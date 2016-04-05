Додано: Нед 24 лип, 2022 14:53

Kudrjavuy написав: Успіх написав:

Сумно, плять!© Сумно, плять!©

Вам порекомендовали на 90% денежного довольствия оформить АЛИМЕНТЫ через Суд.

Проблема только в исполнительной службе Украины: https://ru-ru.facebook.com/StateTreasuryUA почитайте комментарии.

Это первоочередные выплаты - детям. Вам порекомендовали на 90% денежного довольствия оформить АЛИМЕНТЫ через Суд.Проблема только в исполнительной службе Украины:почитайте комментарии.Это первоочередные выплаты - детям.

поинтересуйтесь в ближайшем офисе исполнительной службы-как в последние полгода они успешно борются с неплатителями алиментови вообще, наша исполнительная служба ничем не отличается от рфбрат выиграл 4 суда по восстановлению на работе (в связи с незаконным увольнением) ивсе разы Державна Виконавча Служба не исполняла решение суда (именем Украины), т.е. решение есть, а приказа начальника о восстановлении на работе нет, и только после задействования других рычагов ( Комиссия по трудовым спорам, профсоюз, и еще что-то), при том начальник получает штраф 20к гривен, потом 70к гривен (но платит ведь не он лично, а державне підприємство) , но не спешит и когда его уже берут за забры отдел кадров задним числом оформляет приказ на "поновлення " и высылает его по укрпочте, где тоже фальсифицирует дату на 3 недели назад (но тут можно тоже отмазаться им, мол типа канцелярия проебала)не дай вам бог судиться с госпредприятием, где всегда круговая порука...а исполнительная служба-это просто девченки ссыкухи