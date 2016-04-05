HIMARS - це MLRS(Multiple Launch Rocket System) - система запуску багатьох ракет, якщо дослівно. Слово "залп" в назві, як бачите відсутнє. Вона призначена для знищення одиничних цілей одиничними ракетами, а не для залпів по площам. При чому різні типи ракет для різних цілей. А щодо витрат ракет - то це реально проблема - транспортування ракет зі США в Україну в достатніх кількостях.
Крім 38,6 тисяч жінок-військовослужбовців (в жовтні 2021 була 31 тисяча), у нас ще є жінки цивільні, які працюють у Збройних силах України. Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у ЗСУ. На передовій сьогодні у нас понад 5 тисяч жінок. Україна має один з найвищих показників кількості жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО. https://speka.media/viina/n2306-937w6v
Цікаво, жінкам на передовій платять стільки ж, як і чоловікам?
fler написав:Крім 38,6 тисяч жінок-військовослужбовців (в жовтні 2021 була 31 тисяча), у нас ще є жінки цивільні, які працюють у Збройних силах України. Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у ЗСУ. На передовій сьогодні у нас понад 5 тисяч жінок. Україна має один з найвищих показників кількості жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО. https://speka.media/viina/n2306-937w6v
Цікаво, жінкам на передовій платять стільки ж, як і чоловікам?
Авжеж. Платять-то не по статі, а по посаді, званням, вислузі і т.д., у тому числі особливі умови (передова - тобто бойові дії; та інші). Працівникам ЗСУ по окладу і т.д.
на превеликий жаль , мої прогнози починають сбуватися-не виключаю що чим далі тим затримки по зарплаті будуть наростати, у 2020/21 інколи були до 5-6 місяців (тобто, платили тільки частину, десь 50-60%, а решту затримували на 3-4-6 міс) це реальна схема, через 3-4 місяця вже не всім "потрібні" гроші
" не всім потрібні"- так не работает. Родственники получат.
получат, но через несколько месяцев. А тем временем инфляция. ...
HIMARS - це MLRS(Multiple Launch Rocket System) - система запуску багатьох ракет, якщо дослівно. Слово "залп" в назві, як бачите відсутнє. Вона призначена для знищення одиничних цілей одиничними ракетами, а не для залпів по площам. При чому різні типи ракет для різних цілей. А щодо витрат ракет - то це реально проблема - транспортування ракет зі США в Україну в достатніх кількостях.
Успіх написав:Тим більше, що на моменті - нашій бригаді ще НЕ ДАЛИ - ні зарплати, ні премії за минулий місяць, а вже поточний місяць добігає кінця!
тримайтесь, козаки
на превеликий жаль , мої прогнози починають сбуватися-не виключаю що чим далі тим затримки по зарплаті будуть наростати, у 2020/21 інколи були до 5-6 місяців (тобто, платили тільки частину, десь 50-60%, а решту затримували на 3-4-6 міс) це реальна схема, через 3-4 місяця вже не всім "потрібні" гроші
Та тримаємось, але... Як я написав вище - "Бойовий дух - буде ухххх!" - так, як в кожного є родичі/сім'ї, яких потрібно підтримувати, бо в багатьох забрали "годувальника сім'ї"
1. У многих годувальників, которых не забрали от семей, "забрали" работу. И доходов нет ни сегодня, ни завтра. С мутными перспективами. И сделала это не Украина. 2. У государства денег нет, а обещанные транши помощи от "партнёров" задерживаются. Соответственно, задерживаются и Ваши зарплаты. И не только зарплаты. 3. щоразу зменшує ці виплати для большинства не курс, а инфляция. Не знаю, как в других местах, но в Харькове, например, весьма заметная. Курс уменьшает выплаты для тех, кто выехал на Запад. Ну, так им и там выплачивают пособие.
очень интеоесно, спасибо. У меня устаревшие данные
Данные, действительно, интересные, спасибо alfredhaos. Но это не отменяет Вашего высказывания. С учётом огромной разницы в посевных площадях валовый сбор всё равно выше не на западе, несмотря на более высокую урожайность.