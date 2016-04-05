Успіх написав:Тим більше, що на моменті - нашій бригаді ще НЕ ДАЛИ - ні зарплати, ні премії за минулий місяць, а вже поточний місяць добігає кінця!
тримайтесь, козаки
на превеликий жаль , мої прогнози починають сбуватися-не виключаю що чим далі тим затримки по зарплаті будуть наростати, у 2020/21 інколи були до 5-6 місяців (тобто, платили тільки частину, десь 50-60%, а решту затримували на 3-4-6 міс) це реальна схема, через 3-4 місяця вже не всім "потрібні" гроші
Та тримаємось, але... Як я написав вище - "Бойовий дух - буде ухххх!" - так, як в кожного є родичі/сім'ї, яких потрібно підтримувати, бо в багатьох забрали "годувальника сім'ї"
HIMARS - це MLRS(Multiple Launch Rocket System) - система запуску багатьох ракет, якщо дослівно. Слово "залп" в назві, як бачите відсутнє. Вона призначена для знищення одиничних цілей одиничними ракетами, а не для залпів по площам. При чому різні типи ракет для різних цілей. А щодо витрат ракет - то це реально проблема - транспортування ракет зі США в Україну в достатніх кількостях.
Голову територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана вже другий день поспіль не пускають до України. Ще 22 липня український сегмент соціальних мереж буквально вибухнув постами на підтримку Корбана, також люди вимагають від президента України Володимира Зеленського відповісти на нагальне питання - з якої причини у розпал війни людину, яка відповідає за оборону форпостного регіону, не пускають додому. Проте, як виявилося, це питання турбує не лише український соціум. Західне суспільство теж стурбовані такими діями Офісу президента. Оскільки представники таких країн як Німеччина, Франція, Італія та деяких інших і так були дуже обережні у питанні допомоги Україні важким озброєнням, тепер виникає цілком справедливе питання, навіщо країні, лідери якої воюють з патріотами своєї країни замість знищення зовнішнього ворога, взагалі надавати зброю.
Був гарний коментарій з цього приводу - до модера за проханням ЛАД його видалено.
Крім 38,6 тисяч жінок-військовослужбовців (в жовтні 2021 була 31 тисяча), у нас ще є жінки цивільні, які працюють у Збройних силах України. Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у ЗСУ. На передовій сьогодні у нас понад 5 тисяч жінок. Україна має один з найвищих показників кількості жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО. https://speka.media/viina/n2306-937w6v
Цікаво, жінкам на передовій платять стільки ж, як і чоловікам?
на превеликий жаль , мої прогнози починають сбуватися-не виключаю що чим далі тим затримки по зарплаті будуть наростати, у 2020/21 інколи були до 5-6 місяців (тобто, платили тільки частину, десь 50-60%, а решту затримували на 3-4-6 міс) це реальна схема, через 3-4 місяця вже не всім "потрібні" гроші
" не всім потрібні"- так не работает. Родственники получат.
10%-20% И то, половину заставят отказаться, если не всех.
fler написав:Крім 38,6 тисяч жінок-військовослужбовців (в жовтні 2021 була 31 тисяча), у нас ще є жінки цивільні, які працюють у Збройних силах України. Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у ЗСУ. На передовій сьогодні у нас понад 5 тисяч жінок. Україна має один з найвищих показників кількості жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО. https://speka.media/viina/n2306-937w6v
Цікаво, жінкам на передовій платять стільки ж, як і чоловікам?
Авжеж. Платять-то не по статі, а по посаді, званням, вислузі і т.д., у тому числі особливі умови (передова - тобто бойові дії; та інші). Працівникам ЗСУ по окладу і т.д.