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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 лип, 2022 15:12
ЛАД написав: juristkostya написав: Успіх написав:
..........
1. "Не помиляється лише той, хто нічого не робить!©
2. Як все виплатять і війну завершать в НОРМАЛЬНОМУ ключі, то тих 80% військових - знову проголосують за "#незлякавсяіневнік"!
Хм ... В предыдущий раз так не прокатило. ...
"В предыдущий раз" окончание было не очень нормальное, да и война была не совсем такая. + выборы были намного позже, были уже другие проблемы.
та понятно, что можем во второй раз клюнуть на шоу...и даже весьма вероятно ...
Одно радует - пророссийские президенты тоже постепенно эволюционируют и последняя инкарнация уже более-менее приемлема
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Додано: Нед 24 лип, 2022 15:13
Игорь Алексеевич написав: pesikot написав: Игорь Алексеевич написав:
Запорожье, почему не обстреливают как Харьков?
Может Ренат и Абрамович кореша и Ренат попрасил у Абрамовича замолвить у пуйла слово про его бизнес в Запорожье.
А почему разбомбили АзовСталь Рената ?
Не разгоняй конспирологию
Потому что в Запорожье активов Рената в 5 раз больше, чем в Мариуполе.
Мариуполь это Донецкое направление, которое было изначально у пуйла, а Запорожье в его планы не входило. Запорожская обл. да входила в его стратегию, а Вот сам город не входил. Илларионов
тоже в апреле 21года в ютубе говорил про захват Запорожской обл., но без входа ввойск в сам город Запорожье. Да и беженцев с Донбасса всех везли именно в Запорожье.
Ты банальное трепло, про то, что в Запорожье у Рената в 5 раз больше активов, чем в Мариуполе.
А когда приплёл Илларионова, то всё понятно.
Не бреши, стервятник
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Додано: Нед 24 лип, 2022 15:13
juristkostya написав:
В чем проблема, обращайтесь к частникам. Они за свой процент луну с неба достанут
Возвращаемся к сути поднятых вопросов:
1. Юрисдикция судебного спора не должна быть украинской.
2. Стороной ответчика Государство - Украина.
3. Суть - получение З/П, денежного содержания, и пр.
4. Теперь Вы за выбивание своей З/П рекомендуете использовать за "долю малую" частников. С Решением суда по сути.
5. Вы когда нибудь слышали такое слово "Дефолт" и в чём он заключается?
6. Я официально, сегодня, приводил рагламентирование Законодательное данных процессов что требует первичной выплаты исцом 3х размеров поставленной суммы, до начала процесса.
7. Отсутствие исполнения Судебных решений с 2011года.(Законодательное)
................................................................
100001. Финансовые расходы на непроизводственные процессы в этих случаях - на порядок превосходят "суть спора".
Это и есть - страна победившего ... ФИНАНСОВОГО КРИМИНАЛА.Что 73% мечтает "вырезать мелким скальпелем".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Нед 24 лип, 2022 15:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 15:16
ЛАД написав:juristkostya
А что вообще может любой
президент?
Может, например, усиливать свою армию
А хомячки могут ржать над армовіром
Но история показала, что тема армовіра - была правильной. Потому что, РФ напала на Украину
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Додано: Нед 24 лип, 2022 15:27
Тут начали конспирологию накидывать
Я таки хочу в этом поучаствовать
Когда ремонтировали дорогу Нежин-Прилуки, в рамках Великого (Крадівництва) Будівництва.
То я не спорю, что ремонт того участка дороги нужен был. Нужен был, ещё и как
Но меня тогда смутило, что высоту полотна дороги увеличили неимоверно - подложка, первый слой, второй слой, третий слой.
Во многих местах, высота дорожного покрытия увеличилась до половины высоты дорожных знаков. А это примерно метр высоты
Усиливали мосты через речки-переплюйки
При этом дорогу особо не расширяли, что было бы логичнее для удобства гражданского применния.
При том, что тяжелая техника там не ездила, а для вывоза зерна хватало и той дороги, что есть
И наступило 24.02.2022, и ... вот ведь совпадение, орки зашли через Ичню на эту дорогу и шли на Киев
Совпадение ? Да что-то не верю я в такие сопадения
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 24 лип, 2022 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 15:28
⚡️ Іран таки передав рф бойові безпілотники, — ЗМІ
За даними ЗМІ, їх відправили Каспійським морем на болота, а звідки вже планують доставити до кордону з Україною. Відомо, що основу вантажу складають важкі ударні дрони "Shahed 129".
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Додано: Нед 24 лип, 2022 15:32
ЛАД написав:juristkostya
А что вообще может любой
президент?
Президент вообще может и к данным союзной разведки прислушиваться, и армией руководить, и развитию ВПК способствовать. Это все в рамках его полномочий, не волюнтаризм. Вопрос в квалификации.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 15:33
pesikot написав: ЛАД написав:juristkostya
А что вообще может любой
президент?
Может, например, усиливать свою армию
А хомячки могут ржать над армовіром
Но история показала, что тема армовіра - была правильной. Потому что, РФ напала на Украину
Тема, может, и правильная.
Но что-то никто не рассказал, где брать деньги на армию и её вооружение.
И никто не опроверг мой пост viewtopic.php?p=5461642#p5461642
.lapay
ответил, но, к сожалению, на удивление очень несерьёзно. Видимо аргументов нет. Особенно понравился совет "Країнам Балтії можна порадити рити окопи".
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Додано: Нед 24 лип, 2022 15:39
juristkostya написав: ЛАД написав:juristkostya
А что вообще может любой
президент?
Президент вообще может и к данным союзной разведки прислушиваться, и армией руководить, и развитию ВПК способствовать. Это все в рамках его полномочий, не волюнтаризм. Вопрос в квалификации.
1. Прислушался (правда, "союзной" немного слишком сильно, не находите?). Что дальше?
2. "армией руководить" - можно конкретнее, что Вы понимаете под этим. Наверняка не командовать вместо Залужного.
3. Может способствовать. В меру наличных ресурсов. "Где деньги, Зин?"
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Додано: Нед 24 лип, 2022 15:41
ЛАД написав: pesikot написав: ЛАД написав:juristkostya
А что вообще может любой
президент?
Может, например, усиливать свою армию
А хомячки могут ржать над армовіром
Но история показала, что тема армовіра - была правильной. Потому что, РФ напала на Украину
Тема, может, и правильная.
Но что-то никто не рассказал, где брать деньги на армию и её вооружение.
И никто не опроверг мой пост viewtopic.php?p=5461642#p5461642
.lapay
ответил, но, к сожалению, на удивление очень несерьёзно. Видимо аргументов нет. Особенно понравился совет "Країнам Балтії можна порадити рити окопи".
Деньги брать там же, где на з.п. учителям по 4т.долл, на миллиард деревьев, на государственную авиакомпанию, на специальный фонд для молодежи, на.....что там ещё по списку?
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