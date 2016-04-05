"На піку бойових дій у травні та червні Україна втрачала від 100 до 200 військовослужбовців на день; тепер це число скоротилося до 30 загиблих на день і близько 250 поранених", — йдеться в інтерв'ю журналістів із президентом. ........ Щодо інтенсивності боїв, то, за словами глави держави, лінія фронту на Донбасі стабілізувалася, що дозволить ЗСУ просунутися на інших напрямках. Раніше, як стверджує Зеленський, війська РФ могли випускати по 12 тисяч артилерійських снарядів на день, тоді як українські війська могли протиставити лише 1000-2000 снарядів. Тепер ЗСУ здатні завдавати ударів близько 6 тисячами снарядів щодня, зазначив президент.
flyman написав:ліпше поділ не по нац. признаку, а по релігійно (ой було, хрестові походи і таке сяке), а може расовий (ой граблі), а якщо понеділок, вівторок.... родився в неділю ... найрівніший серед рівних.
Флай - дуууууже тебе прошу: приїзджай до мене на вогневу - тут за пару близьких прильотів - тобі всю дурість з бОшки виб'є! Реально! Пляяяяя.... тож треба так в ГЛИБОКОМУ ТИЛУ дахом їхати!
Интересно, а что Вы скажите через 8лет - Вас, перестанут понимать!
В Організації Об'єднаних Націй (ООН) допускають, що Росія могла не порушити угоду про «зерновий коридор» сьогоднішнім ракетним ударом по Одеському порту. Про це повідомляє видання The New York Times.
Видання з посиланням на високопоставленого представника ООН пише, що Росія, можливо, «технічно не порушила угоду».
За його словами, російська сторона не зобов'язалася уникати атак на ті частини українських портів, які безпосередньо не використовуються для експорту зерна. Можливо, Москва спробувала використати лазівку, якщо поруч знаходилися військові об'єкти. https://glavcom.ua/country/politics/oon ... 62740.html
В Організації Об'єднаних Націй (ООН) допускають, що Росія могла не порушити угоду про «зерновий коридор» сьогоднішнім ракетним ударом по Одеському порту. Про це повідомляє видання The New York Times.
Видання з посиланням на високопоставленого представника ООН пише, що Росія, можливо, «технічно не порушила угоду».
За його словами, російська сторона не зобов'язалася уникати атак на ті частини українських портів, які безпосередньо не використовуються для експорту зерна. Можливо, Москва спробувала використати лазівку, якщо поруч знаходилися військові об'єкти. https://glavcom.ua/country/politics/oon ... 62740.html
какой циннизм
Вам, ещё в феврале объясняли, что ООН сделает ВСЁ, что бы не повторить судьбу Лиги Наций.