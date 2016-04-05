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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1771177217731774>
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:12

  juristkostya написав:
  Wisznia2021 написав:
  prodigy написав:
тримайтесь, козаки

на превеликий жаль , мої прогнози починають сбуватися-не виключаю що чим далі тим затримки по зарплаті будуть наростати, у 2020/21 інколи були до 5-6 місяців (тобто, платили тільки частину, десь 50-60%, а решту затримували на 3-4-6 міс)
це реальна схема, через 3-4 місяця вже не всім "потрібні" гроші

" не всім потрібні"- так не работает. Родственники получат.
получат, но через несколько месяцев. А тем временем инфляция. ...

Можна подати до суду, але до суду не дойде- все вирішиться на етапі подачи заяви на звільнення у зв'язку з не виплатою зарплати. На другий день гроші будуть на картці.
Інфляція - то загальна біда і не найбільша, з цим нічого не зробиш.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:16

  Успіх написав:..........
2. Як все виплатять і війну завершать в НОРМАЛЬНОМУ ключі, то тих 80% військових - знову проголосують за "#незлякавсяіневнік"! :mrgreen:

Если война завершится в НЕНОРМАЛЬНОМУ ключі, то вопрос о выборах может вообще не возникнуть.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:24

  Wisznia2021 написав:..........
Можна подати до суду, але до суду не дойде- все вирішиться на етапі подачи заяви на звільнення у зв'язку з не виплатою зарплати. На другий день гроші будуть на картці.

Очень сомневаюсь. При отсутствии денег в казне это так не сработает.
Можно, конечно, напечатать и выплатить, но вот тогда, действительно обесценивание зарплаты будет сказываться очень заметно.
Інфляція - то загальна біда і не найбільша, з цим нічого не зробиш.

"з цим нічого не зробиш" - согласен, ещё никому не удалось избежать инфляции в условиях войны.
"біда не найбільша" - возможно. Но весьма существенная. Тем более, в ситуации массовой безработицы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:26

  Kudrjavuy написав:.....
НЕ понимая, что здесь происходит?

Это Вы о себе?
Происходит здесь война.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:29

  Успіх написав:
  барабашов написав:Успіх
во первых ты сам топил аж дым шёл за 95го,а они всем скопом в экономике ноль
Во вторых кумир твой вросся в кресло на липках и очень хочет и памятник и второй срок с медными трубами
Вывод - щас вам задержут трошки, а потом как ВСЁ
выплатят! К 24.08 тютелька в писечку. И напомнят имя благодетеля. Весна 24года не за горами

1. "Не помиляється лише той, хто нічого не робить!© :mrgreen:
2. Як все виплатять і війну завершать в НОРМАЛЬНОМУ ключі, то тих 80% військових - знову проголосують за "#незлякавсяіневнік"! :mrgreen:

Цікаво, що виплати грошей йдуть від платників податків (пересічні) або гроші від ЕС та США. А молодець - президент?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:30

  Wisznia2021 написав:
  antey1969 написав:
  Niro написав:Мені здається найбільші ідіоти це 73% наріда.
Прикинемо ситуацію, в наріду захопили Крим, ордло і кожний день говорять як будуть знищувати його. Що він робить на наступних виборах?
Вибирає розвал армії, розмінування виходу з криму, згорнути ракетну програму, провалити всі держ закупки озброєння, а зі ппо встановлених з 2014-2019 вкрасти клістрони, щоб вони не працювали, варнергейт ітд в 2019 це клініка.

Петр Алексеевич, пора бы уже за три года успокоиться. Сьешьте рошенку, что-ли.
Или прокатитесь к заслуженному волонтеру Гладковскому в гости в Варшаву. Поплачтесь в жилетку ему. Он поймет. Это только с виду у него харя поперек себя шире от корма из бюджетной оборонной сиськи. Душевнейший человек, семью любит.


antey1969
Вы - умница!!! В точку. +++++

"... и хрен с ним, шо он не умеет лечить..."
А этот тоже умница?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:38

.
Eксперт Defence Express Iван Киричевський :

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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:44

  Schmit написав:...fmhhm05-tn4...

Вы знаете, каждый раз открываю Ваши ссылки с надеждой увидеть что-то полезное.
Но каждый раз только демагогия и истерики.
Бред о дорогах в сторону России, "фашистская хрень", "вина государства и Кабмина в оккупации", "получайте паспорта, ищите работу" - например, в полиции ( :mrgreen: ).
Может, всё же пора остановиться?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:51

  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:.....
НЕ понимая, что здесь происходит?

Это Вы о себе?
Происходит здесь война.

:shock: :mrgreen: :shock:
И давно Вы это узнали?
Почему в 2012м когда Вам говорил, что Воры готовят Украину к ликвидации молчали?
Это о Конституционной реформе 2011года.

А сейчас - ничего нового, это просто "процесс".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 12:02

Нема лідерів/організаторів - то й "на морі буде лише штиль"!

  detroytred написав:Комбриги скільки скарг та рапортів по команді нагору подали?))

Якщо б в нас з рівня командирів частин був запит на зміни, то і результат не забарився.
Реальний запит.
Поки запит тільки з рівня нижчого

Так і я про це ж...

Тож - фантастика поверхом вище © на жаль.

Бо, покищо, це лише потрібно пішакам-солдатам...

Сумно, плять!©
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