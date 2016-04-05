В Організації Об'єднаних Націй (ООН) допускають, що Росія могла не порушити угоду про «зерновий коридор» сьогоднішнім ракетним ударом по Одеському порту. Про це повідомляє видання The New York Times.
Видання з посиланням на високопоставленого представника ООН пише, що Росія, можливо, «технічно не порушила угоду».
За його словами, російська сторона не зобов'язалася уникати атак на ті частини українських портів, які безпосередньо не використовуються для експорту зерна. Можливо, Москва спробувала використати лазівку, якщо поруч знаходилися військові об'єкти. https://glavcom.ua/country/politics/oon ... 62740.html
andrijk777 написав:Я б "на місті України" демонстративно вийшов з цієї угоди ще вчора. Причому звинуватив би ООН і Туреччину в неналежному виконанні гарантій(адже Україні саме вони "щось там нам гарантували"). Це був би хороший анекдот "про домовленості з путіним, я які проіснували пару годин".
рф уже заявила, что Украина сама себя бомбила , т.е сами ударили по Одессе выход из договора ничего не дает думаю, в течении 2-3 недель станет ясно-будет эскпорт зерна морем или нет
Голову територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана вже другий день поспіль не пускають до України. Ще 22 липня український сегмент соціальних мереж буквально вибухнув постами на підтримку Корбана, також люди вимагають від президента України Володимира Зеленського відповісти на нагальне питання - з якої причини у розпал війни людину, яка відповідає за оборону форпостного регіону, не пускають додому. Проте, як виявилося, це питання турбує не лише український соціум. Західне суспільство теж стурбовані такими діями Офісу президента. Оскільки представники таких країн як Німеччина, Франція, Італія та деяких інших і так були дуже обережні у питанні допомоги Україні важким озброєнням, тепер виникає цілком справедливе питання, навіщо країні, лідери якої воюють з патріотами своєї країни замість знищення зовнішнього ворога, взагалі надавати зброю.
Успіх написав:Тим більше, що на моменті - нашій бригаді ще НЕ ДАЛИ - ні зарплати, ні премії за минулий місяць, а вже поточний місяць добігає кінця!
тримайтесь, козаки
на превеликий жаль , мої прогнози починають сбуватися-не виключаю що чим далі тим затримки по зарплаті будуть наростати, у 2020/21 інколи були до 5-6 місяців (тобто, платили тільки частину, десь 50-60%, а решту затримували на 3-4-6 міс) це реальна схема, через 3-4 місяця вже не всім "потрібні" гроші
Голову територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана вже другий день поспіль не пускають до України. Ще 22 липня український сегмент соціальних мереж буквально вибухнув постами на підтримку Корбана, також люди вимагають від президента України Володимира Зеленського відповісти на нагальне питання - з якої причини у розпал війни людину, яка відповідає за оборону форпостного регіону, не пускають додому. Проте, як виявилося, це питання турбує не лише український соціум. Західне суспільство теж стурбовані такими діями Офісу президента. Оскільки представники таких країн як Німеччина, Франція, Італія та деяких інших і так були дуже обережні у питанні допомоги Україні важким озброєнням, тепер виникає цілком справедливе питання, навіщо країні, лідери якої воюють з патріотами своєї країни замість знищення зовнішнього ворога, взагалі надавати зброю.
І хтось же ж пише таку гидоту! А кремлівські підмахувачі її сюди тягнуть. Нова тема для ниття?
на превеликий жаль , мої прогнози починають сбуватися-не виключаю що чим далі тим затримки по зарплаті будуть наростати, у 2020/21 інколи були до 5-6 місяців (тобто, платили тільки частину, десь 50-60%, а решту затримували на 3-4-6 міс) це реальна схема, через 3-4 місяця вже не всім "потрібні" гроші
" не всім потрібні"- так не работает. Родственники получат.
Голову територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана вже другий день поспіль не пускають до України. Ще 22 липня український сегмент соціальних мереж буквально вибухнув постами на підтримку Корбана, також люди вимагають від президента України Володимира Зеленського відповісти на нагальне питання - з якої причини у розпал війни людину, яка відповідає за оборону форпостного регіону, не пускають додому. Проте, як виявилося, це питання турбує не лише український соціум. Західне суспільство теж стурбовані такими діями Офісу президента. Оскільки представники таких країн як Німеччина, Франція, Італія та деяких інших і так були дуже обережні у питанні допомоги Україні важким озброєнням, тепер виникає цілком справедливе питання, навіщо країні, лідери якої воюють з патріотами своєї країни замість знищення зовнішнього ворога, взагалі надавати зброю.
Заборону подвійного громадянства для громадян України ще не відмінили, тому розумники з двома- трьома паспортами тепер мають вибір: або-або...Теж стосуватиметься і інших,з когось треба було починати,думаю до вашого кумира теж дійде діло.А ось заборона на в"їзд - треба розбиратися.Можливо пан Корбан не схотів в"їзжати,як громадянин Ізраїлю або "забув" інші паспорти десь за кордоном
Голову територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана вже другий день поспіль не пускають до України. Ще 22 липня український сегмент соціальних мереж буквально вибухнув постами на підтримку Корбана, також люди вимагають від президента України Володимира Зеленського відповісти на нагальне питання - з якої причини у розпал війни людину, яка відповідає за оборону форпостного регіону, не пускають додому. Проте, як виявилося, це питання турбує не лише український соціум. Західне суспільство теж стурбовані такими діями Офісу президента. Оскільки представники таких країн як Німеччина, Франція, Італія та деяких інших і так були дуже обережні у питанні допомоги Україні важким озброєнням, тепер виникає цілком справедливе питання, навіщо країні, лідери якої воюють з патріотами своєї країни замість знищення зовнішнього ворога, взагалі надавати зброю.
Заборону подвійного громадянства для громадян України ще не відмінили, тому розумники з двома- трьома паспортами тепер мають вибір: або-або...Теж стосуватиметься і інших,з когось треба було починати,думаю до вашого кумира теж дійде діло.А ось заборона на в"їзд - треба розбиратися.Можливо пан Корбан не схотів в"їзжати,як громадянин Ізраїлю або "забув" інші паспорти десь за кордоном
Цікаво, чому подвійників з москальськими паспортами (наприклад Труханова), з угорськими, з румунськими... не забирають громадянство? Вибірковість якась. Якщо всіх, то всіх. Не повірю у добрі наміри ОПи, поки коломойшу не передадуть США.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 24 лип, 2022 09:01, всього редагувалось 2 разів.