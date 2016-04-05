Хто погоджується з моїми думками щодо подальшого розвитку подій/війни?
Успіх написав:
Bobua написав:Але, все-таки, повільно росте курс, якщо порівнювати зі схожим минулим. У 2014, за 5міс (Майдан перетікав у якусь гібровійну) -- було більше зростання. Аж +50% (12/8). Щоправда, тоді була, мабуть, ще й "стиснута пружина" і всяке таке. Але ж не обстріли всієї України озвірілою ордою... А зараз, за 5міс великої війни, всього на +34% підріс (39/29). Та й те, мабуть, бо "ми ще не починали" всіх окупантів бомбить. І всюди. Належним чином
Ваша думка - якщо все отак затягнеться до кінця осені (коли вже пропаде "зеленка") - війна перейде в колишнє АТО/ОСС? Бо ж самі знаєте, що "в сучасному світі БПЛА/дронів..."
Бо я думаю, що дамо п#ди оркам по максимуму в найближчі 3міс, а вже потім, що не встигнемо добити до кінця осені - перейде в формат АТО/ОСС.
Тож, треба максимально дати п#ди оркам і в стислі терміни!
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 24 лип, 2022 16:13, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:1. Прислушался (правда, "союзной" немного слишком сильно, не находите?). Что дальше? 2. "армией руководить" - можно конкретнее, что Вы понимаете под этим. Наверняка не командовать вместо Залужного. 3. Может способствовать. В меру наличных ресурсов. "Где деньги, Зин?"
1. В чем это проявилось? В выступлении 'про шашлыки на майские"? 2. В принципе, это в пределах полномочий. Я ж говорю, вопрос квалификации 3. Прекрасно помню его декабрьское выступление в Раде. Там он рассказывал про создание национального авиаперевозчика и про специальный фонд для молодежи. Значит, ресурсы были. Сами посудите: не может же сам президент да перед самой радой презентовать проекты, не понимая источников финансирования.
Я задал вопросы Вам, а Вы в ответ повторили их мне. Повторю: 1. Что должен сделать президент после "прислушивания" "к данным союзной разведки"? 2. Пожалуйста, конкретнее, что Вы понимаете под "руководством армией" и Вы уверены/знаете, что Зеленский этого не делал? 3. Не буду говорить о национальном авиаперевозчике, не помню. Не напомните, в декабре какого года он это говорил и на когда он это планировал? Размеры специального фонда для молодежи не подскажете?
1. Как минимум, продумать оборону по правому берегу Днепра в в Херсоне. Это ж просто позор не зацепиться за такой естественный рубеж 2. Слава богу, он этого не делает. Но ваш вопрос касался "что вообще может президент", так вот, это он вполне может 3. Размера в грн не знаю, но во всяком случае, это ресурс, который при минимальном государственническом подходе мог и должен был идти на главное. Что в наших реалиях главное, и так понятно.
Игорь Алексеевич написав:Запорожье, почему не обстреливают как Харьков? Может Ренат и Абрамович кореша и Ренат попрасил у Абрамовича замолвить у пуйла слово про его бизнес в Запорожье. А может потому что пуйло когда то приезжал в Запорожье в начале 2000г. и что то ему по балде ударило по воспоминаниям? Или все же боится магии о.Хортицы и казаков Запорожских. Те шаманы, что в бубен ему бьют ежедневно сказали - вовка против духа Сичи Запорожской мы бессильны будем.))
Судя по карте, если померять расстояние, то до Харькова от их позиций около 30км (на https://liveuamap.com/ смотрю), а у нас от Васильевки до Запорожья 40км, и то, это только пригород цепляет (Кушугум и Балабино) куда кстати пару раз прилетало. Походу дальше просто не достают, и слава Б-гу. Помоему никакой конспирологии тут нет.
Игорь Алексеевич написав:Запорожье, почему не обстреливают как Харьков? Может Ренат и Абрамович кореша и Ренат попрасил у Абрамовича замолвить у пуйла слово про его бизнес в Запорожье. А может потому что пуйло когда то приезжал в Запорожье в начале 2000г. и что то ему по балде ударило по воспоминаниям? Или все же боится магии о.Хортицы и казаков Запорожских. Те шаманы, что в бубен ему бьют ежедневно сказали - вовка против духа Сичи Запорожской мы бессильны будем.))
Казаки на раші, в Україні КОЗАКИ, різниця принципова
juristkostya написав:----------------- ЛАД 1. Прислушался (правда, "союзной" немного слишком сильно, не находите?). Что дальше? 2. "армией руководить" - можно конкретнее, что Вы понимаете под этим. Наверняка не командовать вместо Залужного. 3. Может способствовать. В меру наличных ресурсов. "Где деньги, Зин?" ---------------- 1. В чем это проявилось? В выступлении 'про шашлыки на майские"? 2. В принципе, это в пределах полномочий. Я ж говорю, вопрос квалификации 3. Прекрасно помню его декабрьское выступление в Раде. Там он рассказывал про создание национального авиаперевозчика и про специальный фонд для молодежи. Значит, ресурсы были. Сами посудите: не может же сам президент да перед самой радой презентовать проекты, не понимая источников финансирования.
