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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1776177717781779>
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:12

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:..........
1. "Не помиляється лише той, хто нічого не робить!© :mrgreen:
2. Як все виплатять і війну завершать в НОРМАЛЬНОМУ ключі, то тих 80% військових - знову проголосують за "#незлякавсяіневнік"! :mrgreen:

Хм ... В предыдущий раз так не прокатило. ...

"В предыдущий раз" окончание было не очень нормальное, да и война была не совсем такая. + выборы были намного позже, были уже другие проблемы.
та понятно, что можем во второй раз клюнуть на шоу...и даже весьма вероятно ...
Одно радует - пророссийские президенты тоже постепенно эволюционируют и последняя инкарнация уже более-менее приемлема
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:13

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав:Запорожье, почему не обстреливают как Харьков?
Может Ренат и Абрамович кореша и Ренат попрасил у Абрамовича замолвить у пуйла слово про его бизнес в Запорожье.

А почему разбомбили АзовСталь Рената ?
Не разгоняй конспирологию


Потому что в Запорожье активов Рената в 5 раз больше, чем в Мариуполе.
Мариуполь это Донецкое направление, которое было изначально у пуйла, а Запорожье в его планы не входило. Запорожская обл. да входила в его стратегию, а Вот сам город не входил. Илларионов тоже в апреле 21года в ютубе говорил про захват Запорожской обл., но без входа ввойск в сам город Запорожье. Да и беженцев с Донбасса всех везли именно в Запорожье.

Ты банальное трепло, про то, что в Запорожье у Рената в 5 раз больше активов, чем в Мариуполе.

А когда приплёл Илларионова, то всё понятно.
Не бреши, стервятник
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:13

  juristkostya написав:В чем проблема, обращайтесь к частникам. Они за свой процент луну с неба достанут

Возвращаемся к сути поднятых вопросов:
1. Юрисдикция судебного спора не должна быть украинской.
2. Стороной ответчика Государство - Украина.
3. Суть - получение З/П, денежного содержания, и пр.
4. Теперь Вы за выбивание своей З/П рекомендуете использовать за "долю малую" частников. С Решением суда по сути.
5. Вы когда нибудь слышали такое слово "Дефолт" и в чём он заключается?
6. Я официально, сегодня, приводил рагламентирование Законодательное данных процессов что требует первичной выплаты исцом 3х размеров поставленной суммы, до начала процесса.
7. Отсутствие исполнения Судебных решений с 2011года.(Законодательное)
................................................................
100001. Финансовые расходы на непроизводственные процессы в этих случаях - на порядок превосходят "суть спора".
Это и есть - страна победившего ... ФИНАНСОВОГО КРИМИНАЛА.
Что 73% мечтает "вырезать мелким скальпелем".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 24 лип, 2022 15:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:16

  ЛАД написав:juristkostya
А что вообще может любой президент?

Может, например, усиливать свою армию

А хомячки могут ржать над армовіром
Но история показала, что тема армовіра - была правильной. Потому что, РФ напала на Украину
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут начали конспирологию накидывать
Я таки хочу в этом поучаствовать :)

Когда ремонтировали дорогу Нежин-Прилуки, в рамках Великого (Крадівництва) Будівництва.
То я не спорю, что ремонт того участка дороги нужен был. Нужен был, ещё и как

Но меня тогда смутило, что высоту полотна дороги увеличили неимоверно - подложка, первый слой, второй слой, третий слой.
Во многих местах, высота дорожного покрытия увеличилась до половины высоты дорожных знаков. А это примерно метр высоты

Усиливали мосты через речки-переплюйки
При этом дорогу особо не расширяли, что было бы логичнее для удобства гражданского применния.

При том, что тяжелая техника там не ездила, а для вывоза зерна хватало и той дороги, что есть

И наступило 24.02.2022, и ... вот ведь совпадение, орки зашли через Ичню на эту дорогу и шли на Киев
Совпадение ? Да что-то не верю я в такие сопадения
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 24 лип, 2022 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:28

Євр/США далі будуть надавати допомогу з швидкістю равлика???

⚡️ Іран таки передав рф бойові безпілотники, — ЗМІ

За даними ЗМІ, їх відправили Каспійським морем на болота, а звідки вже планують доставити до кордону з Україною. Відомо, що основу вантажу складають важкі ударні дрони "Shahed 129".

🇺🇦УТ | Новини
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:32

  ЛАД написав:juristkostya
А что вообще может любой президент?

Президент вообще может и к данным союзной разведки прислушиваться, и армией руководить, и развитию ВПК способствовать. Это все в рамках его полномочий, не волюнтаризм. Вопрос в квалификации.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:33

  pesikot написав:
  ЛАД написав:juristkostya
А что вообще может любой президент?

Может, например, усиливать свою армию

А хомячки могут ржать над армовіром
Но история показала, что тема армовіра - была правильной. Потому что, РФ напала на Украину

Тема, может, и правильная.
Но что-то никто не рассказал, где брать деньги на армию и её вооружение.
И никто не опроверг мой пост viewtopic.php?p=5461642#p5461642.
lapay ответил, но, к сожалению, на удивление очень несерьёзно. Видимо аргументов нет. Особенно понравился совет "Країнам Балтії можна порадити рити окопи". :)
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:39

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:juristkostya
А что вообще может любой президент?

Президент вообще может и к данным союзной разведки прислушиваться, и армией руководить, и развитию ВПК способствовать. Это все в рамках его полномочий, не волюнтаризм. Вопрос в квалификации.

1. Прислушался (правда, "союзной" немного слишком сильно, не находите?). Что дальше?
2. "армией руководить" - можно конкретнее, что Вы понимаете под этим. Наверняка не командовать вместо Залужного.
3. Может способствовать. В меру наличных ресурсов. "Где деньги, Зин?"
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:41

  ЛАД написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:juristkostya
А что вообще может любой президент?

Может, например, усиливать свою армию

А хомячки могут ржать над армовіром
Но история показала, что тема армовіра - была правильной. Потому что, РФ напала на Украину

Тема, может, и правильная.
Но что-то никто не рассказал, где брать деньги на армию и её вооружение.
И никто не опроверг мой пост viewtopic.php?p=5461642#p5461642.
lapay ответил, но, к сожалению, на удивление очень несерьёзно. Видимо аргументов нет. Особенно понравился совет "Країнам Балтії можна порадити рити окопи". :)

Деньги брать там же, где на з.п. учителям по 4т.долл, на миллиард деревьев, на государственную авиакомпанию, на специальный фонд для молодежи, на.....что там ещё по списку?
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