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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1776177717781779>
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:42

  ЛАД написав:[
Тема, может, и правильная.
Но что-то никто не рассказал, где брать деньги на армию и её вооружение.
И никто не опроверг мой пост viewtopic.php?p=5461642#p5461642.
lapay ответил, но, к сожалению, на удивление очень несерьёзно. Видимо аргументов нет. Особенно понравился совет "Країнам Балтії можна порадити рити окопи". :)

Твой пост ничтожен, как сказал бы любой юрист, если он юрист.

А то что на этот твой вброс никто не отрегировал, то это и есть тебе ответ

Потому что, в РФ много чего есть. Но в конкретной ситуации, у них ничего нет
У РФ есть Царь-пушка, которая не стреляет и есть Царь-колокол, который не звонит

Всё масштабное, большое и абсолютно бесполезное
Пора бы тебе это понять

Я не понимаю, зачем ты со мной споришь ?
Хочешь Россию в Харькове ? Ну так и скажи
Только потом тебе просто не с кем будет спорить. Ты будешь петь в одну дудку с оккупантами
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:50

  pesikot написав:
Но меня тогда смутило, что высоту полотна дороги увеличили неимоверно - подложка, первый слой, второй слой, третий слой.
Во многих местах, высота дорожного покрытия увеличилась до половины высоты дорожных знаков. А это примерно метр высоты

Усиливали мосты через речки-переплюйки
П
Прикинь и на Западной Украине так. :) При чем мосты не усиливали, а возводили наново. Наверное ждали "освободителей" с Польши и Словакии?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:50

Тут некоторые поминают курс.
Возможно, за прошедшие годы многое забылось.
Напомню - с 9 грн за доллар в феврале 2014 курс подскочил до 21-23 в 2015 и до 25-28 в 2016 и позже. Практически в 3 раза.
Сейчас курс вырос с 28 в начале года до 37 сегодня. Возможно, вырастет ещё, но пока так. Пока на треть.
Надеюсь, никто не будет сравнивать войну сегодняшнюю и 2014.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:50

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:juristkostya
А что вообще может любой президент?

Президент вообще может и к данным союзной разведки прислушиваться, и армией руководить, и развитию ВПК способствовать. Это все в рамках его полномочий, не волюнтаризм. Вопрос в квалификации.

1. Прислушался (правда, "союзной" немного слишком сильно, не находите?). Что дальше?
2. "армией руководить" - можно конкретнее, что Вы понимаете под этим. Наверняка не командовать вместо Залужного.
3. Может способствовать. В меру наличных ресурсов. "Где деньги, Зин?"

1. В чем это проявилось? В выступлении 'про шашлыки на майские"?
2. В принципе, это в пределах полномочий. Я ж говорю, вопрос квалификации
3. Прекрасно помню его декабрьское выступление в Раде. Там он рассказывал про создание национального авиаперевозчика и про специальный фонд для молодежи.
Значит, ресурсы были.
Сами посудите: не может же сам президент да перед самой радой презентовать проекты, не понимая источников финансирования.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:52

  otg написав:
  pesikot написав:
Но меня тогда смутило, что высоту полотна дороги увеличили неимоверно - подложка, первый слой, второй слой, третий слой.
Во многих местах, высота дорожного покрытия увеличилась до половины высоты дорожных знаков. А это примерно метр высоты

Усиливали мосты через речки-переплюйки
П
Прикинь и на Западной Украине так. :) При чем мосты не усиливали, а возводили наново. Наверное ждали "освободителей" с Польши и Словакии?

Первый
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:57

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:.....
  ЛАД написав:juristkostya
А что вообще может любой президент?

.......
Тема, может, и правильная.
Но что-то никто не рассказал, где брать деньги на армию и её вооружение.
И никто не опроверг мой пост viewtopic.php?p=5461642#p5461642.
lapay ответил, но, к сожалению, на удивление очень несерьёзно. Видимо аргументов нет. Особенно понравился совет "Країнам Балтії можна порадити рити окопи". :)

Деньги брать там же, где на з.п. учителям по 4т.долл, на миллиард деревьев, на государственную авиакомпанию, на специальный фонд для молодежи, на.....что там ещё по списку?

А что, учителям уже платят по 4 т. долл.? миллиард деревьев уже посадили?
Я что-то прозевал?
Пожалуйста, не уподобляйтесь Шмиту и песикоту. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 16:00

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:.....

.......
Тема, может, и правильная.
Но что-то никто не рассказал, где брать деньги на армию и её вооружение.
И никто не опроверг мой пост viewtopic.php?p=5461642#p5461642.
lapay ответил, но, к сожалению, на удивление очень несерьёзно. Видимо аргументов нет. Особенно понравился совет "Країнам Балтії можна порадити рити окопи". :)

Деньги брать там же, где на з.п. учителям по 4т.долл, на миллиард деревьев, на государственную авиакомпанию, на специальный фонд для молодежи, на.....что там ещё по списку?

А что, учителям уже платят по 4 т. долл.? миллиард деревьев уже посадили?
Я что-то прозевал?
Пожалуйста, не уподобляйтесь Шмиту и песикоту. :)

Это, выходит, он обманывал?...как же так.....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 16:07

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:......
Президент вообще может и к данным союзной разведки прислушиваться, и армией руководить, и развитию ВПК способствовать. Это все в рамках его полномочий, не волюнтаризм. Вопрос в квалификации.

1. Прислушался (правда, "союзной" немного слишком сильно, не находите?). Что дальше?
2. "армией руководить" - можно конкретнее, что Вы понимаете под этим. Наверняка не командовать вместо Залужного.
3. Может способствовать. В меру наличных ресурсов. "Где деньги, Зин?"

1. В чем это проявилось? В выступлении 'про шашлыки на майские"?
2. В принципе, это в пределах полномочий. Я ж говорю, вопрос квалификации
3. Прекрасно помню его декабрьское выступление в Раде. Там он рассказывал про создание национального авиаперевозчика и про специальный фонд для молодежи.
Значит, ресурсы были.
Сами посудите: не может же сам президент да перед самой радой презентовать проекты, не понимая источников финансирования.

Я задал вопросы Вам, а Вы в ответ повторили их мне. :)
Повторю:
1. Что должен сделать президент после "прислушивания" "к данным союзной разведки"?
2. Пожалуйста, конкретнее, что Вы понимаете под "руководством армией" и Вы уверены/знаете, что Зеленский этого не делал?
3. Не буду говорить о национальном авиаперевозчике, не помню. Не напомните, в декабре какого года он это говорил и на когда он это планировал? Размеры специального фонда для молодежи не подскажете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 16:08

Замечательные фотки сегодняшнего, правда с одного направления:
https://novosti.dn.ua/news/327667-rosij ... ij-oblasti
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 16:09

  pesikot написав:..........
Я не понимаю, зачем ты со мной споришь ?
.......

Спорить с Вами?!
Упаси бог!
Себя не уважать.
ЛАД
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  #<1 ... 1776177717781779>
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