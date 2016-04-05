RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1772177317741775>
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 12:17

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Тим більше, що на моменті - нашій бригаді ще НЕ ДАЛИ - ні зарплати, ні премії за минулий місяць, а вже поточний місяць добігає кінця!
это шоб вы злее были

Ну так ми потім можемо і розвернути свої танки ;) :mrgreen:

В Китаї танки розвернули проти вкладників банків які захотіли своїх грошей.
Арахамія каже, що принципи правління "Слуги народу" та Компартії Китаю "багато у чому співпадають" https://www.unn.com.ua/uk/news/1935458- ... pivpadayut

І раніше писав, хоч це не модно, що треба прораховувати можливості, а то мільйонна армія при 7-8 млн платників податків включно з бюджетниками, може бути забезпечена тільки намальованими грошиками. А при такому малюванні тренд не важко спрогнозувати.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5202
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 12:23

Зе хоч старається робити всіх(Західних друзів) разом!©)))

  BIGor написав:
  Успіх написав:
  барабашов написав:Успіх
во первых ты сам топил аж дым шёл за 95го,а они всем скопом в экономике ноль
Во вторых кумир твой вросся в кресло на липках и очень хочет и памятник и второй срок с медными трубами
Вывод - щас вам задержут трошки, а потом как ВСЁ
выплатят! К 24.08 тютелька в писечку. И напомнят имя благодетеля. Весна 24года не за горами

1. "Не помиляється лише той, хто нічого не робить!© :mrgreen:
2. Як все виплатять і війну завершать в НОРМАЛЬНОМУ ключі, то тих 80% військових - знову проголосують за "#незлякавсяіневнік"! :mrgreen:

Цікаво, що виплати грошей йдуть від платників податків (пересічні) або гроші від ЕС та США. А молодець - президент?

Звичайно, що пересічні - теж молодці!👍, але і ЄС та США - не дуже б "горіли бажанням допомогти", якщо б їм наш президент не стукав би щодня у їхні двері і не промивав би їм мізки!
Що разу...що разу...що разу... і ще... і ще... і ще...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3585
З нами з: 18.03.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 12:31

  Ой+ написав:........
  vitaliian написав:--------------------
Успіх
Тим більше, що на моменті - нашій бригаді ще НЕ ДАЛИ - ні зарплати, ні премії за минулий місяць, а вже поточний місяць добігає кінця!
---------------------
это шоб вы злее были

..........
І раніше писав, хоч це не модно, що треба прораховувати можливості, а то мільйонна армія при 7-8 млн платників податків включно з бюджетниками, може бути забезпечена тільки намальованими грошиками. А при такому малюванні тренд не важко спрогнозувати.

Вы правы.
Но расчёт на помощь "партнёров". А она идёт с задержками.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 лип, 2022 12:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22768
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 12:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:якщо б їм наш президент не стукав би щодня у їхні двері і не промивав би їм мізки!
Як все запущено
Виявляється-Геополітика..меркне перед великим генієм ...
Виявляється - Інтереси..взагалі не враховуються. якщо великий мізки комусь не промиє...
Долярчик
То ти все таки
Не помиляється той хто нічого не робить...
Чи не ПОМИЛЯВСЯ коли голосував?

Ти хоч сам бачиш як друкуєш два взаємозаперечуючих повідомлення на одній сторінці?

ПС
Для інших
Якщо молитесь на великого і непогрішного генія...то чим пу відрізняється від Зе?
І тоді чим ваша майбутня Україна буде відрізнятись від путінської минулої рассеї?

Якщо ж вважаєте, що Ваш голос щось важить і за свої дії відповідати Вам - тоді велкам ту Юкрейн...Де три виборці і чотири Гетьмани....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25834
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 12:38

  Успіх написав:Звичайно, що пересічні - теж молодці!👍, але і ЄС та США - не дуже б "горіли бажанням допомогти", якщо б їм наш президент не стукав би щодня у їхні двері і не промивав би їм мізки!
Що разу...що разу...що разу... і ще... і ще... і ще...

Так це його і робота.
Візьмемо простіший приклад - компанія розробила креслення двигуна - (30 чоловік за 1 рік), купила дорогі верстати - і найняла умовного інженера - який ввів креслення в верстат і верстат зробив двигун.
То це цей інженер молодець - чи компанія? Інженер тільки зробив свою роботу.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6402
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1035 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 12:44

  Успіх написав:
Сумно, плять!©

Вам порекомендовали на 90% денежного довольствия оформить АЛИМЕНТЫ через Суд.
Проблема только в исполнительной службе Украины: https://ru-ru.facebook.com/StateTreasuryUA почитайте комментарии.
Это первоочередные выплаты - детям.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 24 лип, 2022 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9798
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 12:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Жаль чисто всё удалено, но про Хлеб и ...(де гроші - чі кому на Русі жить хорошо)

Мог бы выдать существующую ситуацию выдать прямым текстом, но количество тупых шмондяр на форуме не позволит большинству далёких, переварить существующий уже сегодня ФАКТ.
:cry: А так же политика Модера по удалению постов.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 24 лип, 2022 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9798
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 12:51

  BIGor написав:
  Успіх написав:Звичайно, що пересічні - теж молодці!👍, але і ЄС та США - не дуже б "горіли бажанням допомогти", якщо б їм наш президент не стукав би щодня у їхні двері і не промивав би їм мізки!
Що разу...що разу...що разу... і ще... і ще... і ще...

Так це його і робота.
Візьмемо простіший приклад - компанія розробила креслення двигуна - (30 чоловік за 1 рік), купила дорогі верстати - і найняла умовного інженера - який ввів креслення в верстат і верстат зробив двигун.
То це цей інженер молодець - чи компанія? Інженер тільки зробив свою роботу.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- А воно працездатне?
Більше ніколи не наводьте таких "прикладів".
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9798
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 12:57

  Kudrjavuy написав:
  BIGor написав:
  Успіх написав:Звичайно, що пересічні - теж молодці!👍, але і ЄС та США - не дуже б "горіли бажанням допомогти", якщо б їм наш президент не стукав би щодня у їхні двері і не промивав би їм мізки!
Що разу...що разу...що разу... і ще... і ще... і ще...

Так це його і робота.
Візьмемо простіший приклад - компанія розробила креслення двигуна - (30 чоловік за 1 рік), купила дорогі верстати - і найняла умовного інженера - який ввів креслення в верстат і верстат зробив двигун.
То це цей інженер молодець - чи компанія? Інженер тільки зробив свою роботу.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- А воно працездатне?
Більше ніколи не наводьте таких "прикладів".

Хто воно? Ну якщо Ви не можете осягти навіть дуже спрощену аналогію, то це біда.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6402
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1035 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:08

  BIGor написав:Хто воно? Ну якщо Ви не можете осягти навіть дуже спрощену аналогію, то це біда.

Беда в том, что наша реальность далека от Вашей "аналогии" даже по приведённому Вами примеру.
Поверте на слово, как прошедшего на практике все эти этапы.(что Вы привели в качестве "примера" с момента обсуждения с заказчиком - до сопровождения гарантийного обслуживания за пределами Украины)
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9798
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1772177317741775>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99107
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457948
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3363
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (998)
24.07.2022 13:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.