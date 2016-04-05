vitaliian написав:

Вкладчик1234 написав: Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"



Может пора определиться: война или сотрудничество? Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"Может пора определиться: война или сотрудничество?

газ принадлежит тому КТО ЕГО КУПИЛ. А не тому кто продал. Вы решили взять на себя роль топ манипулятора будивэльныка? Принадлежит Европе, с рф война, с Европой сотрудничество. В какой мере Европе сотрудничать с рф - не наш вопрос. Каждая страна его решает индивидуально. Везде есть русское лобби, газовый бизнес и тд.. Вам не запрещают выиграть выборы в любой стране мира и решить этот вопрос так как видите вы.