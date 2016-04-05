RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1765176617671768
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:30

  juristkostya написав:
  flyman написав:
  juristkostya написав:"Кто на ком стоял?.."(с)

ПАПа на армовірі
Крім Тернопільської обл. тєма нє зажигабєльна оказалась

На самом деле, тезис про "аграрный запад" - от незнания. Наиболее коммерчески выгодные культуры (зерновые и масличные) по почвам и климату лучше растут как раз в восточных, южных и центральных регионах.

https://agravery.com/uk/posts/show/geog ... zaleznosti
Бамбас не кормилец :lol:
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 260
З нами з: 19.12.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:37

  otg написав:
  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"

Может пора определиться: война или сотрудничество?

газ принадлежит тому КТО ЕГО КУПИЛ. А не тому кто продал. Вы решили взять на себя роль топ манипулятора будивэльныка? Принадлежит Европе, с рф война, с Европой сотрудничество. В какой мере Европе сотрудничать с рф - не наш вопрос. Каждая страна его решает индивидуально. Везде есть русское лобби, газовый бизнес и тд.. Вам не запрещают выиграть выборы в любой стране мира и решить этот вопрос так как видите вы.
Не совсем. Как раз в нашей трубе газ российский. Они же платят за прокачку. Газ продается, на сколько я знаю, на условия CIF. Но советы отбирать газ или взорвать трубопровод -глупость.

не смог пройти мимо таких глубоких познаний - условие CIF подразумевает транспортировку на судне :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 29.09.19
Подякував: 349 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:41

[quote="5463057:alfredhaos"][/quote]очень интеоесно, спасибо. У меня устаревшие данные
juristkostya
 
Повідомлень: 4747
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:41

  vitaliian написав:
  otg написав:Не совсем. Как раз в нашей трубе газ российский. Они же платят за прокачку. Газ продается, на сколько я знаю, на условия CIF. Но советы отбирать газ или взорвать трубопровод -глупость.
условия поставки это юридические моменты, если вы купили товар по предоплате, например в интернете, он когда становится вашим сразу или по прибытию на почту? Юридически сразу, по факту - по прибытию. Поскольку законодательства у всех стран разные, в международном праве принято считать границу - точкой перехода прав на товар покупателю.

еще глубокие познания. :D
в международном праве зачастую право собственности не регламентируется. условия ИНКОТЕРМС регулируют переход рисков на товар (и очень часто право собственности увязывают с этим - но есть нюансы, в первую очередь при поставках C). граница - это как раз больше у нас (на территории постсовка) поскольку у нас сложное валютное законодательство.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 29.09.19
Подякував: 349 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:44

  Shaman написав:
  vitaliian написав:
  otg написав:Не совсем. Как раз в нашей трубе газ российский. Они же платят за прокачку. Газ продается, на сколько я знаю, на условия CIF. Но советы отбирать газ или взорвать трубопровод -глупость.
условия поставки это юридические моменты, если вы купили товар по предоплате, например в интернете, он когда становится вашим сразу или по прибытию на почту? Юридически сразу, по факту - по прибытию. Поскольку законодательства у всех стран разные, в международном праве принято считать границу - точкой перехода прав на товар покупателю.

еще глубокие познания. :D
в международном праве зачастую право собственности не регламентируется. условия ИНКОТЕРМС регулируют переход рисков на товар (и очень часто право собственности увязывают с этим - но есть нюансы, в первую очередь при поставках C). граница - это как раз больше у нас (на территории постсовка) поскольку у нас сложное валютное законодательство.

Если уж совсем в корень зрить, то "международное право" переходом права собственности не занимается вообще.
juristkostya
 
Повідомлень: 4747
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:53

Та думайТЕ хоч іноді!!!

Народ!!!
Я тут ще пару сторінок прочитав... - то бачу не одному Флаю треба поїхати на вогневу "очистити мозок"!
Нє, ну реально, народ - зав'язуйте куйню писати!

Тут люди ризикують/помирають за ВАС УСІХ - а таке враження, що ви всі в якомусь " іншому світі" живете і вам нічого не потрібно!

Народ!!!
Якщо у вас багато питань, на які не можете знайти відповіді - не шукайте їх тут, на форумі... - бо ВСІ ВІДПОВІДІ Є ТУТ! На вогневій!
Тож - ласкаво прошу/запрошую! :wink:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3571
З нами з: 18.03.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:59

  Успіх написав:Народ!!!
Я тут ще пару сторінок прочитав... - то бачу не одному Флаю треба поїхати на вогневу "очистити мозок"!
Нє, ну реально, народ - зав'язуйте куйню писати!

Тут люди ризикують/помирають за ВАС УСІХ - а таке враження, що ви всі в якомусь " іншому світі" живете і вам нічого не потрібно!

Народ!!!
Якщо у вас багато питань, на які не можете знайти відповіді - не шукайте їх тут, на форумі... - бо ВСІ ВІДПОВІДІ Є ТУТ! На вогневій!
Тож - ласкаво прошу/запрошую! :wink:

добровольческий батальон finance.ua "в кедах" :)

судя по написанному у многих кеды автоматически настроены в сторону границы :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 29.09.19
Подякував: 349 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 21:01

  vitaliian написав:че то долго нет долярчика...

мы тут вас уже вспоминали. как вы там, не мерзнете?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14072
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2058 раз.
Подякували: 2895 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1765176617671768
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99032
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457861
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3356
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.