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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17701771177217731774>
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:43

  mephala написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:HIMARS это РСЗО
HIMARS - це MLRS(Multiple Launch Rocket System) - система запуску багатьох ракет, якщо дослівно. Слово "залп" в назві, як бачите відсутнє. Вона призначена для знищення одиничних цілей одиничними ракетами, а не для залпів по площам. При чому різні типи ракет для різних цілей.
А щодо витрат ракет - то це реально проблема - транспортування ракет зі США в Україну в достатніх кількостях.


mlrs це інша залізяка - m270
M270 MLRS
M142 HIMARS

Ну и?
Отличия только в шасси - у М142 колёсное, у М270 гусеничное, и в количестве кассет с направляющими - у М142 одна, у М270 две.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:54

Ми завжди раді вам!© Ваш воєнкомат))

  ЛАД написав:1. У многих годувальників, которых не забрали от семей, "забрали" работу. И доходов нет ни сегодня, ни завтра. С мутными перспективами

Але - вони завжди можуть штурмувати воєнкамати, щоб їх взяли до лав ЗСУ, щоб так би мовити "влаштуватись на нову роботу"/заробити грошенят ;) ))
" Вибір завжди є!"© :)
  ЛАД написав:3. щоразу зменшує ці виплати для большинства не курс, а инфляция.

Ну я так висловився))
Насправді, мав на увазі, що купівельна спроможність цієї гривневої зарплати/премії зменшується щомісяця...
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 24 лип, 2022 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:54

Успіх
во первых ты сам топил аж дым шёл за 95го,а они всем скопом в экономике ноль
Во вторых кумир твой вросся в кресло на липках и очень хочет и памятник и второй срок с медными трубами
Вывод - щас вам задержут трошки, а потом как ВСЁ
выплатят! К 24.08 тютелька в писечку. И напомнят имя благодетеля. Весна 24года не за горами
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:55

  Успіх написав:..........
Але, теоретично - могли б! :wink:

Теоретично могли б навіть вже виграти війну.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:59

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  барабашов написав:Успіх
во первых ты сам топил аж дым шёл за 95го,а они всем скопом в экономике ноль
Во вторых кумир твой вросся в кресло на липках и очень хочет и памятник и второй срок с медными трубами
Вывод - щас вам задержут трошки, а потом как ВСЁ
выплатят! К 24.08 тютелька в писечку. И напомнят имя благодетеля. Весна 24года не за горами

1. "Не помиляється лише той, хто нічого не робить!© :mrgreen:
2. Як все виплатять і війну завершать в НОРМАЛЬНОМУ ключі, то тих 80% військових - знову проголосують за "#незлякавсяіневнік"! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:59

Возвращаясь к вопросу о стрельбе Himers единичными ракетами:
"После встречи с президентом, командой Офиса и правительства председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25-30 единиц и большом количестве боеприпасов к ним. Именно логистика доставки ракет для РСЗО сейчас является ключевым вопросом и меня здесь хорошо поймут военные", - отметил Ермак.

https://www.unian.net/war/ukrajinskiy-general-rozpoviv-koli-zsu-mozhut-zvilniti-zahopleni-rosiyeyu-mista-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11914890.htmlПри стрельбе единичными ракетами и имеющемся количестве HIMARS проблем с логистикой не возникало бы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:03

Успіх
Комбриги скільки скарг та рапортів по команді нагору подали?))

Якщо б в нас з рівня командирів частин був запит на зміни, то і результат не забарився.
Реальний запит.
Поки запит тільки з рівня нижчого.

Ну може хтось з виключення типу Кривоноса обуриться. Після звільнення))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:07

  Kudrjavuy написав:
  Wisznia2021 написав:
  prodigy написав:
тримайтесь, козаки

на превеликий жаль , мої прогнози починають сбуватися-не виключаю що чим далі тим затримки по зарплаті будуть наростати, у 2020/21 інколи були до 5-6 місяців (тобто, платили тільки частину, десь 50-60%, а решту затримували на 3-4-6 міс)
це реальна схема, через 3-4 місяця вже не всім "потрібні" гроші

" не всім потрібні"- так не работает. Родственники получат.

10%-20%
И то, половину заставят отказаться, если не всех.

Еще раз- оно так не работает, и " заставить отказвться"- ну, щось інше вже краще вигадуйте, в цій площині у вас погано виходить
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:11

  Успіх написав:
  ЛАД написав:1. У многих годувальників, которых не забрали от семей, "забрали" работу. И доходов нет ни сегодня, ни завтра. С мутными перспективами

Але - вони завжди можуть штурмувати воєнкамати, щоб їх взяли до лав ЗСУ, щоб так би мовити "влаштуватись на нову роботу"/заробити грошенят ;) ))
" Вибір завжди є!"© :)
.......

Не спорю.
Больше того, считаю, что "штурмувати воєнкамати" должны были бы независимо от "заробити грошенят".
Но, во-первых, не все могут (по здоровью и др. причинам), во-вторых, как пишут, далеко не всех берут. Ну и, само собой, не все хотят, тут Вы правы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:12

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