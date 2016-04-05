ЛАД написав:[ Тема, может, и правильная. Но что-то никто не рассказал, где брать деньги на армию и её вооружение. И никто не опроверг мой пост viewtopic.php?p=5461642#p5461642. lapay ответил, но, к сожалению, на удивление очень несерьёзно. Видимо аргументов нет. Особенно понравился совет "Країнам Балтії можна порадити рити окопи".
Твой пост ничтожен, как сказал бы любой юрист, если он юрист.
А то что на этот твой вброс никто не отрегировал, то это и есть тебе ответ
Потому что, в РФ много чего есть. Но в конкретной ситуации, у них ничего нет У РФ есть Царь-пушка, которая не стреляет и есть Царь-колокол, который не звонит
Всё масштабное, большое и абсолютно бесполезное Пора бы тебе это понять
Я не понимаю, зачем ты со мной споришь ? Хочешь Россию в Харькове ? Ну так и скажи Только потом тебе просто не с кем будет спорить. Ты будешь петь в одну дудку с оккупантами
pesikot написав: Но меня тогда смутило, что высоту полотна дороги увеличили неимоверно - подложка, первый слой, второй слой, третий слой. Во многих местах, высота дорожного покрытия увеличилась до половины высоты дорожных знаков. А это примерно метр высоты
Усиливали мосты через речки-переплюйки П
Прикинь и на Западной Украине так. При чем мосты не усиливали, а возводили наново. Наверное ждали "освободителей" с Польши и Словакии?
Тут некоторые поминают курс. Возможно, за прошедшие годы многое забылось. Напомню - с 9 грн за доллар в феврале 2014 курс подскочил до 21-23 в 2015 и до 25-28 в 2016 и позже. Практически в 3 раза. Сейчас курс вырос с 28 в начале года до 37 сегодня. Возможно, вырастет ещё, но пока так. Пока на треть. Надеюсь, никто не будет сравнивать войну сегодняшнюю и 2014.
ЛАД написав:juristkostya А что вообще может любой президент?
Президент вообще может и к данным союзной разведки прислушиваться, и армией руководить, и развитию ВПК способствовать. Это все в рамках его полномочий, не волюнтаризм. Вопрос в квалификации.
1. Прислушался (правда, "союзной" немного слишком сильно, не находите?). Что дальше? 2. "армией руководить" - можно конкретнее, что Вы понимаете под этим. Наверняка не командовать вместо Залужного. 3. Может способствовать. В меру наличных ресурсов. "Где деньги, Зин?"
1. В чем это проявилось? В выступлении 'про шашлыки на майские"? 2. В принципе, это в пределах полномочий. Я ж говорю, вопрос квалификации 3. Прекрасно помню его декабрьское выступление в Раде. Там он рассказывал про создание национального авиаперевозчика и про специальный фонд для молодежи. Значит, ресурсы были. Сами посудите: не может же сам президент да перед самой радой презентовать проекты, не понимая источников финансирования.
Сьогодні війна вже на вирішальному етапі, але в українських захисників недостатньо сил, щоб відкинути ворога на сході й півдні. https://patrioty.org.ua/politic/viina-n ... 29553.html Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, передають Патріоти України.
"У нас недостатньо сил для того, щоб остаточно зупинити наступ противника по всій лінії фронту, а також відбити війська РФ від Харкова та підготуватися до контрнаступної операції оперативного рівня в районі Херсона. Для цього нам потрібні сили", - сказав він.
Україні потрібне масоване і швидке постачання озброєнь, щоб відбити ворога, пояснив Романенко. За його словами, завданням нашої оборонної операції є зупинення РФ на всьому фронті, щоб противник сам перейшов до оборони.
"Хотілося б, щоб у поточному році Україна виконала ті оперативні завдання, контрнаступальні операції у різних напрямках, про які я згадав – у районі Харкова, Донецька, Луганська, Херсона та Запоріжжя. Завдання нашої оборонної операції полягає в тому, щоб зупинити противника на всьому фронті та змусити його перейти до оборони. Якщо вдасться, цей етап має перерости в оперативну паузу. Якщо ні, то під час подальшого ведення бойових дій нам необхідно формувати оперативний стратегічний резерв", - відповів Романенко.
Водночас він наголосив, що Захід має активніше постачати озброєння ЗСУ вже зараз, оскільки "всю нашу стратегію не можна переносити на весну": "Ми хочемо отримати відповіді від керівництва наших союзників зараз – практичні відповіді у наданні відповідних поставок, масованих та швидких".
Для тех, "кто в танке": В наших условиях танковые заводы не строятся! А Танки - капитально РЕМОНТИРУЮТСЯ! Ибо 1. Они повреждены. 2. Ограниченный моторесурс. 3. Единая технологическая база для всей техники. .......................... К стати, в данных условиях "Строить танковые заводы" можно в Турции(Ятоган) - но Турция не пошла на это. У неё собственные виды. США - чуть-ли не Законодательно заявили о перспективе украинских технологий танкостроения в США. Но.... Китай - тупо срисовал технические решения, но.... Все оборонные заовды, сегодня находятся в зоне поражения РФ. К тому же с "эвакуацией" добавили масла в огонь и ..... Количество "продавателей" и в оборонке зашкаливает - РФ работает целенаправленно.
pesikot написав: Но меня тогда смутило, что высоту полотна дороги увеличили неимоверно - подложка, первый слой, второй слой, третий слой. Во многих местах, высота дорожного покрытия увеличилась до половины высоты дорожных знаков. А это примерно метр высоты
Усиливали мосты через речки-переплюйки П
Прикинь и на Западной Украине так. При чем мосты не усиливали, а возводили наново. Наверное ждали "освободителей" с Польши и Словакии?