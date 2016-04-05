І раніше писав, хоч це не модно, що треба прораховувати можливості, а то мільйонна армія при 7-8 млн платників податків включно з бюджетниками, може бути забезпечена тільки намальованими грошиками. А при такому малюванні тренд не важко спрогнозувати.
барабашов написав:Успіх во первых ты сам топил аж дым шёл за 95го,а они всем скопом в экономике ноль Во вторых кумир твой вросся в кресло на липках и очень хочет и памятник и второй срок с медными трубами Вывод - щас вам задержут трошки, а потом как ВСЁ выплатят! К 24.08 тютелька в писечку. И напомнят имя благодетеля. Весна 24года не за горами
Цікаво, що виплати грошей йдуть від платників податків (пересічні) або гроші від ЕС та США. А молодець - президент?
Звичайно, що пересічні - теж молодці!👍, але і ЄС та США - не дуже б "горіли бажанням допомогти", якщо б їм наш президент не стукав би щодня у їхні двері і не промивав би їм мізки! Що разу...що разу...що разу... і ще... і ще... і ще...
vitaliian написав:-------------------- Успіх Тим більше, що на моменті - нашій бригаді ще НЕ ДАЛИ - ні зарплати, ні премії за минулий місяць, а вже поточний місяць добігає кінця! --------------------- это шоб вы злее были
.......... І раніше писав, хоч це не модно, що треба прораховувати можливості, а то мільйонна армія при 7-8 млн платників податків включно з бюджетниками, може бути забезпечена тільки намальованими грошиками. А при такому малюванні тренд не важко спрогнозувати.
Вы правы. Но расчёт на помощь "партнёров". А она идёт с задержками.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 лип, 2022 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:якщо б їм наш президент не стукав би щодня у їхні двері і не промивав би їм мізки!
Як все запущено Виявляється-Геополітика..меркне перед великим генієм ... Виявляється - Інтереси..взагалі не враховуються. якщо великий мізки комусь не промиє... Долярчик То ти все таки Не помиляється той хто нічого не робить... Чи не ПОМИЛЯВСЯ коли голосував?
Ти хоч сам бачиш як друкуєш два взаємозаперечуючих повідомлення на одній сторінці?
ПС Для інших Якщо молитесь на великого і непогрішного генія...то чим пу відрізняється від Зе? І тоді чим ваша майбутня Україна буде відрізнятись від путінської минулої рассеї?
Якщо ж вважаєте, що Ваш голос щось важить і за свої дії відповідати Вам - тоді велкам ту Юкрейн...Де три виборці і чотири Гетьмани....
Успіх написав:Звичайно, що пересічні - теж молодці!👍, але і ЄС та США - не дуже б "горіли бажанням допомогти", якщо б їм наш президент не стукав би щодня у їхні двері і не промивав би їм мізки! Що разу...що разу...що разу... і ще... і ще... і ще...
Так це його і робота. Візьмемо простіший приклад - компанія розробила креслення двигуна - (30 чоловік за 1 рік), купила дорогі верстати - і найняла умовного інженера - який ввів креслення в верстат і верстат зробив двигун. То це цей інженер молодець - чи компанія? Інженер тільки зробив свою роботу.
Вам порекомендовали на 90% денежного довольствия оформить АЛИМЕНТЫ через Суд. Проблема только в исполнительной службе Украины: https://ru-ru.facebook.com/StateTreasuryUA почитайте комментарии. Это первоочередные выплаты - детям.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 24 лип, 2022 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Жаль чисто всё удалено, но про Хлеб и ...(де гроші - чі кому на Русі жить хорошо)
Мог бы выдать существующую ситуацию выдать прямым текстом, но количество тупых шмондяр на форуме не позволит большинству далёких, переварить существующий уже сегодня ФАКТ. А так же политика Модера по удалению постов.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 24 лип, 2022 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Звичайно, що пересічні - теж молодці!👍, але і ЄС та США - не дуже б "горіли бажанням допомогти", якщо б їм наш президент не стукав би щодня у їхні двері і не промивав би їм мізки! Що разу...що разу...що разу... і ще... і ще... і ще...
Так це його і робота. Візьмемо простіший приклад - компанія розробила креслення двигуна - (30 чоловік за 1 рік), купила дорогі верстати - і найняла умовного інженера - який ввів креслення в верстат і верстат зробив двигун. То це цей інженер молодець - чи компанія? Інженер тільки зробив свою роботу.
- А воно працездатне? Більше ніколи не наводьте таких "прикладів".
Успіх написав:Звичайно, що пересічні - теж молодці!👍, але і ЄС та США - не дуже б "горіли бажанням допомогти", якщо б їм наш президент не стукав би щодня у їхні двері і не промивав би їм мізки! Що разу...що разу...що разу... і ще... і ще... і ще...
Так це його і робота. Візьмемо простіший приклад - компанія розробила креслення двигуна - (30 чоловік за 1 рік), купила дорогі верстати - і найняла умовного інженера - який ввів креслення в верстат і верстат зробив двигун. То це цей інженер молодець - чи компанія? Інженер тільки зробив свою роботу.
- А воно працездатне? Більше ніколи не наводьте таких "прикладів".
Хто воно? Ну якщо Ви не можете осягти навіть дуже спрощену аналогію, то це біда.
BIGor написав:Хто воно? Ну якщо Ви не можете осягти навіть дуже спрощену аналогію, то це біда.
Беда в том, что наша реальность далека от Вашей "аналогии" даже по приведённому Вами примеру. Поверте на слово, как прошедшего на практике все эти этапы.(что Вы привели в качестве "примера" с момента обсуждения с заказчиком - до сопровождения гарантийного обслуживания за пределами Украины)