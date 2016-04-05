Это горькая правда, которую вы все "зробылы разом", а теперь недоумеваете.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 13:12
Додано: Нед 24 лип, 2022 13:18
А реальная проблема в том, что запрещено продавать по себестоимости селянам - собранный хлеб с поля, с трассы, с....
- по 2,5 т.грн....( Карл!) и это на центральной базе!
А так, без транспортных расходов, без поборов на влажность и классность, без очередей,....
- А в обратку от селян мясо, яйца, птица,... - при чём домашние!
- Простите, я забыл, что оказывается нашим селянам уже нельзя не только торговать своими продуктами на рынке, а и просто колоть и разделывать даже свиней....
- Интересно, именно по этому поводу в меня "кидали камни", когда говорил, что с принятием этого "Европейского Закона" - пошел процесс ликвидации корней Украины - его селянства?
Додано: Нед 24 лип, 2022 13:27
Бачу ваше постійне невдоволення оплатою праці військових під час війни, але не бачу ваших пропозицій "що робити?".
На скільки % слід скоротити мільйонну армію під час війни?
На скільки % слід скоротити зарплату на передовій під час війни?
Чому ви не волаєте з приводу розкрадання гумдопомоги, продажу бронежилетів, які безкоштовно шиють волонтери для ЗСУ? Чому не волаєте з приводу "схем" на митниці, податкових махінацій, розкрадання міжнародної грошової допомоги? Це ж мільярди доларів, які йдуть у кишені тих, хто сидить у безпеці! Але вас бентежить зарплата саме тих, хто безпосередньо захищає країну від знищення.
Додано: Нед 24 лип, 2022 13:31
Никакого недоумения у меня нет.
А всё это горькая глупость вследствие создания себе фетишей.
Додано: Нед 24 лип, 2022 13:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 24 лип, 2022 13:38
Например, как фетиш о хороших россиянах, получая от хороших россиян пакеты ГРАДов
Додано: Нед 24 лип, 2022 13:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Волання як показує досвід малоефективне. Я за ідеальних людей, які одержимі високими ідеями і не переносять корупцію і т.д., але Ви самі писали як у прифронтовому Миколаєві народ кинувся за бляхами, ведучись на можливість халяви. Тому в реальних умовах треба і приймати реально здійснені рішення, а не ті які подобаються 73 чи більше %. Ну а тренд, який легко було спрогнозувати щодо курсу і т.д., вже себе проявив. А зараз піде по спіралі - пересічні не можуть звести кінці з кінцями, оскільки реальні доходи вниз, знову збільшується виїзд з країни, відповідно доходи в бюджет зменшаться. А невдоволення оплатою праці військових і її своєчасністю проявляю зараз не я, а саме військовий. Тільки він подібно ще не зрозумів, що зарплата військових чи когось іншого (вчителя чи науковця), повиннна не сходити як сонце, а звідкись братись.
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