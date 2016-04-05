RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17751776177717781779>
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:56

  prodigy написав:
  Kudrjavuy написав:
  Успіх написав:
Сумно, плять!©

Вам порекомендовали на 90% денежного довольствия оформить АЛИМЕНТЫ через Суд.
Проблема только в исполнительной службе Украины: https://ru-ru.facebook.com/StateTreasuryUA почитайте комментарии.
Это первоочередные выплаты - детям.


поинтересуйтесь в ближайшем офисе исполнительной службы-как в последние полгода они успешно борются с неплатителями алиментов

и вообще, наша исполнительная служба ничем не отличается от рф
брат выиграл 4 суда по восстановлению на работе (в связи с незаконным увольнением) и
все разы Державна Виконавча Служба не исполняла решение суда (именем Украины), т.е. решение есть, а приказа начальника о восстановлении на работе нет, и только после задействования других рычагов ( Комиссия по трудовым спорам, профсоюз, и еще что-то), при том начальник получает штраф 20к гривен, потом 70к гривен (но платит ведь не он лично, а державне підприємство) , но не спешит и когда его уже берут за забры отдел кадров задним числом оформляет приказ на "поновлення " и высылает его по укрпочте, где тоже фальсифицирует дату на 3 недели назад (но тут можно тоже отмазаться им, мол типа канцелярия проебала)

не дай вам бог судиться с госпредприятием, где всегда круговая порука...а исполнительная служба-это просто девченки ссыкухи

В чем проблема, обращайтесь к частникам. Они за свой процент луну с неба достанут
juristkostya
 
Повідомлень: 4759
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:57

  Игорь Алексеевич написав:Запорожье, почему не обстреливают как Харьков?
Может Ренат и Абрамович кореша и Ренат попрасил у Абрамовича замолвить у пуйла слово про его бизнес в Запорожье.

А почему разбомбили АзовСталь Рената ?
Не разгоняй конспирологию
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6969
З нами з: 31.08.09
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:58

  fler написав:Цікаво, жінкам на передовій платять стільки ж, як і чоловікам?

  vitaliian написав:КЗоТом гендерного неравенства не предусмотрено.

  juristkostya написав:эээ....на асом деле, в нашем кзоте масса преференций по гендерному признаку


Щоб ви розуміли, у нас і без "КЗоТу" гендерна нерівність чітко прослідковується і не тільки в оплаті праці. :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3075
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1065 раз.
Подякували: 1211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Орки в очередной раз изменили показания:
    В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет “Harpoon”, — говорится в сводке.
otg
 
Повідомлень: 2917
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:01

  prodigy написав:
  Kudrjavuy написав:
  Успіх написав:
Сумно, плять!©

Вам порекомендовали на 90% денежного довольствия оформить АЛИМЕНТЫ через Суд.
Проблема только в исполнительной службе Украины: https://ru-ru.facebook.com/StateTreasuryUA почитайте комментарии.
Это первоочередные выплаты - детям.


поинтересуйтесь в ближайшем офисе исполнительной службы-как в последние полгода они успешно борются с неплатителями алиментов

и вообще, наша исполнительная служба ничем не отличается от рф
брат выиграл 4 суда по восстановлению на работе (в связи с незаконным увольнением) и
все разы Державна Виконавча Служба не исполняла решение суда (именем Украины), т.е. решение есть, а приказа начальника о восстановлении на работе нет, и только после задействования других рычагов ( Комиссия по трудовым спорам, профсоюз, и еще что-то), при том начальник получает штраф 20к гривен, потом 70к гривен (но платит ведь не он лично, а державне підприємство) , но не спешит и когда его уже берут за забры отдел кадров задним числом оформляет приказ на "поновлення " и высылает его по укрпочте, где тоже фальсифицирует дату на 3 недели назад (но тут можно тоже отмазаться им, мол типа канцелярия проебала)

не дай вам бог судиться с госпредприятием, где всегда круговая порука...а исполнительная служба-это просто девченки ссыкухи

Я, сожалею, но Вы, вероятно пропустили ряд постов по этой теме с ссылками и расшифровками. Вплоть до привязки с Законодательством Украины, конкретным трактовкам Конституции Украины, каждым Воровским кланом.- - по крайней мере в этом столетии.
- Оно было по наитию, или конкретной жалобе лица неизвестной ориентации - Удалены Модером.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9806
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:03

  pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав:Запорожье, почему не обстреливают как Харьков?
Может Ренат и Абрамович кореша и Ренат попрасил у Абрамовича замолвить у пуйла слово про его бизнес в Запорожье.

