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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 177417751776177717781779>
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:31

  fler написав:Бачу ваше постійне невдоволення оплатою праці військових під час війни, але не бачу ваших пропозицій "що робити?".

:shock: А Вы присутствуете на форуме?
- Не красть!
И исполнять ст. №1 Конституции Украины.
  fler написав:На скільки % слід скоротити мільйонну армію під час війни?

И кто это вложил в Ваш мыслительный(говорительный и пищеупотребительный ) аппарат?
  fler написав:На скільки % слід скоротити зарплату на передовій під час війни?

Вопрос - Кому?
Которым не хватает проституток в зале?
Или тем, кто своим реальным-производительным трудом создаёт независимость Украины?
Вы, словно из старого анекдота:
Везут Януковища по трассе, вокруг поля ухоженные, хлеб, кукуруза, сояхы,..
- Чьи это поля?
Спрашивает Януковощ.
- Ваши Виктор Фёдорович!
Едут второй час - поля ещё краше.
- А это чии поля?
Спрашивает Януковощ.
- Ваши Виктор Фёдорович!
- А в этой стране, кроме меня кто-нибудь работает?

  fler написав:Чому ви не волаєте з приводу розкрадання гумдопомоги, продажу бронежилетів, які безкоштовно шиють волонтери для ЗСУ? Чому не волаєте з приводу "схем" на митниці, податкових махінацій, розкрадання міжнародної грошової допомоги? Це ж мільярди доларів, які йдуть у кишені тих, хто сидить у безпеці!

Здесь вновь старый анекдот про золотую рыбку:
- Хорошим мусорам - хорошие гробы!
(рыба гниёт с головы!)
  fler написав: Але вас бентежить зарплата саме тих, хто безпосередньо захищає країну від знищення. :evil:

Порекомендуйте конкретику Человеку, что занят в обороне Украины - быть Достойным Гражданином своей страны.
В данном случае конкретику.
А не прах от грязи.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:32

  Успіх написав:
  барабашов написав:Успіх
во первых ты сам топил аж дым шёл за 95го,а они всем скопом в экономике ноль
Во вторых кумир твой вросся в кресло на липках и очень хочет и памятник и второй срок с медными трубами
Вывод - щас вам задержут трошки, а потом как ВСЁ
выплатят! К 24.08 тютелька в писечку. И напомнят имя благодетеля. Весна 24года не за горами

1. "Не помиляється лише той, хто нічого не робить!© :mrgreen:
2. Як все виплатять і війну завершать в НОРМАЛЬНОМУ ключі, то тих 80% військових - знову проголосують за "#незлякавсяіневнік"! :mrgreen:

Хм ... В предыдущий раз так не прокатило. ...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:36

  Wisznia2021 написав:Можна подати до суду, але до суду не дойде- все вирішиться на етапі подачи заяви на звільнення у зв'язку з не виплатою зарплати. На другий день гроші будуть на картці.
Інфляція - то загальна біда і не найбільша, з цим нічого не зробиш.
если на казначейским счету нет денег по статье "зарплата", то подавай-не подавай заяву, а они там не появятся. И взять их со статьи, условно, "оплата отопления" невозможно, таковы реалии госфинансов.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:38

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  fler написав:Цікаво, жінкам на передовій платять стільки ж, як і чоловікам?
КЗоТом гендерного неравенства не предусмотрено.
эээ....на асом деле, в нашем кзоте масса преференций по гендерному признаку

Жаль Модер удалил сегодняшний пост, с рядом ссылок и расшифровкой:
https://zib.com.ua/ua/150869-trudovi_ga ... otyat.html
Но я, полагаю Вы Первый, кто способен это публично трактовать?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:41

  Успіх написав:
  BIGor написав:
  Успіх написав:1. "Не помиляється лише той, хто нічого не робить!© :mrgreen:
2. Як все виплатять і війну завершать в НОРМАЛЬНОМУ ключі, то тих 80% військових - знову проголосують за "#незлякавсяіневнік"! :mrgreen:

Цікаво, що виплати грошей йдуть від платників податків (пересічні) або гроші від ЕС та США. А молодець - президент?

