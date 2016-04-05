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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1766176717681769
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 22:21

  Успіх написав:........
Народ!!!
Якщо у вас багато питань, на які не можете знайти відповіді - не шукайте їх тут, на форумі... - бо ВСІ ВІДПОВІДІ Є ТУТ! На вогневій!
Тож - ласкаво прошу/запрошую! :wink:

Нажаль не всі відповіді є на вогневій.
Просто багато питань там відпадають і світ здається простіше.
Радий, що у Вас все в порядку.
Бажаю успіхів і надалі.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 22:22

  Успіх написав:Народ!!!
Я тут ще пару сторінок прочитав... - то бачу не одному Флаю треба поїхати на вогневу "очистити мозок"!
Нє, ну реально, народ - зав'язуйте куйню писати!

Тут люди ризикують/помирають за ВАС УСІХ - а таке враження, що ви всі в якомусь " іншому світі" живете і вам нічого не потрібно!

Народ!!!
Якщо у вас багато питань, на які не можете знайти відповіді - не шукайте їх тут, на форумі... - бо ВСІ ВІДПОВІДІ Є ТУТ! На вогневій!
Тож - ласкаво прошу/запрошую! :wink:

Вы, вероятно так и не поняли, о чём я вам говорил и давал ссылки?
Повторю:
1. https://zib.com.ua/ua/150869-trudovi_ga ... otyat.html
2. https://patrioty.org.ua/politic/poky-li ... 29446.html
3. https://patrioty.org.ua/politic/na-podv ... 29481.html
Только внимательно читать статьи! В предложенной очерёдности.
Я даже не удосужился выставить происходящее с причин девальвации гривни.
Так, что смело плюсуйте в подсознании.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 22:28

"На піку бойових дій у травні та червні Україна втрачала від 100 до 200 військовослужбовців на день; тепер це число скоротилося до 30 загиблих на день і близько 250 поранених", — йдеться в інтерв'ю журналістів із президентом.
........
Щодо інтенсивності боїв, то, за словами глави держави, лінія фронту на Донбасі стабілізувалася, що дозволить ЗСУ просунутися на інших напрямках. Раніше, як стверджує Зеленський, війська РФ могли випускати по 12 тисяч артилерійських снарядів на день, тоді як українські війська могли протиставити лише 1000-2000 снарядів. Тепер ЗСУ здатні завдавати ударів близько 6 тисячами снарядів щодня, зазначив президент.

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/523106-silno-sokratilis-zelenskiy-ozvuchil-ezednevnye-poteri-vsu
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 22:35

  Успіх написав:
  flyman написав:ліпше поділ не по нац. признаку, а по релігійно (ой було, хрестові походи і таке сяке), а може расовий (ой граблі), а якщо понеділок, вівторок.... родився в неділю ... найрівніший серед рівних.

Флай - дуууууже тебе прошу: приїзджай до мене на вогневу - тут за пару близьких прильотів - тобі всю дурість з бОшки виб'є! Реально!
Пляяяяя.... тож треба так в ГЛИБОКОМУ ТИЛУ дахом їхати!

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Интересно, а что Вы скажите через 8лет :!:
- Вас, перестанут понимать!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 23:02

Росія могла не порушити угоду про «зерновий коридор»


В Організації Об'єднаних Націй (ООН) допускають, що Росія могла не порушити угоду про «зерновий коридор» сьогоднішнім ракетним ударом по Одеському порту. Про це повідомляє видання The New York Times.

Видання з посиланням на високопоставленого представника ООН пише, що Росія, можливо, «технічно не порушила угоду».

За його словами, російська сторона не зобов'язалася уникати атак на ті частини українських портів, які безпосередньо не використовуються для експорту зерна. Можливо, Москва спробувала використати лазівку, якщо поруч знаходилися військові об'єкти. https://glavcom.ua/country/politics/oon ... 62740.html

какой циннизм
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 23:09

  vitaliian написав:

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) допускають, що Росія могла не порушити угоду про «зерновий коридор» сьогоднішнім ракетним ударом по Одеському порту. Про це повідомляє видання The New York Times.

