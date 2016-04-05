Додано: Нед 24 лип, 2022 15:42

ЛАД написав: [

Тема, может, и правильная.

Но что-то никто не рассказал, где брать деньги на армию и её вооружение.

И никто не опроверг мой пост

lapay ответил, но, к сожалению, на удивление очень несерьёзно. Видимо аргументов нет. Особенно понравился совет "Країнам Балтії можна порадити рити окопи". Тема, может, и правильная.Но что-то никто не рассказал, где брать деньги на армию и её вооружение.И никто не опроверг мой пост viewtopic.php?p=5461642#p5461642 ответил, но, к сожалению, на удивление очень несерьёзно. Видимо аргументов нет. Особенно понравился совет "Країнам Балтії можна порадити рити окопи".

Твой пост ничтожен, как сказал бы любой юрист, если он юрист.А то что на этот твой вброс никто не отрегировал, то это и есть тебе ответПотому что, в РФ много чего есть. Но в конкретной ситуации, у них ничего нетУ РФ есть Царь-пушка, которая не стреляет и есть Царь-колокол, который не звонитВсё масштабное, большое и абсолютно бесполезноеПора бы тебе это понятьЯ не понимаю, зачем ты со мной споришь ?Хочешь Россию в Харькове ? Ну так и скажиТолько потом тебе просто не с кем будет спорить. Ты будешь петь в одну дудку с оккупантами