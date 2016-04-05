ПАПа на армовірі Крім Тернопільської обл. тєма нє зажигабєльна оказалась
На самом деле, тезис про "аграрный запад" - от незнания. Наиболее коммерчески выгодные культуры (зерновые и масличные) по почвам и климату лучше растут как раз в восточных, южных и центральных регионах.
Вкладчик1234 написав:Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"
Может пора определиться: война или сотрудничество?
газ принадлежит тому КТО ЕГО КУПИЛ. А не тому кто продал. Вы решили взять на себя роль топ манипулятора будивэльныка? Принадлежит Европе, с рф война, с Европой сотрудничество. В какой мере Европе сотрудничать с рф - не наш вопрос. Каждая страна его решает индивидуально. Везде есть русское лобби, газовый бизнес и тд.. Вам не запрещают выиграть выборы в любой стране мира и решить этот вопрос так как видите вы.
Не совсем. Как раз в нашей трубе газ российский. Они же платят за прокачку. Газ продается, на сколько я знаю, на условия CIF. Но советы отбирать газ или взорвать трубопровод -глупость.
не смог пройти мимо таких глубоких познаний - условие CIF подразумевает транспортировку на судне
otg написав:Не совсем. Как раз в нашей трубе газ российский. Они же платят за прокачку. Газ продается, на сколько я знаю, на условия CIF. Но советы отбирать газ или взорвать трубопровод -глупость.
условия поставки это юридические моменты, если вы купили товар по предоплате, например в интернете, он когда становится вашим сразу или по прибытию на почту? Юридически сразу, по факту - по прибытию. Поскольку законодательства у всех стран разные, в международном праве принято считать границу - точкой перехода прав на товар покупателю.
еще глубокие познания. в международном праве зачастую право собственности не регламентируется. условия ИНКОТЕРМС регулируют переход рисков на товар (и очень часто право собственности увязывают с этим - но есть нюансы, в первую очередь при поставках C). граница - это как раз больше у нас (на территории постсовка) поскольку у нас сложное валютное законодательство.
otg написав:Не совсем. Как раз в нашей трубе газ российский. Они же платят за прокачку. Газ продается, на сколько я знаю, на условия CIF. Но советы отбирать газ или взорвать трубопровод -глупость.
условия поставки это юридические моменты, если вы купили товар по предоплате, например в интернете, он когда становится вашим сразу или по прибытию на почту? Юридически сразу, по факту - по прибытию. Поскольку законодательства у всех стран разные, в международном праве принято считать границу - точкой перехода прав на товар покупателю.
еще глубокие познания. в международном праве зачастую право собственности не регламентируется. условия ИНКОТЕРМС регулируют переход рисков на товар (и очень часто право собственности увязывают с этим - но есть нюансы, в первую очередь при поставках C). граница - это как раз больше у нас (на территории постсовка) поскольку у нас сложное валютное законодательство.
Если уж совсем в корень зрить, то "международное право" переходом права собственности не занимается вообще.
мы тут вас уже вспоминали. как вы там, не мерзнете?
Але от дивно - весна якась холоднувата була(а я, майже, з початку квітня на Півдні) і от літо... - теж було мало спекотних днів! Або "середні"/вітряні, або холоднувато, що "фліску" поверх футболки треба одягати. І ночі, зараз теж холоднуваті...
Ще 2-3міс війни, а далі - сама природа розведе "бійців по кутках рингу"... - так, як закінчиться "зельонка"/опаде листя і.... - в сучасному світі дронів, потрібно лише добряче окопуватись і займати оборонну позицію...
мы тут вас уже вспоминали. как вы там, не мерзнете?
Але от дивно - весна якась холоднувата була(а я, майже, з початку квітня на Півдні) і от літо... - теж було мало спекотних днів! Або "середні"/вітряні, або холоднувато, що "фліску" поверх футболки треба одягати. І ночі, зараз теж холоднуваті...
Ще 2-3міс війни, а далі - сама природа розведе "бійців по кутках рингу"... - так, як закінчиться "зельонка"/опаде листя і.... - в сучасному світі дронів, потрібно лише добряче окопуватись і займати оборонну позицію...