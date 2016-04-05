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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:52
Schmit написав: flyman написав: andrijk777 написав:
Та нічого не просрано.
Ніякого "шансу" не було, тому що свідомість людей була радянська.
Свідомість помаленьку міняється. Війна цьому сприяє неабияк, як би це цинічно не звучало.
10 млн туда, 2 сюда, мінус 20 млн за 30 років в прикупі, мінус 5 ордло+півострів, вата руzzким, і вуаля - правильний народ на правильній території. ВСі у шароварах з оселедцями.
Кашель грустной лошаді.
Жорстока реальність за віру в казки (про усіх в шароварах) і безвідповідальність.
так буде зате чисто козацька держава 18..60 і всі в броніках
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:53
juristkostya написав: andrijk777 написав: flyman написав:
Будувати нац. державу по нац. признаку - викликати демонів.
Цей процес активно триває останніх років 70. І думаю буде тривати ще років 100 мінімум.
З останніх "подій" - розпад Югославії, СРСР.
С национальным государством история непростая. Мы в этом плане отстали от Европы лет на 200. Сейчас догоняем. Но пока мы догоняем, сама идея национального государства стремительно теряет актуальность. Короче, пока мы создадим свое - оно уже будет не нужно.
отожбо
тільки фішка для цього потрібна урбанізація і дрібна буржуазія, а вона якраз була на сході, тупічок однако
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 23 лип, 2022 19:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:53
Schmit написав:
.....
Ви думаєте, що страждаєте зараз за "восим лет"? Ні, за усі 30.
Увесь цей час в України був шанс, багато шансів. Все просрано за гречку.
За усі 30, согласен.
Но просрано не за гречку. Не будем разводить политсрач здесь и сейчас.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:56
flyman написав:
тільки фішка для цього потрібна урбанізація, а вона якраз була на сході, тупічок однако
Урбанизация пока никуда не делась.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:57
juristkostya написав: flyman написав:
тільки фішка для цього потрібна урбанізація, а вона якраз була на сході, тупічок однако
Урбанизация пока никуда не делась.
на ЗУ переважно селяни,
аграрне супердержава - це якийсь посмодерний сюрутопізм
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:58
juristkostya написав: andrijk777 написав: flyman написав:
Будувати нац. державу по нац. признаку - викликати демонів.
Цей процес активно триває останніх років 70. І думаю буде тривати ще років 100 мінімум.
З останніх "подій" - розпад Югославії, СРСР.
С национальным государством история непростая. Мы в этом плане отстали от Европы лет на 200. Сейчас догоняем. Но пока мы догоняем, сама идея национального государства стремительно теряет актуальность. Короче, пока мы создадим свое - оно уже будет не нужно.
Ну, ещё немного успеем.
Но, дай бог, если всё будет нормально, довольно скоро придётся отказываться в пользу ЕС.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 20:00
flyman написав: juristkostya написав: flyman написав:
тільки фішка для цього потрібна урбанізація, а вона якраз була на сході, тупічок однако
Урбанизация пока никуда не делась.
на ЗУ переважно селяни,
аграрне супердержава - це якийсь посмодерний сюрутопізм
Это не мешает существованию мелкой буржуазии.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 20:03
flyman написав:
..................
Я конєшно на Ванга, але будущєє за децанталізацією дєніг у відє кріпти веба3, соотвєтствєнно нє только лішь всє смогуть на пісюку - мобіку найманіть шиткоінів.
А націоналізм, як і порождєніє нац. государств, ти правильно написав, це пізнє середньовіччя як наслідок урбанізації.
Наступає нова норма. Але не так як пише її пророк з поганялом швабри.
Алігархи для децентралізованой кріпти теж согласно брітви Оками лішня ланка.
Рєбяти, ну що ви застрягли в парадигмі нац. государства, яка застаріла і привела до влади Шикльгрубєра? Оно вам надо прєлєсці воєнного комунізма із соціалістами-лицєдєямі лівацкого уклона популізма для піплов аграрної супер-пупер держави?
Нац. государства, конечно, отживают свой век, но процесс длительный, тянуться, к сожалению, будет ещё долго. И вряд ли он связан с криптой.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 20:06
ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: Вкладчик1234 написав:
Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"
Может пора определиться: война или сотрудничество?
"Вроде". Идёт
Патрнёры покупают. Перечиляют деньги, на которые потом купят беспилотники и ракеты. А Украина любезно предоставляет услуги транзита
Не буду сильно спорить, но попадалось, что через нас сейчас не прокачивают.
качают - немного, чуть меньше 50 млн м3 в день, но стабильно....
если отключим транзит газа, вставим Европу.
не уверен, что наша ГТС без транзита сможет работать - о таком варианте все умалчивают.
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