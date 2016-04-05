RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 176917701771177217731774>
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 09:09

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Тим більше, що на моменті - нашій бригаді ще НЕ ДАЛИ - ні зарплати, ні премії за минулий місяць, а вже поточний місяць добігає кінця!
это шоб вы злее были

Ну так ми потім можемо і розвернути свої танки ;) :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3581
З нами з: 18.03.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 09:10

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:HIMARS это РСЗО
HIMARS - це MLRS(Multiple Launch Rocket System) - система запуску багатьох ракет, якщо дослівно. Слово "залп" в назві, як бачите відсутнє. Вона призначена для знищення одиничних цілей одиничними ракетами, а не для залпів по площам. При чому різні типи ракет для різних цілей.
А щодо витрат ракет - то це реально проблема - транспортування ракет зі США в Україну в достатніх кількостях.


mlrs це інша залізяка - m270
M270 MLRS
M142 HIMARS
mephala
 
Повідомлень: 7513
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 09:39

Крім 38,6 тисяч жінок-військовослужбовців (в жовтні 2021 була 31 тисяча), у нас ще є жінки цивільні, які працюють у Збройних силах України. Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у ЗСУ. На передовій сьогодні у нас понад 5 тисяч жінок.
Україна має один з найвищих показників кількості жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.
https://speka.media/viina/n2306-937w6v

Цікаво, жінкам на передовій платять стільки ж, як і чоловікам?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3073
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1065 раз.
Подякували: 1211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 09:57

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Тим більше, що на моменті - нашій бригаді ще НЕ ДАЛИ - ні зарплати, ні премії за минулий місяць, а вже поточний місяць добігає кінця!
это шоб вы злее были

Ну так ми потім можемо і розвернути свої ;) :mrgreen:

Хто там що може розвернути?!))
Це злочинна дія. Важка злочинна...

Законними (законними!!!) своїми правами військові, м'яко кажучи, не користуються, бо...

Скільки рапортів, скарг потім (або і зараз) буде написано, подано по команді за незабезпечення всякими засобами (від форми до грошових виплат)?
Є, будуть позиви до суду більшістю особового складу?

Отож.

З.и. хоча це повний ...
З одного боку ваг від тебе вимагається ризик життям!!!
З іншого - не подобається ... подавай до суду)))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25325
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:02

  fler написав:Крім 38,6 тисяч жінок-військовослужбовців (в жовтні 2021 була 31 тисяча), у нас ще є жінки цивільні, які працюють у Збройних силах України. Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у ЗСУ. На передовій сьогодні у нас понад 5 тисяч жінок.
Україна має один з найвищих показників кількості жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.
https://speka.media/viina/n2306-937w6v

Цікаво, жінкам на передовій платять стільки ж, як і чоловікам?

Авжеж.
Платять-то не по статі, а по посаді, званням, вислузі і т.д., у тому числі особливі умови (передова - тобто бойові дії; та інші).
Працівникам ЗСУ по окладу і т.д.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25325
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:27

  Wisznia2021 написав:
  prodigy написав:
тримайтесь, козаки

на превеликий жаль , мої прогнози починають сбуватися-не виключаю що чим далі тим затримки по зарплаті будуть наростати, у 2020/21 інколи були до 5-6 місяців (тобто, платили тільки частину, десь 50-60%, а решту затримували на 3-4-6 міс)
це реальна схема, через 3-4 місяця вже не всім "потрібні" гроші

" не всім потрібні"- так не работает. Родственники получат.
получат, но через несколько месяцев. А тем временем инфляция. ...
juristkostya
 
Повідомлень: 4749
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:29

  mephala написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:HIMARS это РСЗО
HIMARS - це MLRS(Multiple Launch Rocket System) - система запуску багатьох ракет, якщо дослівно. Слово "залп" в назві, як бачите відсутнє. Вона призначена для знищення одиничних цілей одиничними ракетами, а не для залпів по площам. При чому різні типи ракет для різних цілей.
А щодо витрат ракет - то це реально проблема - транспортування ракет зі США в Україну в достатніх кількостях.


mlrs це інша залізяка - m270
M270 MLRS
M142 HIMARS

MLRS это родовое понятие для всех систем данного типа.
juristkostya
 
Повідомлень: 4749
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:35

  Успіх написав:
  prodigy написав:
  Успіх написав:Тим більше, що на моменті - нашій бригаді ще НЕ ДАЛИ - ні зарплати, ні премії за минулий місяць, а вже поточний місяць добігає кінця!


тримайтесь, козаки

на превеликий жаль , мої прогнози починають сбуватися-не виключаю що чим далі тим затримки по зарплаті будуть наростати, у 2020/21 інколи були до 5-6 місяців (тобто, платили тільки частину, десь 50-60%, а решту затримували на 3-4-6 міс)
це реальна схема, через 3-4 місяця вже не всім "потрібні" гроші

Та тримаємось, але...
Як я написав вище - "Бойовий дух - буде ухххх!" - так, як в кожного є родичі/сім'ї, яких потрібно підтримувати, бо в багатьох забрали "годувальника сім'ї" :roll:

А ще й курс щоразу зменшує ці виплати...
Трохи сумно, плять!© :roll:

1. У многих годувальників, которых не забрали от семей, "забрали" работу. И доходов нет ни сегодня, ни завтра. С мутными перспективами. И сделала это не Украина.
2. У государства денег нет, а обещанные транши помощи от "партнёров" задерживаются. Соответственно, задерживаются и Ваши зарплаты. И не только зарплаты.
3. щоразу зменшує ці виплати для большинства не курс, а инфляция. Не знаю, как в других местах, но в Харькове, например, весьма заметная. Курс уменьшает выплаты для тех, кто выехал на Запад. Ну, так им и там выплачивают пособие.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22766
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:36

  fler написав:Цікаво, жінкам на передовій платять стільки ж, як і чоловікам?
КЗоТом гендерного неравенства не предусмотрено.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14076
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2058 раз.
Подякували: 2895 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:39

  juristkostya написав:
  alfredhaos написав:
очень интеоесно, спасибо. У меня устаревшие данные

Данные, действительно, интересные, спасибо alfredhaos.
Но это не отменяет Вашего высказывания. С учётом огромной разницы в посевных площадях валовый сбор всё равно выше не на западе, несмотря на более высокую урожайность.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22766
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 176917701771177217731774>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99105
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457945
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3363
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (997)
24.07.2022 12:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.