Видання з посиланням на високопоставленого представника ООН пише, що Росія, можливо, «технічно не порушила угоду».

За його словами, російська сторона не зобов'язалася уникати атак на ті частини українських портів, які безпосередньо не використовуються для експорту зерна. Можливо, Москва спробувала використати лазівку, якщо поруч знаходилися військові об'єкти. https://glavcom.ua/country/politics/oon ... 62740.html

какой циннизм

Вам, ещё в феврале объясняли, что ООН сделает ВСЁ, что бы не повторить судьбу Лиги Наций.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 23:40

Успіх
До речі, з цього приводу ситуацію ще 14му озвучував.
"Обману не було": Німеччина не виключає провалу кругових поставок танків для України – Бербок
https://www.ostro.org/ua/general/society/news/642505/
24.07.2022 00:29.

Німеччина не виключає провалу так званих кругових поставок танків для України, домовленості про які були досягнуті з Польщею, і хоче зайнятися пошуками альтернатив. Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок в інтерв'ю газеті "Bild", пише "Deutsche Welle" 23 липня. https://www.dw.com/ru/frg-ne-iskljuchae ... a-62571303

"Якщо цей шлях був неправильним, то ми повинні обдумати ситуацію і подивитися, як ми можемо активно сприяти іншим чином, – сказала Бербок. – У ситуації війни не відразу зрозуміло, який шлях ідеальний".

Як уточнюється, Бербок зазначила, що обмін технікою був ініційований, "оскільки на той час він здавався найкращим і найоперативнішим засобом". Тепер уряду ФРН доводиться вирішувати питання, чому такий обмін, "очевидно, не відбувається" і чи має Німеччина в цих умовах "надати іншу підтримку" Україні.

При цьому Бербок відкинула звинувачення в порушенні обіцянок. "У подібній ситуації ніхто не обманюватиме своїх європейських сусідів, – сказала вона. – Із самого початку було ясно, що ми не зможемо замінити всі танки за одну ніч, просто клацнувши пальцями".

Як підкреслила глава зовнішньополітичного відомства ФРН, Німеччина не може поставити нові бронетранспортери, яких бундесвер не має. Але інших видів техніки, за її словами, можуть бути доставлені негайно.

Як уточнюється у повідомленні видання, кругові постачання зброї – це передача східноєвропейським партнерам по НАТО, на озброєнні яких досі залишалася бойова техніка радянського виробництва, західних озброєнь в обмін на ті, які вони постачають українській армії, яка відбиває російську агресію.

Раніше повідомлялося, що німецький концерн модернізує 30 БМП Marder для кругових постачань на користь України.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 23:50

  Shaman написав:строго формально газ на территории Украины принадлежит еще РФ.
нам как раз надо рано или поздно перенести точку покупки газа на восточную границу

Якщо ми щось зробим з їх газом або нашим газопроводом, то РФ просто перекриє газ. Європа взвиє і запустить СП2. Програє ТІЛЬКИ Україна. Все!!!
Скільки можна переливати з пустого в порожнє по цьому питанню?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 23:57

  vitaliian написав:

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) допускають, що Росія могла не порушити угоду про «зерновий коридор» сьогоднішнім ракетним ударом по Одеському порту. Про це повідомляє видання The New York Times.

Видання з посиланням на високопоставленого представника ООН пише, що Росія, можливо, «технічно не порушила угоду».

За його словами, російська сторона не зобов'язалася уникати атак на ті частини українських портів, які безпосередньо не використовуються для експорту зерна. Можливо, Москва спробувала використати лазівку, якщо поруч знаходилися військові об'єкти. https://glavcom.ua/country/politics/oon ... 62740.html

какой циннизм

Я б "на місті України" демонстративно вийшов з цієї угоди ще вчора. Причому звинуватив би ООН і Туреччину в неналежному виконанні гарантій(адже Україні саме вони "щось там нам гарантували").
Це був би хороший анекдот "про домовленості з путіним, я які проіснували пару годин".
andrijk777
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