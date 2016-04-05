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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1769177017711772>
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:43

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"

Может пора определиться: война или сотрудничество?

Сейчас, вроде, не идёт.

"Вроде". Идёт
Патрнёры покупают. Перечиляют деньги, на которые потом купят беспилотники и ракеты. А Украина любезно предоставляет услуги транзита

Не буду сильно спорить, но попадалось, что через нас сейчас не прокачивают.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:43

  Puente написав:flyman Ти прикалуєшся чи серйозно про національні держави ?
Так подивися на Середню Азію , подивися на Кавказ , потім спробуй на Південну Америку . Чи ти виключно на стару Європу заглядаєш ? Так вони скільки років національні будували і того часу як побудували - скільки вже пройшло ... Та й скоро стара Європа почне думати - що ж їй далі робити в принципі . Якщо залишать як є - то будуть якісь такі "Сполучені Штати Європи" без поділу взагалі ... Ну і з залишковим старим європейським населенням , яке потихеньку зійде нанівець ...


не парьтесь, через 60-70 лет на планете будут проживать 2 национальности
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:44

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:Ви думаєте, що страждаєте зараз за "восим лет"? Ні, за усі 30.
Увесь цей час в України був шанс, багато шансів. Все просрано за гречку.

Та нічого не просрано.
Ніякого "шансу" не було, тому що свідомість людей була радянська.
Свідомість помаленьку міняється. Війна цьому сприяє неабияк, як би це цинічно не звучало.

Собитія ускоряються.
10 млн туда, 2 сюда, мінус 20 млн за 30 років в прикупі, мінус 5 ордло+півострів за 8р, вата руzzким, генофонд з личинками ЄСу, і вуаля - правильний народ на правильній території. ВСі у шароварах з оселедцями.
Кашель грустной лошаді.
Патріоти аплодіруют стоя.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лип, 2022 19:48, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:45

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:ок спасибо.
уже лучше.
Теперь на очереди признание факта, что тезис "в международном праве принято точкой перехода считать границу" совсем не вяжется с тезисом "мы здесь обсуждали исключительно поставку российского газа по трубе"

вы не можете остановиться с оффтопом? это называется проблемы саморегуляции. Типа словесного поноса. Юристам не к лицу. спасибо за уделенное мне время :)

Повторюсь: вопрос об оффтопе решать модераторам, ваше мнение здесь не может быть решающим или даже просто весомым.
Зато попытка уйти от признания ляпов вполне показательна.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:48

  flyman написав:Будувати нац. державу по нац. признаку - викликати демонів.

Цей процес активно триває останніх років 70. І думаю буде тривати ще років 100 мінімум.
З останніх "подій" - розпад Югославії, СРСР.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:48

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Сейчас, вроде, не идёт.

"Вроде". Идёт
Патрнёры покупают. Перечиляют деньги, на которые потом купят беспилотники и ракеты. А Украина любезно предоставляет услуги транзита

Не буду сильно спорить, но попадалось, что через нас сейчас не прокачивают.

Переключили точку входа с Луганской области на точку с Черниговской.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:49

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Будувати нац. державу по нац. признаку - викликати демонів.

Цей процес активно триває останніх років 70. І думаю буде тривати ще років 100 мінімум.
З останніх "подій" - розпад Югославії, СРСР.

Забув добавити: з помідорним соком, прям як у середині ХХст, зато національно правильно (чому не по дням народження в тижні: недільники....суботники).
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лип, 2022 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:49

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  Schmit написав:Ви думаєте, що страждаєте зараз за "восим лет"? Ні, за усі 30.
Увесь цей час в України був шанс, багато шансів. Все просрано за гречку.

Та нічого не просрано.
Ніякого "шансу" не було, тому що свідомість людей була радянська.
Свідомість помаленьку міняється. Війна цьому сприяє неабияк, як би це цинічно не звучало.

10 млн туда, 2 сюда, мінус 20 млн за 30 років в прикупі, мінус 5 ордло+півострів, вата руzzким, і вуаля - правильний народ на правильній території. ВСі у шароварах з оселедцями.
Кашель грустной лошаді.

Жорстока реальність за віру в казки (про усіх в шароварах) і безвідповідальність.
До речі:
Козаки майже не носили шароварів та не билися гопаком
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 23 лип, 2022 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:51

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Будувати нац. державу по нац. признаку - викликати демонів.

Цей процес активно триває останніх років 70. І думаю буде тривати ще років 100 мінімум.
З останніх "подій" - розпад Югославії, СРСР.

С национальным государством история непростая. Мы в этом плане отстали от Европы лет на 200. Сейчас догоняем. Но пока мы догоняем, сама идея национального государства стремительно теряет актуальность. Короче, пока мы создадим свое - оно уже будет не нужно.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:51

vitaliian
К сожалению, поставки газа сегодня имеют прямое отношение к войне.
Я тут давненько выкладывал ссылку, что Германия уже ввела 2-й уровень угрозы. Именно по энергетике. Пост почему-то удалили.
ЛАД
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  #<1 ... 1769177017711772>
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