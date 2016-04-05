Вам порекомендовали на 90% денежного довольствия оформить АЛИМЕНТЫ через Суд. Проблема только в исполнительной службе Украины: https://ru-ru.facebook.com/StateTreasuryUA почитайте комментарии. Это первоочередные выплаты - детям.
поинтересуйтесь в ближайшем офисе исполнительной службы-как в последние полгода они успешно борются с неплатителями алиментов
и вообще, наша исполнительная служба ничем не отличается от рф брат выиграл 4 суда по восстановлению на работе (в связи с незаконным увольнением) и все разы Державна Виконавча Служба не исполняла решение суда (именем Украины), т.е. решение есть, а приказа начальника о восстановлении на работе нет, и только после задействования других рычагов ( Комиссия по трудовым спорам, профсоюз, и еще что-то), при том начальник получает штраф 20к гривен, потом 70к гривен (но платит ведь не он лично, а державне підприємство) , но не спешит и когда его уже берут за забры отдел кадров задним числом оформляет приказ на "поновлення " и высылает его по укрпочте, где тоже фальсифицирует дату на 3 недели назад (но тут можно тоже отмазаться им, мол типа канцелярия проебала)
не дай вам бог судиться с госпредприятием, где всегда круговая порука...а исполнительная служба-это просто девченки ссыкухи
В чем проблема, обращайтесь к частникам. Они за свой процент луну с неба достанут
В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет “Harpoon”, — говорится в сводке.
Вам порекомендовали на 90% денежного довольствия оформить АЛИМЕНТЫ через Суд. Проблема только в исполнительной службе Украины: https://ru-ru.facebook.com/StateTreasuryUA почитайте комментарии. Это первоочередные выплаты - детям.
поинтересуйтесь в ближайшем офисе исполнительной службы-как в последние полгода они успешно борются с неплатителями алиментов
и вообще, наша исполнительная служба ничем не отличается от рф брат выиграл 4 суда по восстановлению на работе (в связи с незаконным увольнением) и все разы Державна Виконавча Служба не исполняла решение суда (именем Украины), т.е. решение есть, а приказа начальника о восстановлении на работе нет, и только после задействования других рычагов ( Комиссия по трудовым спорам, профсоюз, и еще что-то), при том начальник получает штраф 20к гривен, потом 70к гривен (но платит ведь не он лично, а державне підприємство) , но не спешит и когда его уже берут за забры отдел кадров задним числом оформляет приказ на "поновлення " и высылает его по укрпочте, где тоже фальсифицирует дату на 3 недели назад (но тут можно тоже отмазаться им, мол типа канцелярия проебала)
не дай вам бог судиться с госпредприятием, где всегда круговая порука...а исполнительная служба-это просто девченки ссыкухи
Я, сожалею, но Вы, вероятно пропустили ряд постов по этой теме с ссылками и расшифровками. Вплоть до привязки с Законодательством Украины, конкретным трактовкам Конституции Украины, каждым Воровским кланом.- - по крайней мере в этом столетии. - Оно было по наитию, или конкретной жалобе лица неизвестной ориентации - Удалены Модером.
Игорь Алексеевич написав:Запорожье, почему не обстреливают как Харьков? Может Ренат и Абрамович кореша и Ренат попрасил у Абрамовича замолвить у пуйла слово про его бизнес в Запорожье.
А почему разбомбили АзовСталь Рената ? Не разгоняй конспирологию
Потому что в Запорожье активов Рената в 5 раз больше, чем в Мариуполе. Мариуполь это Донецкое направление, которое было изначально у пуйла, а Запорожье в его планы не входило. Запорожская обл. да входила в его стратегию, а Вот сам город не входил. Илларионов тоже в апреле 21года в ютубе говорил про захват Запорожской обл., но без входа ввойск в сам город Запорожье. Да и беженцев с Донбасса всех везли именно в Запорожье.
Время играет пров нас. В то же время, это уже третий фактор необходимости иметь собственные средства поражения, способные держать под огневым контролем Каспий.
Иран передал РФ боевые беспилотники, - источник
Партия иранских дронов отправлена Каспийским морем в Россию. В дальнейшем военный груз через Астрахань и Волгоград планируется доставить на границу Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Известно, что основу груза составляют тяжелые ударные дроны "Shahed 129". При его разработке были взяты за основу израильский дрон Hermes 450 и американский MQ-1 Predator.
Длина фюзеляжа "Shahed 129" составляет 8 метров. Размах крыльев – 16 метров. Заявленная боевая нагрузка – до 400 кг. Скорость полета – до 150 км/ч с радиусом – до 200 км. Заявленная дальность полета до 1700 км. Разработчики утверждают, что беспилотник может находиться в воздухе до 24 часов.
Может вооружаться противотанковыми ракетами Sadid-1 (копия израильской Spike-ER) или высокоточной планирующей бомбой с осколочной боевой частью – Sadid-345.
Следует отметить, что о реальных боевых характеристиках иранских беспилотников практически ничего не известно, поскольку до сих пор они не применялись в условиях полномасштабной войны. Поэтому возможности "Shahed 129" могут отличаться от заявленных. Источник: https://censor.net/ru/n3356154
Игорь Алексеевич написав:Запорожье, почему не обстреливают как Харьков? Может Ренат и Абрамович кореша и Ренат попрасил у Абрамовича замолвить у пуйла слово про его бизнес в Запорожье.
А почему разбомбили АзовСталь Рената ? Не разгоняй конспирологию
Потому что в Запорожье активов Рената в 5 раз больше, чем в Мариуполе. Мариуполь это Донецкое направление, которое было изначально у пуйла, а Запорожье в его планы не входило. Запорожская обл. да входила в его стратегию, а Вот сам город не входил. Илларионов тоже в апреле 21года в ютубе говорил про захват Запорожской обл., но без входа ввойск в сам город Запорожье. Да и беженцев с Донбасса всех везли именно в Запорожье.
Давайте не будем про "Илларионов говорил". Он за три дня до нападения уверено вещал, что будет локальное обострение на донбассе.