Звичайно, що пересічні - теж молодці!👍, але і ЄС та США - не дуже б "горіли бажанням допомогти", якщо б їм наш президент не стукав би щодня у їхні двері і не промивав би їм мізки!
Що разу...що разу...що разу... і ще... і ще... і ще...
если говорить совсем прямо - а что он ещё может, кроме как слезу выжимать?
Армией он, слава богу, не командует. Построить своими руками пару танковых заводов - тоже не в силах.
Так что, пусть хоть так свою з.п. отрабатывает
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:46

  juristkostya написав:
  Wisznia2021 написав:Можна подати до суду, але до суду не дойде- все вирішиться на етапі подачи заяви на звільнення у зв'язку з не виплатою зарплати. На другий день гроші будуть на картці.
Інфляція - то загальна біда і не найбільша, з цим нічого не зробиш.
если на казначейским счету нет денег по статье "зарплата", то подавай-не подавай заяву, а они там не появятся. И взять их со статьи, условно, "оплата отопления" невозможно, таковы реалии госфинансов.

https://ru-ru.facebook.com/StateTreasuryUA
Вопрс в другом:
- Кто реально уничтожил остатки экономики, позволяющей называть Украину - Государством?
И как это восстановить?
- Моя рекомендация, пускай и не корректная была, - Украинцам формировать своё Государство - Украину.
То, что сейчас происходит - большинство даже не в курсе, а страшней не бывает.
"Война" - может вестись только за реальные деньги
- А что бы взять где-то деньги нужно что-то продать.(С)
- ???
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:53

  Kudrjavuy написав:
  Успіх написав:
Сумно, плять!©

Вам порекомендовали на 90% денежного довольствия оформить АЛИМЕНТЫ через Суд.
Проблема только в исполнительной службе Украины: https://ru-ru.facebook.com/StateTreasuryUA почитайте комментарии.
Это первоочередные выплаты - детям.


поинтересуйтесь в ближайшем офисе исполнительной службы-как в последние полгода они успешно борются с неплатителями алиментов

и вообще, наша исполнительная служба ничем не отличается от рф
брат выиграл 4 суда по восстановлению на работе (в связи с незаконным увольнением) и
все разы Державна Виконавча Служба не исполняла решение суда (именем Украины), т.е. решение есть, а приказа начальника о восстановлении на работе нет, и только после задействования других рычагов ( Комиссия по трудовым спорам, профсоюз, и еще что-то), при том начальник получает штраф 20к гривен, потом 70к гривен (но платит ведь не он лично, а державне підприємство) , но не спешит и когда его уже берут за забры отдел кадров задним числом оформляет приказ на "поновлення " и высылает его по укрпочте, где тоже фальсифицирует дату на 3 недели назад (но тут можно тоже отмазаться им, мол типа канцелярия проебала)

не дай вам бог судиться с госпредприятием, где всегда круговая порука...а исполнительная служба-это просто девченки ссыкухи
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:53

Запорожье, почему не обстреливают как Харьков?
Может Ренат и Абрамович кореша и Ренат попрасил у Абрамовича замолвить у пуйла слово про его бизнес в Запорожье.
А может потому что пуйло когда то приезжал в Запорожье в начале 2000г. и что то ему по балде ударило по воспоминаниям?
Или все же боится магии о.Хортицы и казаков Запорожских. Те шаманы, что в бубен ему бьют ежедневно сказали - вовка против духа Сичи Запорожской мы бессильны будем.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В ООН открестились от заявления о том, что РФ "не нарушила соглашение" обстрелом порта в Одессе
Неофициальный комментарий "неназванного источника" для The New York Times относительно обстрела Одесского морпорта Россией не отражает позицию ООН

РФ ракетным ударом по порту в Одессе навесила смачную оплеуху ООН
ООН решила сделать вид, мол, ничего не произошло

Но пресс-алкаше подтвердила ракетный удар, ООН открестилось от заявления. Но ... не осудила РФ. Продолжают обтекать
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:55

  juristkostya написав:если говорить совсем прямо - а что он ещё может, кроме как слезу выжимать?
Армией он, слава богу, не командует. Построить своими руками пару танковых заводов - тоже не в силах.
Так что, пусть хоть так свою з.п. отрабатывает

Саме обидное, что Вы словно.... - не то, что не представляете, что кнопкодавите....
- Просто как-бы корректно выразиться, ....
- не лезьте, в те вещи, о которых не имеете представления (это о конкретных словах, за что в мужском обществе "дают по губам")
Kudrjavuy
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