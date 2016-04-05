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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:35
juristkostya написав:
Понимаете, даже для конкретного случая ваше утверждение неверно.
ок спасибо.
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vitaliian
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:35
vitaliian написав: otg написав:
Не совсем. Как раз в нашей трубе газ российский. Они же платят за прокачку. Газ продается, на сколько я знаю, на условия CIF. Но советы отбирать газ или взорвать трубопровод -глупость.
условия поставки это юридические моменты, если вы купили товар по предоплате, например в интернете, он когда становится вашим сразу или по прибытию на почту? Юридически сразу, по факту - по прибытию. Поскольку законодательства у всех стран разные, в международном праве принято считать границу - точкой перехода прав на товар покупателю.
Вы не правы. Есть разные условия поставки.
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ЛАД
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:36
flyman написав:
Я конєшно на Ванга, але будущєє за децанталізацією дєніг у відє кріпти веба3, соотвєтствєнно нє только лішь всє смогуть на пісюку - мобіку найманіть шиткоінів.
А націоналізм, як і порождєніє нац. государств, ти правильно написав, це пізнє середньовіччя як наслідок урбанізації.
Наступає нова норма. Але не так як пише її пророк з поганялом швабри.
Алігархи для децентралізованой кріпти теж согласно брітви Оками лішня ланка.
Рєбяти, ну що ви застрягли в парадигмі нац. государства, яка застаріла і привела до влади Шикльгрубєра? Оно вам надо прєлєсці воєнного комунізма із соціалістами-лицєдєямі лівацкого уклона популізма для піплов аграрної супер-пупер держави?
Кріпта, в тому вигляді якому вона є зараз, здохне. Тому що крім спекулянтів і злочинців вона нікому не потрібна і не має жодного корисного застосування.
А взагалі, до чого гроші до державного устрою? Гроші вже тисячі років існують.
Приклад "децанталізацією дєніг" вже є - Євро.
Ніяка нова норма ще не наступає, я її не бачу. Є ЕС, але дуже повільно цей процес рухається і куди йде не видно.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:36
ЛАД написав:
Вы не правы. Есть разные условия поставки.
прошу вас не оффтопьте, изначально вопрос был не в условиях поставок а почему мы из-за войны не прекращаем транзит. Первоначально тема еще как-то боком касалась войны, а переход на обсуждение вариантов международных поставок это уже совсем оффтоп. Где то есть ветка про энергоносители, можно написать туда.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 23 лип, 2022 19:38, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:36
Вкладчик1234 написав: Schmit написав: Вкладчик1234 написав:
Нород имеет право спросить "за що", потому что его не спрашивали, когда меняли конституцию. Вот теперь народ (більшість) имеет право спрашивать с тех, кто её менял и зачем. И какой результат это дало
Народ "имел" і реалізував своє право, обираючи Кравчука замість Чорновола, Кучму, овоча, юленьку, комуністів, соціалістів, заєду, рыгіони, опоблоки, нетаки, опожопи, слуги по приколу... А тепер потрібно відповідати за свій вибір.
Вы ж сказали, что "после первого Майдана был шанс", причём тут Черновол?
О каких "регионах" и прочих Вы говорите? о Порошенко? Согласен. Он не сделал то, что обещал. И сделал то, чего не обещал. "8 лет". Кто же его выбрал?
Ви думаєте, що страждаєте зараз за "восим лет"? Ні, за усі 30.
Увесь цей час в України був шанс, багато шансів. Все просрано за гречку.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:39
Puente написав:flyman
Ти прикалуєшся чи серйозно про національні держави ?
Так подивися на Середню Азію , подивися на Кавказ , потім спробуй на Південну Америку . Чи ти виключно на стару Європу заглядаєш ? Так вони скільки років національні будували і того часу як побудували - скільки вже пройшло ... Та й скоро стара Європа почне думати - що ж їй далі робити в принципі . Якщо залишать як є - то будуть якісь такі "Сполучені Штати Європи" без поділу взагалі ... Ну і з залишковим старим європейським населенням , яке потихеньку зійде нанівець ...
СА - там грімуча суміш
ПА - читай історію, аналогічно,
СА, ПА - місцями рівень племен (Папуа-Нова Гвінея там не менше 150)
Ще раз. Нац. держава наслідок урбанізації та переважного класу дрібних буржуа.
До чого це привело не буду повторяти. Ти в тємі, якщо не забув.
стара Європа не хоче ходити по граблям. Puente хоче.
Будувати нац. державу по нац. признаку - викликати демонів.
Може ліпше поділ не по нац. признаку, а по релігійно (ой було, хрестові походи і таке сяке), а може расовий (ой граблі), а якщо понеділок, вівторок.... родився в неділю ... найрівніший серед рівних.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 23 лип, 2022 19:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:39
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"
Может пора определиться: война или сотрудничество?
газ принадлежит тому КТО ЕГО КУПИЛ. А не тому кто продал. Вы решили взять на себя роль топ манипулятора будивэльныка? Принадлежит Европе, с рф война, с Европой сотрудничество.
понять бы на какой границе владельцем газа становится контрагент - uniper, wingas и мало ли кто еще. если через Украину транзитом идет газ uniper, то почему за транзит платит газпром ?
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:40
vitaliian написав: juristkostya написав:
Понимаете, даже для конкретного случая ваше утверждение неверно.
ок спасибо.
уже лучше.
Теперь на очереди признание факта, что тезис "в международном праве принято точкой перехода считать границу" совсем не вяжется с тезисом "мы здесь обсуждали исключительно поставку российского газа по трубе"
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:41
juristkostya написав: vitaliian написав: juristkostya написав:
Понимаете, даже для конкретного случая ваше утверждение неверно.
ок спасибо.
уже лучше.
Теперь на очереди признание факта, что тезис "в международном праве принято точкой перехода считать границу" совсем не вяжется с тезисом "мы здесь обсуждали исключительно поставку российского газа по трубе"
вы не можете остановиться с оффтопом? это называется проблемы саморегуляции. Типа словесного поноса. Юристам не к лицу. спасибо за уделенное мне время
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 23 лип, 2022 19:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:42
Schmit написав:
Ви думаєте, що страждаєте зараз за "восим лет"? Ні, за усі 30.
Увесь цей час в України був шанс, багато шансів. Все просрано за гречку.
Та нічого не просрано.
Ніякого "шансу" не було, тому що свідомість людей була радянська.
Свідомість помаленьку міняється. Війна цьому сприяє неабияк, як би це цинічно не звучало.
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