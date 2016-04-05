Puente написав:flyman Ти прикалуєшся чи серйозно про національні держави ? Так подивися на Середню Азію , подивися на Кавказ , потім спробуй на Південну Америку . Чи ти виключно на стару Європу заглядаєш ? Так вони скільки років національні будували і того часу як побудували - скільки вже пройшло ... Та й скоро стара Європа почне думати - що ж їй далі робити в принципі . Якщо залишать як є - то будуть якісь такі "Сполучені Штати Європи" без поділу взагалі ... Ну і з залишковим старим європейським населенням , яке потихеньку зійде нанівець ...
не парьтесь, через 60-70 лет на планете будут проживать 2 национальности
Schmit написав:Ви думаєте, що страждаєте зараз за "восим лет"? Ні, за усі 30. Увесь цей час в України був шанс, багато шансів. Все просрано за гречку.
Та нічого не просрано. Ніякого "шансу" не було, тому що свідомість людей була радянська. Свідомість помаленьку міняється. Війна цьому сприяє неабияк, як би це цинічно не звучало.
Собитія ускоряються. 10 млн туда, 2 сюда, мінус 20 млн за 30 років в прикупі, мінус 5 ордло+півострів за 8р, вата руzzким, генофонд з личинками ЄСу, і вуаля - правильний народ на правильній території. ВСі у шароварах з оселедцями. Кашель грустной лошаді. Патріоти аплодіруют стоя.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лип, 2022 19:48, всього редагувалось 4 разів.
уже лучше. Теперь на очереди признание факта, что тезис "в международном праве принято точкой перехода считать границу" совсем не вяжется с тезисом "мы здесь обсуждали исключительно поставку российского газа по трубе"
вы не можете остановиться с оффтопом? это называется проблемы саморегуляции. Типа словесного поноса. Юристам не к лицу. спасибо за уделенное мне время
Повторюсь: вопрос об оффтопе решать модераторам, ваше мнение здесь не может быть решающим или даже просто весомым. Зато попытка уйти от признания ляпов вполне показательна.
Schmit написав:Ви думаєте, що страждаєте зараз за "восим лет"? Ні, за усі 30. Увесь цей час в України був шанс, багато шансів. Все просрано за гречку.
Та нічого не просрано. Ніякого "шансу" не було, тому що свідомість людей була радянська. Свідомість помаленьку міняється. Війна цьому сприяє неабияк, як би це цинічно не звучало.
10 млн туда, 2 сюда, мінус 20 млн за 30 років в прикупі, мінус 5 ордло+півострів, вата руzzким, і вуаля - правильний народ на правильній території. ВСі у шароварах з оселедцями. Кашель грустной лошаді.
flyman написав:Будувати нац. державу по нац. признаку - викликати демонів.
Цей процес активно триває останніх років 70. І думаю буде тривати ще років 100 мінімум. З останніх "подій" - розпад Югославії, СРСР.
С национальным государством история непростая. Мы в этом плане отстали от Европы лет на 200. Сейчас догоняем. Но пока мы догоняем, сама идея национального государства стремительно теряет актуальность. Короче, пока мы создадим свое - оно уже будет не нужно.