А почему разбомбили АзовСталь Рената ?
Не разгоняй конспирологию


Потому что в Запорожье активов Рената в 5 раз больше, чем в Мариуполе.
Мариуполь это Донецкое направление, которое было изначально у пуйла, а Запорожье в его планы не входило. Запорожская обл. да входила в его стратегию, а Вот сам город не входил. Илларионов тоже в апреле 21года в ютубе говорил про захват Запорожской обл., но без входа ввойск в сам город Запорожье. Да и беженцев с Донбасса всех везли именно в Запорожье.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5499
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:05

Время играет пров нас.
В то же время, это уже третий фактор необходимости иметь собственные средства поражения, способные держать под огневым контролем Каспий.
Иран передал РФ боевые беспилотники, - источник

Партия иранских дронов отправлена Каспийским морем в Россию. В дальнейшем военный груз через Астрахань и Волгоград планируется доставить на границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Известно, что основу груза составляют тяжелые ударные дроны "Shahed 129". При его разработке были взяты за основу израильский дрон Hermes 450 и американский MQ-1 Predator.

Длина фюзеляжа "Shahed 129" составляет 8 метров. Размах крыльев – 16 метров. Заявленная боевая нагрузка – до 400 кг. Скорость полета – до 150 км/ч с радиусом – до 200 км. Заявленная дальность полета до 1700 км. Разработчики утверждают, что беспилотник может находиться в воздухе до 24 часов.

Может вооружаться противотанковыми ракетами Sadid-1 (копия израильской Spike-ER) или высокоточной планирующей бомбой с осколочной боевой частью – Sadid-345.

Следует отметить, что о реальных боевых характеристиках иранских беспилотников практически ничего не известно, поскольку до сих пор они не применялись в условиях полномасштабной войны. Поэтому возможности "Shahed 129" могут отличаться от заявленных. Источник: https://censor.net/ru/n3356154
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9806
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:05

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав:Запорожье, почему не обстреливают как Харьков?
Может Ренат и Абрамович кореша и Ренат попрасил у Абрамовича замолвить у пуйла слово про его бизнес в Запорожье.

А почему разбомбили АзовСталь Рената ?
Не разгоняй конспирологию


Потому что в Запорожье активов Рената в 5 раз больше, чем в Мариуполе.
Мариуполь это Донецкое направление, которое было изначально у пуйла, а Запорожье в его планы не входило. Запорожская обл. да входила в его стратегию, а Вот сам город не входил. Илларионов тоже в апреле 21года в ютубе говорил про захват Запорожской обл., но без входа ввойск в сам город Запорожье. Да и беженцев с Донбасса всех везли именно в Запорожье.

Давайте не будем про "Илларионов говорил". Он за три дня до нападения уверено вещал, что будет локальное обострение на донбассе.
juristkostya
 
Повідомлень: 4759
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:08

  juristkostya написав:
  Успіх написав:..........
1. "Не помиляється лише той, хто нічого не робить!© :mrgreen:
2. Як все виплатять і війну завершать в НОРМАЛЬНОМУ ключі, то тих 80% військових - знову проголосують за "#незлякавсяіневнік"! :mrgreen:

Хм ... В предыдущий раз так не прокатило. ...

"В предыдущий раз" окончание было не очень нормальное, да и война была не совсем такая. + выборы были намного позже, были уже другие проблемы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22773
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:10

juristkostya
А что вообще может любой президент?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22773
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 17751776177717781779>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, otg, pesikot, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99108
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457956
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3365
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (217)
24.07.2022 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.