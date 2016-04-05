fler написав:Бачу ваше постійне невдоволення оплатою праці військових під час війни, але не бачу ваших пропозицій "що робити?".
А Вы присутствуете на форуме? - Не красть! И исполнять ст. №1 Конституции Украины.
fler написав:На скільки % слід скоротити мільйонну армію під час війни?
И кто это вложил в Ваш мыслительный(говорительный и пищеупотребительный ) аппарат?
fler написав:На скільки % слід скоротити зарплату на передовій під час війни?
Вопрос - Кому? Которым не хватает проституток в зале? Или тем, кто своим реальным-производительным трудом создаёт независимость Украины? Вы, словно из старого анекдота: Везут Януковища по трассе, вокруг поля ухоженные, хлеб, кукуруза, сояхы,.. - Чьи это поля? Спрашивает Януковощ. - Ваши Виктор Фёдорович! Едут второй час - поля ещё краше. - А это чии поля? Спрашивает Януковощ. - Ваши Виктор Фёдорович! - А в этой стране, кроме меня кто-нибудь работает?
fler написав:Чому ви не волаєте з приводу розкрадання гумдопомоги, продажу бронежилетів, які безкоштовно шиють волонтери для ЗСУ? Чому не волаєте з приводу "схем" на митниці, податкових махінацій, розкрадання міжнародної грошової допомоги? Це ж мільярди доларів, які йдуть у кишені тих, хто сидить у безпеці!
Здесь вновь старый анекдот про золотую рыбку: - Хорошим мусорам - хорошие гробы! (рыба гниёт с головы!)
fler написав: Але вас бентежить зарплата саме тих, хто безпосередньо захищає країну від знищення.
Порекомендуйте конкретику Человеку, что занят в обороне Украины - быть Достойным Гражданином своей страны. В данном случае конкретику. А не прах от грязи.
барабашов написав:Успіх во первых ты сам топил аж дым шёл за 95го,а они всем скопом в экономике ноль Во вторых кумир твой вросся в кресло на липках и очень хочет и памятник и второй срок с медными трубами Вывод - щас вам задержут трошки, а потом как ВСЁ выплатят! К 24.08 тютелька в писечку. И напомнят имя благодетеля. Весна 24года не за горами
Wisznia2021 написав:Можна подати до суду, але до суду не дойде- все вирішиться на етапі подачи заяви на звільнення у зв'язку з не виплатою зарплати. На другий день гроші будуть на картці. Інфляція - то загальна біда і не найбільша, з цим нічого не зробиш.
если на казначейским счету нет денег по статье "зарплата", то подавай-не подавай заяву, а они там не появятся. И взять их со статьи, условно, "оплата отопления" невозможно, таковы реалии госфинансов.
Цікаво, що виплати грошей йдуть від платників податків (пересічні) або гроші від ЕС та США. А молодець - президент?
Звичайно, що пересічні - теж молодці!👍, але і ЄС та США - не дуже б "горіли бажанням допомогти", якщо б їм наш президент не стукав би щодня у їхні двері і не промивав би їм мізки! Що разу...що разу...що разу... і ще... і ще... і ще...
если говорить совсем прямо - а что он ещё может, кроме как слезу выжимать? Армией он, слава богу, не командует. Построить своими руками пару танковых заводов - тоже не в силах. Так что, пусть хоть так свою з.п. отрабатывает
Wisznia2021 написав:Можна подати до суду, але до суду не дойде- все вирішиться на етапі подачи заяви на звільнення у зв'язку з не виплатою зарплати. На другий день гроші будуть на картці. Інфляція - то загальна біда і не найбільша, з цим нічого не зробиш.
если на казначейским счету нет денег по статье "зарплата", то подавай-не подавай заяву, а они там не появятся. И взять их со статьи, условно, "оплата отопления" невозможно, таковы реалии госфинансов.
https://ru-ru.facebook.com/StateTreasuryUA Вопрс в другом: - Кто реально уничтожил остатки экономики, позволяющей называть Украину - Государством? И как это восстановить? - Моя рекомендация, пускай и не корректная была, - Украинцам формировать своё Государство - Украину. То, что сейчас происходит - большинство даже не в курсе, а страшней не бывает. "Война" - может вестись только за реальные деньги - А что бы взять где-то деньги нужно что-то продать.(С) - ???
Вам порекомендовали на 90% денежного довольствия оформить АЛИМЕНТЫ через Суд. Проблема только в исполнительной службе Украины: https://ru-ru.facebook.com/StateTreasuryUA почитайте комментарии. Это первоочередные выплаты - детям.
поинтересуйтесь в ближайшем офисе исполнительной службы-как в последние полгода они успешно борются с неплатителями алиментов
и вообще, наша исполнительная служба ничем не отличается от рф брат выиграл 4 суда по восстановлению на работе (в связи с незаконным увольнением) и все разы Державна Виконавча Служба не исполняла решение суда (именем Украины), т.е. решение есть, а приказа начальника о восстановлении на работе нет, и только после задействования других рычагов ( Комиссия по трудовым спорам, профсоюз, и еще что-то), при том начальник получает штраф 20к гривен, потом 70к гривен (но платит ведь не он лично, а державне підприємство) , но не спешит и когда его уже берут за забры отдел кадров задним числом оформляет приказ на "поновлення " и высылает его по укрпочте, где тоже фальсифицирует дату на 3 недели назад (но тут можно тоже отмазаться им, мол типа канцелярия проебала)
не дай вам бог судиться с госпредприятием, где всегда круговая порука...а исполнительная служба-это просто девченки ссыкухи
Запорожье, почему не обстреливают как Харьков? Может Ренат и Абрамович кореша и Ренат попрасил у Абрамовича замолвить у пуйла слово про его бизнес в Запорожье. А может потому что пуйло когда то приезжал в Запорожье в начале 2000г. и что то ему по балде ударило по воспоминаниям? Или все же боится магии о.Хортицы и казаков Запорожских. Те шаманы, что в бубен ему бьют ежедневно сказали - вовка против духа Сичи Запорожской мы бессильны будем.))
juristkostya написав:если говорить совсем прямо - а что он ещё может, кроме как слезу выжимать? Армией он, слава богу, не командует. Построить своими руками пару танковых заводов - тоже не в силах. Так что, пусть хоть так свою з.п. отрабатывает
Саме обидное, что Вы словно.... - не то, что не представляете, что кнопкодавите.... - Просто как-бы корректно выразиться, .... - не лезьте, в те вещи, о которых не имеете представления (это о конкретных словах, за что в мужском обществе "дают по губам")