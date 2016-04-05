HIMARS - це MLRS(Multiple Launch Rocket System) - система запуску багатьох ракет, якщо дослівно. Слово "залп" в назві, як бачите відсутнє. Вона призначена для знищення одиничних цілей одиничними ракетами, а не для залпів по площам. При чому різні типи ракет для різних цілей. А щодо витрат ракет - то це реально проблема - транспортування ракет зі США в Україну в достатніх кількостях.
Успіх во первых ты сам топил аж дым шёл за 95го,а они всем скопом в экономике ноль Во вторых кумир твой вросся в кресло на липках и очень хочет и памятник и второй срок с медными трубами Вывод - щас вам задержут трошки, а потом как ВСЁ выплатят! К 24.08 тютелька в писечку. И напомнят имя благодетеля. Весна 24года не за горами
барабашов написав:Успіх во первых ты сам топил аж дым шёл за 95го,а они всем скопом в экономике ноль Во вторых кумир твой вросся в кресло на липках и очень хочет и памятник и второй срок с медными трубами Вывод - щас вам задержут трошки, а потом как ВСЁ выплатят! К 24.08 тютелька в писечку. И напомнят имя благодетеля. Весна 24года не за горами
Возвращаясь к вопросу о стрельбе Himers единичными ракетами:
"После встречи с президентом, командой Офиса и правительства председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25-30 единиц и большом количестве боеприпасов к ним. Именно логистика доставки ракет для РСЗО сейчас является ключевым вопросом и меня здесь хорошо поймут военные", - отметил Ермак.
на превеликий жаль , мої прогнози починають сбуватися-не виключаю що чим далі тим затримки по зарплаті будуть наростати, у 2020/21 інколи були до 5-6 місяців (тобто, платили тільки частину, десь 50-60%, а решту затримували на 3-4-6 міс) це реальна схема, через 3-4 місяця вже не всім "потрібні" гроші
" не всім потрібні"- так не работает. Родственники получат.
10%-20% И то, половину заставят отказаться, если не всех.
Еще раз- оно так не работает, и " заставить отказвться"- ну, щось інше вже краще вигадуйте, в цій площині у вас погано виходить
Не спорю. Больше того, считаю, что "штурмувати воєнкамати" должны были бы независимо от "заробити грошенят". Но, во-первых, не все могут (по здоровью и др. причинам), во-вторых, как пишут, далеко не всех берут. Ну и, само собой, не все хотят, тут Вы правы.