Я задал вопросы Вам, а Вы в ответ повторили их мне. Повторю: 1. Что должен сделать президент после "прислушивания" "к данным союзной разведки"? 2. Пожалуйста, конкретнее, что Вы понимаете под "руководством армией" и Вы уверены/знаете, что Зеленский этого не делал? 3. Не буду говорить о национальном авиаперевозчике, не помню. Не напомните, в декабре какого года он это говорил и на когда он это планировал? Размеры специального фонда для молодежи не подскажете?
1. Как минимум, продумать оборону по правому берегу Днепра в в Херсоне. Это ж просто позор не зацепиться за такой естественный рубеж 2. Слава богу, он этого не делает. Но ваш вопрос касался "что вообще может президент", так вот, это он вполне может 3. Размера в грн не знаю, но во всяком случае, это ресурс, который при минимальном государственническом подходе мог и должен был идти на главное. Что в наших реалиях главное, и так понятно.
1. Вы уверены, что в Генштабе таких планов не было? Думаю, были. Уж как они реализовались, другой вопрос. И это функция в первую очередь именно Генштаба, а не президента. Кстати, Вы предполагаете, что у Союза не было планов по организации обороны? Тем не менее, откатились до самой Москвы, а в 42 до Волги. 2. Подменять Залужного? Президент, за редкими исключениями (например, Эйзенхауэр), не военный, у него обычно нет ни военного образования, ни военной подготовки. Поэтому он не может и не должен непосредственно подменять военное командование. Когда я услышу, что Путин взялся командовать войсками, я начну праздновать победу. Поэтому я и просил конкретизировать, что Вы подразумеваете под "руководством армией". Думаете, Байден, Джонсон или Шольц способны командовать армией? 3.При таком ответе надо разбить вопрос на 2 части. 3.1. Что главное, понятно сегодня. И было далеко не так однозначно год назад. 3.2. Почему я спросил о размерах. Какая-то сумма может быть достаточна для создания специального фонда для молодежи (смотря какие цели перед ним ставятся) и быть ничтожно малой для вооружения армии.
ЛАД написав:1. Вы уверены, что в Генштабе таких планов не было? Думаю, были. Уж как они реализовались, другой вопрос. И это функция в первую очередь именно Генштаба, а не президента. Кстати, Вы предполагаете, что у Союза не было планов по организации обороны? Тем не менее, откатились до самой Москвы, а в 42 до Волги. 2. Подменять Залужного? Президент, за редкими исключениями (например, Эйзенхауэр), не военный, у него обычно нет ни военного образования, ни военной подготовки. Поэтому он не может и не должен непосредственно подменять военное командование. Когда я услышу, что Путин взялся командовать войсками, я начну праздновать победу. Поэтому я и просил конкретизировать, что Вы подразумеваете под "руководством армией". Думаете, Байден, Джонсон или Шольц способны командовать армией? 3.При таком ответе надо разбить вопрос на 2 части. 3.1. Что главное, понятно сегодня. И было далеко не так однозначно год назад. 3.2. Почему я спросил о размерах. Какая-то сумма может быть достаточна для создания специального фонда для молодежи (смотря какие цели перед ним ставятся) и быть ничтожно малой для вооружения армии.
1. "Были и не реализовались" или "их не было" означает одно и то же: Качество гос управления в обоих случаях не справилось с поставленными задачами. Функция президента расставлять приоритеты, тем более, как мы теперь знаем, информация помтупала за несколько месяцев до. 2. Я ж вроде ответил на этот вопрос: может не означает должен 3.1. было вполне прозрачно с 2014-го. Это исключительно вопрос умения не прятаться от реальности. 3.3. опять подходим к вопросу о приоритетах гос политики: ресурсы надо концентрировать на главном, а не генерировать 24/7 пи-ар вбросы разной степени нелепости. Тогда у ВПК их волшебным образом станет больше.
А напередодні, чи за декілька днів до цих прильотів, я думаю, що ТОЧНО там літав/кружляв/все вивчав безпілотник(а то і їх декілька літало там)
Але, все одно в заголовку таких новин треба завжди писати: Тупарилі орки кидають дорогущі ракети по пустих садочках/школах...
- Это твориться круглосуточно. Просто редко и качественно так снял фотограф. А БПЛА, авиация,... - уже не понимаешь, когда и кто заходит, и куда прилетит. 20 минут назад прилетело... Из хорошего: Да, забыл хорошие кадры, редкие - дневного применения по оркам химарсов: https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 6/480p.mp4 Не знаю, кто снимал, но по голове можно лёгко получить... все из скромности уходят подальше...