Kudrjavuy написав:Жаль чисто всё удалено, но про Хлеб и ...(де гроші - чі кому на Русі жить хорошо)
А реальная проблема в том, что запрещено продавать по себестоимости селянам - собранный хлеб с поля, с трассы, с.... - по 2,5 т.грн....( Карл!) и это на центральной базе! А так, без транспортных расходов, без поборов на влажность и классность, без очередей,.... - А в обратку от селян мясо, яйца, птица,... - при чём домашние! - Простите, я забыл, что оказывается нашим селянам уже нельзя не только торговать своими продуктами на рынке, а и просто колоть и разделывать даже свиней.... - Интересно, именно по этому поводу в меня "кидали камни", когда говорил, что с принятием этого "Европейского Закона" - пошел процесс ликвидации корней Украины - его селянства?
Успіх написав:Тим більше, що на моменті - нашій бригаді ще НЕ ДАЛИ - ні зарплати, ні премії за минулий місяць, а вже поточний місяць добігає кінця!
І раніше писав, хоч це не модно, що треба прораховувати можливості, а то мільйонна армія при 7-8 млн платників податків включно з бюджетниками, може бути забезпечена тільки намальованими грошиками. А при такому малюванні тренд не важко спрогнозувати.
Бачу ваше постійне невдоволення оплатою праці військових під час війни, але не бачу ваших пропозицій "що робити?". На скільки % слід скоротити мільйонну армію під час війни? На скільки % слід скоротити зарплату на передовій під час війни? Чому ви не волаєте з приводу розкрадання гумдопомоги, продажу бронежилетів, які безкоштовно шиють волонтери для ЗСУ? Чому не волаєте з приводу "схем" на митниці, податкових махінацій, розкрадання міжнародної грошової допомоги? Це ж мільярди доларів, які йдуть у кишені тих, хто сидить у безпеці! Але вас бентежить зарплата саме тих, хто безпосередньо захищає країну від знищення.
fler написав:Бачу ваше постійне невдоволення оплатою праці військових під час війни, але не бачу ваших пропозицій "що робити?". На скільки % слід скоротити мільйонну армію під час війни? На скільки % слід скоротити зарплату на передовій під час війни? Чому ви не волаєте з приводу розкрадання гумдопомоги, продажу бронежилетів, які безкоштовно шиють волонтери для ЗСУ? Чому не волаєте з приводу "схем" на митниці, податкових махінацій, розкрадання міжнародної грошової допомоги? Це ж мільярди доларів, які йдуть у кишені тих, хто сидить у безпеці! Але вас бентежить зарплата саме тих, хто безпосередньо захищає країну від знищення.
Волання як показує досвід малоефективне. Я за ідеальних людей, які одержимі високими ідеями і не переносять корупцію і т.д., але Ви самі писали як у прифронтовому Миколаєві народ кинувся за бляхами, ведучись на можливість халяви. Тому в реальних умовах треба і приймати реально здійснені рішення, а не ті які подобаються 73 чи більше %. Ну а тренд, який легко було спрогнозувати щодо курсу і т.д., вже себе проявив. А зараз піде по спіралі - пересічні не можуть звести кінці з кінцями, оскільки реальні доходи вниз, знову збільшується виїзд з країни, відповідно доходи в бюджет зменшаться. А невдоволення оплатою праці військових і її своєчасністю проявляю зараз не я, а саме військовий. Тільки він подібно ще не зрозумів, що зарплата військових чи когось іншого (вчителя чи науковця), повиннна не сходити як сонце, а звідкись братись.
По ее словам, удар по городу в районе порта, где хранилось зерно для экспорта, был нанесен "высокоточной" ракетой. При этом Захарова утверждает, что целью серии ударов был якобы катер, а не склады с зерном.
Шо мы имеем ? РФ заключила сделку, потом зафигачила ракетами по зерну в портах Украины. Туркам навешали лапшу, что это не они. Своим хомячкам навешали, что ударили по катеру Как обычно, напиздели всем
То у меня такой вопрос. Всем тем, кому до сих пор мешает Порошенко и Гладковский, кому не приятно читать новости, что РФ является страной-агрессором и страной-террористом.
Может вы, блядь, вернётесь в реальность из своего выдуманного мира (розовых пони) хороших россиян ?
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 24 лип, 2022 14:31, всього редагувалось 1 раз.
на превеликий жаль , мої прогнози починають сбуватися-не виключаю що чим далі тим затримки по зарплаті будуть наростати, у 2020/21 інколи були до 5-6 місяців (тобто, платили тільки частину, десь 50-60%, а решту затримували на 3-4-6 міс) це реальна схема, через 3-4 місяця вже не всім "потрібні" гроші
Та тримаємось, але... Як я написав вище - "Бойовий дух - буде ухххх!" - так, як в кожного є родичі/сім'ї, яких потрібно підтримувати, бо в багатьох забрали "годувальника сім'ї"
стосовно курсу, вам відома у країни своїх грошей мало
коли мінфін отримує фінансову допомогу (від США чи ЕС), то ці мільярди продають по 36,6 і ...виявляється, що вже у них є "зайві" кошти (за рахунок яких вони мають намір подвоїти виплати собі(кабмін) і звісно депутатам ВР (бо депутати важко працюють під час війни), а якщо не компенсувати їм втрати на інфляції і девальвації гривни, то вони мабуть поїдуть за кордон (як наші артисти і спортсмени) збирати кошти для ЗСУ(і також для себе), а ваші 30-130к нікуди від вас не втечуть, але виплатять трошки попизже