ЛАД написав:[ Тема, может, и правильная. Но что-то никто не рассказал, где брать деньги на армию и её вооружение. И никто не опроверг мой пост viewtopic.php?p=5461642#p5461642. lapay ответил, но, к сожалению, на удивление очень несерьёзно. Видимо аргументов нет. Особенно понравился совет "Країнам Балтії можна порадити рити окопи".
Твой пост ничтожен, как сказал бы любой юрист, если он юрист.
А то что на этот твой вброс никто не отрегировал, то это и есть тебе ответ
Потому что, в РФ много чего есть. Но в конкретной ситуации, у них ничего нет У РФ есть Царь-пушка, которая не стреляет и есть Царь-колокол, который не звонит
Всё масштабное, большое и абсолютно бесполезное Пора бы тебе это понять
Я не понимаю, зачем ты со мной споришь ? Хочешь Россию в Харькове ? Ну так и скажи Только потом тебе просто не с кем будет спорить. Ты будешь петь в одну дудку с оккупантами
pesikot написав: Но меня тогда смутило, что высоту полотна дороги увеличили неимоверно - подложка, первый слой, второй слой, третий слой. Во многих местах, высота дорожного покрытия увеличилась до половины высоты дорожных знаков. А это примерно метр высоты
Усиливали мосты через речки-переплюйки П
Прикинь и на Западной Украине так. При чем мосты не усиливали, а возводили наново. Наверное ждали "освободителей" с Польши и Словакии?
Тут некоторые поминают курс. Возможно, за прошедшие годы многое забылось. Напомню - с 9 грн за доллар в феврале 2014 курс подскочил до 21-23 в 2015 и до 25-28 в 2016 и позже. Практически в 3 раза. Сейчас курс вырос с 28 в начале года до 37 сегодня. Возможно, вырастет ещё, но пока так. Пока на треть. Надеюсь, никто не будет сравнивать войну сегодняшнюю и 2014.
ЛАД написав:juristkostya А что вообще может любой президент?
Президент вообще может и к данным союзной разведки прислушиваться, и армией руководить, и развитию ВПК способствовать. Это все в рамках его полномочий, не волюнтаризм. Вопрос в квалификации.
1. Прислушался (правда, "союзной" немного слишком сильно, не находите?). Что дальше? 2. "армией руководить" - можно конкретнее, что Вы понимаете под этим. Наверняка не командовать вместо Залужного. 3. Может способствовать. В меру наличных ресурсов. "Где деньги, Зин?"
1. В чем это проявилось? В выступлении 'про шашлыки на майские"? 2. В принципе, это в пределах полномочий. Я ж говорю, вопрос квалификации 3. Прекрасно помню его декабрьское выступление в Раде. Там он рассказывал про создание национального авиаперевозчика и про специальный фонд для молодежи. Значит, ресурсы были. Сами посудите: не может же сам президент да перед самой радой презентовать проекты, не понимая источников финансирования.
pesikot написав: Но меня тогда смутило, что высоту полотна дороги увеличили неимоверно - подложка, первый слой, второй слой, третий слой. Во многих местах, высота дорожного покрытия увеличилась до половины высоты дорожных знаков. А это примерно метр высоты
Усиливали мосты через речки-переплюйки П
Прикинь и на Западной Украине так. При чем мосты не усиливали, а возводили наново. Наверное ждали "освободителей" с Польши и Словакии?
ЛАД написав:juristkostya А что вообще может любой президент?
....... Тема, может, и правильная. Но что-то никто не рассказал, где брать деньги на армию и её вооружение. И никто не опроверг мой пост viewtopic.php?p=5461642#p5461642. lapay ответил, но, к сожалению, на удивление очень несерьёзно. Видимо аргументов нет. Особенно понравился совет "Країнам Балтії можна порадити рити окопи".
Деньги брать там же, где на з.п. учителям по 4т.долл, на миллиард деревьев, на государственную авиакомпанию, на специальный фонд для молодежи, на.....что там ещё по списку?
А что, учителям уже платят по 4 т. долл.? миллиард деревьев уже посадили? Я что-то прозевал? Пожалуйста, не уподобляйтесь Шмиту и песикоту.
....... Тема, может, и правильная. Но что-то никто не рассказал, где брать деньги на армию и её вооружение. И никто не опроверг мой пост viewtopic.php?p=5461642#p5461642. lapay ответил, но, к сожалению, на удивление очень несерьёзно. Видимо аргументов нет. Особенно понравился совет "Країнам Балтії можна порадити рити окопи".
Деньги брать там же, где на з.п. учителям по 4т.долл, на миллиард деревьев, на государственную авиакомпанию, на специальный фонд для молодежи, на.....что там ещё по списку?
А что, учителям уже платят по 4 т. долл.? миллиард деревьев уже посадили? Я что-то прозевал? Пожалуйста, не уподобляйтесь Шмиту и песикоту.
juristkostya написав:...... Президент вообще может и к данным союзной разведки прислушиваться, и армией руководить, и развитию ВПК способствовать. Это все в рамках его полномочий, не волюнтаризм. Вопрос в квалификации.
1. Прислушался (правда, "союзной" немного слишком сильно, не находите?). Что дальше? 2. "армией руководить" - можно конкретнее, что Вы понимаете под этим. Наверняка не командовать вместо Залужного. 3. Может способствовать. В меру наличных ресурсов. "Где деньги, Зин?"
1. В чем это проявилось? В выступлении 'про шашлыки на майские"? 2. В принципе, это в пределах полномочий. Я ж говорю, вопрос квалификации 3. Прекрасно помню его декабрьское выступление в Раде. Там он рассказывал про создание национального авиаперевозчика и про специальный фонд для молодежи. Значит, ресурсы были. Сами посудите: не может же сам президент да перед самой радой презентовать проекты, не понимая источников финансирования.
Я задал вопросы Вам, а Вы в ответ повторили их мне. Повторю: 1. Что должен сделать президент после "прислушивания" "к данным союзной разведки"? 2. Пожалуйста, конкретнее, что Вы понимаете под "руководством армией" и Вы уверены/знаете, что Зеленский этого не делал? 3. Не буду говорить о национальном авиаперевозчике, не помню. Не напомните, в декабре какого года он это говорил и на когда он это планировал? Размеры специального фонда для молодежи не подскажете?