да ещё с откровенным переходом на личности
вас любезно остановили
жаль меня никто не остановил, я каюсь, а вы? Культурные люди обычно благодарят.
вот и поблагодарите, что я указал на ваше принципиальное заблуждение в вопросах международной торговли.
А определять, офф или не офф - задача модераторов
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4748
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:27
Украинская артиллерия точным ударом уничтожила весь штаб 6-го полка, второго армейского корпуса русских оккупационных войск в Лисичанске. Совещание штаба проходило в здании суда. По предварительным данным уничтожены не менее 50 офицеров разного ранга. Хороший "урожай"
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7633
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 2149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:28
flyman написав: Schmit написав: Вкладчик1234 написав:
Нород имеет право спросить "за що", потому что его не спрашивали, когда меняли конституцию. Вот теперь народ (більшість) имеет право спрашивать с тех, кто её менял и зачем. И какой результат это дало
Народ "имел" і реалізував своє право, обираючи Кравчука замість Чорновола, Кучму, овоча, юленьку, комуністів, соціалістів, заєду, рыгіони, опоблоки, нетаки, опожопи, слуги... А тепер потрібно відповідати за свій вибір.
Всьо йде по плану Шміта і Ко.
Буде вам і дудка, буде і свисток: Україна в межах ЗУ (без волиняків і бойків з гоцулами) і армовір 146% з правильним народом і армовіром і вишиватними ВРУ і рештою вертикаллю (але це не точно, можуть бути зрадники полоністи і ностальгуючі по імператору у Відні)
Ну і коварний же той Шміт, 30 років заставляв бідний український нарід обирати зрадників, які розпродали всю зброю, саботували вступ у НАТО, а останні роки умудрились ще й заморозити розвиток армії та ігнорувати усі попередження про початок війни.
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 23 лип, 2022 19:29, всього редагувалось 2 разів.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3099
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:29
juristkostya написав:
вот и поблагодарите, что я указал на ваше принципиальное заблуждение в вопросах международной торговли.
речь шла только о поставках российского газа через Украину, который продается на границе, а не о всех вариантах поставок в международной торговле. Вы до сих пор спорите? Тяжело остановится?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14075
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2058 раз.
- Подякували: 2895 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:32
vitaliian написав: juristkostya написав:
вот и поблагодарите, что я указал на ваше принципиальное заблуждение в вопросах международной торговли.
речь шла только о поставках российского газа через Украину, который продается на границе, а не о всех вариантах поставок в международной торговле. Вы до сих пор спорите? Тяжело остановится?
Понимаете, даже для конкретного случая ваше утверждение неверно.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4748
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:32
Schmit написав:
Ну і коварний же той Шміт, 30 років заставляв бідний український нарід обирати зрадників, які розпродали всю зброю, саботували вступ у НАТО, а останні роки умудрились ще й заморозити розвиток армії та ігнорувати усі попередження про початок війни.
Посовєтую найти государство де лучший нарід.
Акурт вам в помощь.https://forum.finance.ua/topic221862.html
причом с НАТОй (та шо нє гєндер жєнской форми)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29310
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1412 раз.
- Подякували: 2517 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:34
Вкладчик1234 написав: vitaliian написав: flyman написав:
Государство собирає налоги на охрану самого себе, але не справляється із задачею
я ж никого не держу) странные вы такие. Вышли из гражданства Украины и все страны на глобусе - ваши.
Выше Вы "немного не так" говорили
Хотя, я и сам к этой мысли пришёл. Но это сложнее, чем требовать выполнения Конституции
Закон о всеобщей воинской повинности у нас пока не отменён. И не только у нас.
Боюсь, в случае настоящей войны его придётся отменять и тем, кто перешёл на контрактную армию. Возможно, это произойдёт и раньше.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22755
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:34
23.07.2022 у бік Кіровоградської області ворогом здійснено пуск 13 ракет (8 ракет «Калібр» морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3).
Близько 4.56 год. спостережним постом зафіксовано проліт 3-х ракет між м. Новоукраїнка та с. Веселий Кут Новоукраїнського району Кіровоградської області з півдня у напрямку м. Кропивницький. 1 ракету збито силами ППО.
Близько 04.58 год. 23.07.2022 в Кіровоградській області ворогом атаковані ракетною зброєю наступні об’єкти:
- о 04.58 год. – військовий аеродром «Канатове» (в/ч А1469, розташована за 7 км від м. Кропивницький), попередньо 10 «прильотів», 2 ракети збито системою ППО. Внаслідок атаки зруйновано будівлі командно-диспетчерського пункту та їдальні, частково пошкоджено злітно-посадкову смугу, знищено 2 літаки СУ-27, ща 2 літаки пошкоджено. Виникла пожежа, мали місце вибухи боєкомплекту до авіаційної зброї. За попередніми даними, загинувкомандир в/ч А1469, 8 військовослужбовців поранені;
- о 05.13 год. – зафіксовано вибух ракети біля тягової підстанції «Можарове», що знаходиться між військовим аеродромом «Канатове» та аеродромом «Кіровоград». За даними фахівців ПрАТ «Кіровоградобленерго», припинили роботу 4 фідера підстанції, можливе знеструмлення прилеглих до м. Кропивницький населених пунктів Велика Северинка та Підгайці, а також частини м. Кропивницький. Загинув 1 співробітник охорони, місце перебування ще 1-го встановлюється. 1 На місце події виїхала ремонтна бригада ПрАТ «Кіровоградобленерго»;
- о 05.14. год. – зафіксовано 2 «прильоти» у район дислокації 169 пересувної ракетної бригади поблизу с. Аджамка Кропивницького району. Військова частина не уражена.
На об’єктах, що зазнали атаки ворога, на даний час працюють оперативно-слідчі групи СБУ та ГУНП
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14075
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2058 раз.
- Подякували: 2895 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:34
flyman Ти прикалуєшся чи серйозно про національні держави ?
Так подивися на Середню Азію , подивися на Кавказ , потім спробуй на Південну Америку . Чи ти виключно на стару Європу заглядаєш ? Так вони скільки років національні будували і того часу як побудували - скільки вже пройшло ... Та й скоро стара Європа почне думати - що ж їй далі робити в принципі . Якщо залишать як є - то будуть якісь такі "Сполучені Штати Європи" без поділу взагалі ... Ну і з залишковим старим європейським населенням , яке потихеньку зійде нанівець ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 3560
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|99026
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|457853
|
|
|1
|3355
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|