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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1772177317741775
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:12

  ЛАД написав:
  Schmit написав:...fmhhm05-tn4...

Вы знаете, каждый раз открываю Ваши ссылки с надеждой увидеть что-то полезное.
Но каждый раз только демагогия и истерики.

Это горькая правда, которую вы все "зробылы разом", а теперь недоумеваете.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:18

  Kudrjavuy написав:Жаль чисто всё удалено, но про Хлеб и ...(де гроші - чі кому на Русі жить хорошо)

А реальная проблема в том, что запрещено продавать по себестоимости селянам - собранный хлеб с поля, с трассы, с....
- по 2,5 т.грн....( :!: Карл!) и это на центральной базе!
А так, без транспортных расходов, без поборов на влажность и классность, без очередей,....
- А в обратку от селян мясо, яйца, птица,... - при чём домашние!
- Простите, я забыл, что оказывается нашим селянам уже нельзя не только торговать своими продуктами на рынке, а и просто колоть и разделывать даже свиней....
- Интересно, именно по этому поводу в меня "кидали камни", когда говорил, что с принятием этого "Европейского Закона" - пошел процесс ликвидации корней Украины - его селянства?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:27

  Ой+ написав:
  Успіх написав:Тим більше, що на моменті - нашій бригаді ще НЕ ДАЛИ - ні зарплати, ні премії за минулий місяць, а вже поточний місяць добігає кінця!

І раніше писав, хоч це не модно, що треба прораховувати можливості, а то мільйонна армія при 7-8 млн платників податків включно з бюджетниками, може бути забезпечена тільки намальованими грошиками. А при такому малюванні тренд не важко спрогнозувати.


Бачу ваше постійне невдоволення оплатою праці військових під час війни, але не бачу ваших пропозицій "що робити?".
На скільки % слід скоротити мільйонну армію під час війни?
На скільки % слід скоротити зарплату на передовій під час війни?
Чому ви не волаєте з приводу розкрадання гумдопомоги, продажу бронежилетів, які безкоштовно шиють волонтери для ЗСУ? Чому не волаєте з приводу "схем" на митниці, податкових махінацій, розкрадання міжнародної грошової допомоги? Це ж мільярди доларів, які йдуть у кишені тих, хто сидить у безпеці! Але вас бентежить зарплата саме тих, хто безпосередньо захищає країну від знищення. :evil:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:31

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:...fmhhm05-tn4...

Вы знаете, каждый раз открываю Ваши ссылки с надеждой увидеть что-то полезное.
Но каждый раз только демагогия и истерики.

Это горькая правда, которую вы все "зробылы разом", а теперь недоумеваете.

Никакого недоумения у меня нет.
А всё это горькая глупость вследствие создания себе фетишей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:знову проголосують за "#незлякавсяіневнік"! :mrgreen:

Шооо опяяять?

Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:38

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:Вы знаете, каждый раз открываю Ваши ссылки с надеждой увидеть что-то полезное.
Но каждый раз только демагогия и истерики.

Это горькая правда, которую вы все "зробылы разом", а теперь недоумеваете.

Никакого недоумения у меня нет.
А всё это горькая глупость вследствие создания себе фетишей.

Например, как фетиш о хороших россиянах, получая от хороших россиян пакеты ГРАДов
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Бачу ваше постійне невдоволення оплатою праці військових під час війни, але не бачу ваших пропозицій "що робити?".
На скільки % слід скоротити мільйонну армію під час війни?
На скільки % слід скоротити зарплату на передовій під час війни?
Чому ви не волаєте з приводу розкрадання гумдопомоги, продажу бронежилетів, які безкоштовно шиють волонтери для ЗСУ? Чому не волаєте з приводу "схем" на митниці, податкових махінацій, розкрадання міжнародної грошової допомоги? Це ж мільярди доларів, які йдуть у кишені тих, хто сидить у безпеці! Але вас бентежить зарплата саме тих, хто безпосередньо захищає країну від знищення.

Волання як показує досвід малоефективне. Я за ідеальних людей, які одержимі високими ідеями і не переносять корупцію і т.д., але Ви самі писали як у прифронтовому Миколаєві народ кинувся за бляхами, ведучись на можливість халяви. Тому в реальних умовах треба і приймати реально здійснені рішення, а не ті які подобаються 73 чи більше %. Ну а тренд, який легко було спрогнозувати щодо курсу і т.д., вже себе проявив. А зараз піде по спіралі - пересічні не можуть звести кінці з кінцями, оскільки реальні доходи вниз, знову збільшується виїзд з країни, відповідно доходи в бюджет зменшаться. А невдоволення оплатою праці військових і її своєчасністю проявляю зараз не я, а саме військовий. Тільки він подібно ще не зрозумів, що зарплата військових чи когось іншого (вчителя чи науковця), повиннна не сходити як сонце, а звідкись братись.
Ой+
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