Додано: Нед 24 лип, 2022 15:27

Тут начали конспирологию накидыватьЯ таки хочу в этом поучаствоватьКогда ремонтировали дорогу Нежин-Прилуки, в рамках Великого (Крадівництва) Будівництва.То я не спорю, что ремонт того участка дороги нужен был. Нужен был, ещё и какНо меня тогда смутило, что высоту полотна дороги увеличили неимоверно - подложка, первый слой, второй слой, третий слой.Во многих местах, высота дорожного покрытия увеличилась до половины высоты дорожных знаков. А это примерно метр высотыУсиливали мосты через речки-переплюйкиПри этом дорогу особо не расширяли, что было бы логичнее для удобства гражданского применния.При том, что тяжелая техника там не ездила, а для вывоза зерна хватало и той дороги, что естьИ наступило 24.02.2022, и ... вот ведь совпадение, орки зашли через Ичню на эту дорогу и шли на КиевСовпадение ? Да что-то не верю я в такие сопадения