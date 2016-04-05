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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1765176617671768>
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:53

  Schmit написав:.....
Ви думаєте, що страждаєте зараз за "восим лет"? Ні, за усі 30.
Увесь цей час в України був шанс, багато шансів. Все просрано за гречку.

За усі 30, согласен.
Но просрано не за гречку. Не будем разводить политсрач здесь и сейчас.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:56

  flyman написав:тільки фішка для цього потрібна урбанізація, а вона якраз була на сході, тупічок однако

Урбанизация пока никуда не делась.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:58

  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:Будувати нац. державу по нац. признаку - викликати демонів.

Цей процес активно триває останніх років 70. І думаю буде тривати ще років 100 мінімум.
З останніх "подій" - розпад Югославії, СРСР.

С национальным государством история непростая. Мы в этом плане отстали от Европы лет на 200. Сейчас догоняем. Но пока мы догоняем, сама идея национального государства стремительно теряет актуальность. Короче, пока мы создадим свое - оно уже будет не нужно.

Ну, ещё немного успеем.
Но, дай бог, если всё будет нормально, довольно скоро придётся отказываться в пользу ЕС.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:03

  flyman написав:..................
Я конєшно на Ванга, але будущєє за децанталізацією дєніг у відє кріпти веба3, соотвєтствєнно нє только лішь всє смогуть на пісюку - мобіку найманіть шиткоінів.

А націоналізм, як і порождєніє нац. государств, ти правильно написав, це пізнє середньовіччя як наслідок урбанізації.

Наступає нова норма. Але не так як пише її пророк з поганялом швабри.

Алігархи для децентралізованой кріпти теж согласно брітви Оками лішня ланка.

Рєбяти, ну що ви застрягли в парадигмі нац. государства, яка застаріла і привела до влади Шикльгрубєра? Оно вам надо прєлєсці воєнного комунізма із соціалістами-лицєдєямі лівацкого уклона популізма для піплов аграрної супер-пупер держави?

Нац. государства, конечно, отживают свой век, но процесс длительный, тянуться, к сожалению, будет ещё долго. И вряд ли он связан с криптой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:06

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Вкладчик1234 написав:Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"

Может пора определиться: война или сотрудничество?


"Вроде". Идёт
Патрнёры покупают. Перечиляют деньги, на которые потом купят беспилотники и ракеты. А Украина любезно предоставляет услуги транзита

Не буду сильно спорить, но попадалось, что через нас сейчас не прокачивают.

качают - немного, чуть меньше 50 млн м3 в день, но стабильно....

если отключим транзит газа, вставим Европу.
не уверен, что наша ГТС без транзита сможет работать - о таком варианте все умалчивают.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:08

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"

Может пора определиться: война или сотрудничество?

газ принадлежит тому КТО ЕГО КУПИЛ. А не тому кто продал. Вы решили взять на себя роль топ манипулятора будивэльныка? Принадлежит Европе, с рф война, с Европой сотрудничество. В какой мере Европе сотрудничать с рф - не наш вопрос. Каждая страна его решает индивидуально. Везде есть русское лобби, газовый бизнес и тд.. Вам не запрещают выиграть выборы в любой стране мира и решить этот вопрос так как видите вы.

строго формально газ на территории Украины принадлежит еще РФ.
нам как раз надо рано или поздно перенести точку покупки газа на восточную границу
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:09

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:тільки фішка для цього потрібна урбанізація, а вона якраз була на сході, тупічок однако

Урбанизация пока никуда не делась.

на ЗУ переважно селяни,
аграрне супердержава - це якийсь посмодерний сюрутопізм
я в курсе :-)
Просто, большинство агломераций востока и юга пока за нами.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:10

  Shaman написав:
  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"

Может пора определиться: война или сотрудничество?

газ принадлежит тому КТО ЕГО КУПИЛ. А не тому кто продал. Вы решили взять на себя роль топ манипулятора будивэльныка? Принадлежит Европе, с рф война, с Европой сотрудничество. В какой мере Европе сотрудничать с рф - не наш вопрос. Каждая страна его решает индивидуально. Везде есть русское лобби, газовый бизнес и тд.. Вам не запрещают выиграть выборы в любой стране мира и решить этот вопрос так как видите вы.

строго формально газ на территории Украины принадлежит еще РФ.
нам как раз надо рано или поздно перенести точку покупки газа на восточную границу

а словацький рєвєрс... нє ну так без штанів правильні пацани залишаться ...
а угольок з укрошахт то в Нідерландах ++,
констуктівно тре к вопросу, ну шоб волкі сити, і овци не мекали
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:13

  juristkostya написав:
  flyman написав:
  juristkostya написав:Урбанизация пока никуда не делась.

на ЗУ переважно селяни,
аграрне супердержава - це якийсь посмодерний сюрутопізм
я в курсе :-)
Просто, большинство агломераций востока и юга пока за нами.

як казав мій колєга, і на пальцях показував розпальцовкою... як йожики то схрещуються?
урбанізований руськомовний восток і армовірний селянський запод.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:30

Я розумію-на фронті таке-але щоб так на дивані кукуха їхала?

  flyman написав:ліпше поділ не по нац. признаку, а по релігійно (ой було, хрестові походи і таке сяке), а може расовий (ой граблі), а якщо понеділок, вівторок.... родився в неділю ... найрівніший серед рівних.

Флай - дуууууже тебе прошу: приїзджай до мене на вогневу - тут за пару близьких прильотів - тобі всю дурість з бОшки виб'є! Реально!
Пляяяяя.... тож треба так в ГЛИБОКОМУ ТИЛУ дахом їхати!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 23 лип, 2022 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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