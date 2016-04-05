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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1769177017711772
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:52

Щоб усі боялись,щоб не насміхались!

  Schmit написав:
  flyman написав:
  andrijk777 написав:Та нічого не просрано.
Ніякого "шансу" не було, тому що свідомість людей була радянська.
Свідомість помаленьку міняється. Війна цьому сприяє неабияк, як би це цинічно не звучало.

10 млн туда, 2 сюда, мінус 20 млн за 30 років в прикупі, мінус 5 ордло+півострів, вата руzzким, і вуаля - правильний народ на правильній території. ВСі у шароварах з оселедцями.
Кашель грустной лошаді.

Жорстока реальність за віру в казки (про усіх в шароварах) і безвідповідальність.

так буде зате чисто козацька держава 18..60 і всі в броніках
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:53

  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:Будувати нац. державу по нац. признаку - викликати демонів.

Цей процес активно триває останніх років 70. І думаю буде тривати ще років 100 мінімум.
З останніх "подій" - розпад Югославії, СРСР.

С национальным государством история непростая. Мы в этом плане отстали от Европы лет на 200. Сейчас догоняем. Но пока мы догоняем, сама идея национального государства стремительно теряет актуальность. Короче, пока мы создадим свое - оно уже будет не нужно.

отожбо
тільки фішка для цього потрібна урбанізація і дрібна буржуазія, а вона якраз була на сході, тупічок однако
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лип, 2022 19:56, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:53

  Schmit написав:.....
Ви думаєте, що страждаєте зараз за "восим лет"? Ні, за усі 30.
Увесь цей час в України був шанс, багато шансів. Все просрано за гречку.

За усі 30, согласен.
Но просрано не за гречку. Не будем разводить политсрач здесь и сейчас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:56

  flyman написав:тільки фішка для цього потрібна урбанізація, а вона якраз була на сході, тупічок однако

Урбанизация пока никуда не делась.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:57

  juristkostya написав:
  flyman написав:тільки фішка для цього потрібна урбанізація, а вона якраз була на сході, тупічок однако

Урбанизация пока никуда не делась.

на ЗУ переважно селяни,
аграрне супердержава - це якийсь посмодерний сюрутопізм
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:58

  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:Будувати нац. державу по нац. признаку - викликати демонів.

Цей процес активно триває останніх років 70. І думаю буде тривати ще років 100 мінімум.
З останніх "подій" - розпад Югославії, СРСР.

С национальным государством история непростая. Мы в этом плане отстали от Европы лет на 200. Сейчас догоняем. Но пока мы догоняем, сама идея национального государства стремительно теряет актуальность. Короче, пока мы создадим свое - оно уже будет не нужно.

Ну, ещё немного успеем.
Но, дай бог, если всё будет нормально, довольно скоро придётся отказываться в пользу ЕС.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:00

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:тільки фішка для цього потрібна урбанізація, а вона якраз була на сході, тупічок однако

Урбанизация пока никуда не делась.

на ЗУ переважно селяни,
аграрне супердержава - це якийсь посмодерний сюрутопізм

Это не мешает существованию мелкой буржуазии. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:03

  flyman написав:..................
Я конєшно на Ванга, але будущєє за децанталізацією дєніг у відє кріпти веба3, соотвєтствєнно нє только лішь всє смогуть на пісюку - мобіку найманіть шиткоінів.

А націоналізм, як і порождєніє нац. государств, ти правильно написав, це пізнє середньовіччя як наслідок урбанізації.

Наступає нова норма. Але не так як пише її пророк з поганялом швабри.

Алігархи для децентралізованой кріпти теж согласно брітви Оками лішня ланка.

Рєбяти, ну що ви застрягли в парадигмі нац. государства, яка застаріла і привела до влади Шикльгрубєра? Оно вам надо прєлєсці воєнного комунізма із соціалістами-лицєдєямі лівацкого уклона популізма для піплов аграрної супер-пупер держави?

Нац. государства, конечно, отживают свой век, но процесс длительный, тянуться, к сожалению, будет ещё долго. И вряд ли он связан с криптой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:06

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Вкладчик1234 написав:Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"

Может пора определиться: война или сотрудничество?


"Вроде". Идёт
Патрнёры покупают. Перечиляют деньги, на которые потом купят беспилотники и ракеты. А Украина любезно предоставляет услуги транзита

Не буду сильно спорить, но попадалось, что через нас сейчас не прокачивают.

качают - немного, чуть меньше 50 млн м3 в день, но стабильно....

если отключим транзит газа, вставим Европу.
не уверен, что наша ГТС без транзита сможет работать - о таком варианте все умалчивают.
Shaman
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