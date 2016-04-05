24.07.2022 00:29.Німеччина не виключає провалу так званих кругових поставок танків для України, домовленості про які були досягнуті з Польщею, і хоче зайнятися пошуками альтернатив. Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок в інтерв'ю газеті "Bild", пише "Deutsche Welle" 23 липня."Якщо цей шлях був неправильним, то ми повинні обдумати ситуацію і подивитися, як ми можемо активно сприяти іншим чином, – сказала Бербок. – У ситуації війни не відразу зрозуміло, який шлях ідеальний".Як уточнюється, Бербок зазначила, що обмін технікою був ініційований, "оскільки на той час він здавався найкращим і найоперативнішим засобом". Тепер уряду ФРН доводиться вирішувати питання, чому такий обмін, "очевидно, не відбувається" і чи має Німеччина в цих умовах "надати іншу підтримку" Україні.При цьому Бербок відкинула звинувачення в порушенні обіцянок. "У подібній ситуації ніхто не обманюватиме своїх європейських сусідів, – сказала вона. – Із самого початку було ясно, що ми не зможемо замінити всі танки за одну ніч, просто клацнувши пальцями".Як підкреслила глава зовнішньополітичного відомства ФРН, Німеччина не може поставити нові бронетранспортери, яких бундесвер не має. Але інших видів техніки, за її словами, можуть бути доставлені негайно.Як уточнюється у повідомленні видання, кругові постачання зброї – це передача східноєвропейським партнерам по НАТО, на озброєнні яких досі залишалася бойова техніка радянського виробництва, західних озброєнь в обмін на ті, які вони постачають українській армії, яка відбиває російську агресію.Раніше повідомлялося, що німецький концерн модернізує 30 БМП Marder для кругових постачань на користь України.