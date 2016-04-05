на превеликий жаль , мої прогнози починають сбуватися-не виключаю що чим далі тим затримки по зарплаті будуть наростати, у 2020/21 інколи були до 5-6 місяців (тобто, платили тільки частину, десь 50-60%, а решту затримували на 3-4-6 міс) це реальна схема, через 3-4 місяця вже не всім "потрібні" гроші
" не всім потрібні"- так не работает. Родственники получат.
получат, но через несколько месяцев. А тем временем инфляция. ...
Можна подати до суду, але до суду не дойде- все вирішиться на етапі подачи заяви на звільнення у зв'язку з не виплатою зарплати. На другий день гроші будуть на картці. Інфляція - то загальна біда і не найбільша, з цим нічого не зробиш.
барабашов написав:Успіх во первых ты сам топил аж дым шёл за 95го,а они всем скопом в экономике ноль Во вторых кумир твой вросся в кресло на липках и очень хочет и памятник и второй срок с медными трубами Вывод - щас вам задержут трошки, а потом как ВСЁ выплатят! К 24.08 тютелька в писечку. И напомнят имя благодетеля. Весна 24года не за горами
Niro написав:Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда. Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах? Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд в 2019 це клініка.
Петр Алексеевич, пора бы уже за три года успокоиться. Сьешьте рошенку, что-ли. Или прокатитесь к заслуженному волонтеру Гладковскому в гости в Варшаву. Поплачтесь в жилетку ему. Он поймет. Это только с виду у него харя поперек себя шире от корма из бюджетной оборонной сиськи. Душевнейший человек, семью любит.
Вы знаете, каждый раз открываю Ваши ссылки с надеждой увидеть что-то полезное. Но каждый раз только демагогия и истерики. Бред о дорогах в сторону России, "фашистская хрень", "вина государства и Кабмина в оккупации", "получайте паспорта, ищите работу" - например, в полиции ( ). Может, всё же пора остановиться?