Додано: Нед 24 лип, 2022 16:54

juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав: -----------------

ЛАД

1. Прислушался (правда, "союзной" немного слишком сильно, не находите?). Что дальше?

2. "армией руководить" - можно конкретнее, что Вы понимаете под этим. Наверняка не командовать вместо Залужного.

3. Может способствовать. В меру наличных ресурсов. "Где деньги, Зин?"

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1. В чем это проявилось? В выступлении 'про шашлыки на майские"?

2. В принципе, это в пределах полномочий. Я ж говорю, вопрос квалификации

3. Прекрасно помню его декабрьское выступление в Раде. Там он рассказывал про создание национального авиаперевозчика и про специальный фонд для молодежи.

Значит, ресурсы были.

Сами посудите: не может же сам президент да перед самой радой презентовать проекты, не понимая источников финансирования. -----------------1. Прислушался (правда, "союзной" немного слишком сильно, не находите?). Что дальше?2. "армией руководить" - можно конкретнее, что Вы понимаете под этим. Наверняка не командовать вместо Залужного.3. Может способствовать. В меру наличных ресурсов. "Где деньги, Зин?"----------------1. В чем это проявилось? В выступлении 'про шашлыки на майские"?2. В принципе, это в пределах полномочий. Я ж говорю, вопрос квалификации3. Прекрасно помню его декабрьское выступление в Раде. Там он рассказывал про создание национального авиаперевозчика и про специальный фонд для молодежи.Значит, ресурсы были.Сами посудите: не может же сам президент да перед самой радой презентовать проекты, не понимая источников финансирования.

Я задал вопросы Вам, а Вы в ответ повторили их мне.

Повторю:

1. Что должен сделать президент после "прислушивания" "к данным союзной разведки"?

2. Пожалуйста, конкретнее, что Вы понимаете под "руководством армией" и Вы уверены/знаете, что Зеленский этого не делал?

3. Не буду говорить о национальном авиаперевозчике, не помню. Не напомните, в декабре какого года он это говорил и на когда он это планировал? Размеры специального фонда для молодежи не подскажете? Я задал вопросы Вам, а Вы в ответ повторили их мне.Повторю:1. Что должен сделать президент после "прислушивания" "к данным союзной разведки"?2. Пожалуйста, конкретнее, что Вы понимаете под "руководством армией" и Вы уверены/знаете, что Зеленский этого не делал?3. Не буду говорить о национальном авиаперевозчике, не помню. Не напомните, в декабре какого года он это говорил и на когда он это планировал? Размеры специального фонда для молодежи не подскажете?

1. Как минимум, продумать оборону по правому берегу Днепра в в Херсоне. Это ж просто позор не зацепиться за такой естественный рубеж

2. Слава богу, он этого не делает. Но ваш вопрос касался "что вообще может президент", так вот, это он вполне может

3. Размера в грн не знаю, но во всяком случае, это ресурс, который при минимальном государственническом подходе мог и должен был идти на главное. Что в наших реалиях главное, и так понятно. 1. Как минимум, продумать оборону по правому берегу Днепра в в Херсоне. Это ж просто позор не зацепиться за такой естественный рубеж2. Слава богу, он этого не делает. Но ваш вопрос касался "что вообще может президент", так вот, это он вполне может3. Размера в грн не знаю, но во всяком случае, это ресурс, который при минимальном государственническом подходе мог и должен был идти на главное. Что в наших реалиях главное, и так понятно.

1. Вы уверены, что в Генштабе таких планов не было?Думаю, были. Уж как они реализовались, другой вопрос.И это функция в первую очередь именно Генштаба, а не президента.Кстати, Вы предполагаете, что у Союза не было планов по организации обороны? Тем не менее, откатились до самой Москвы, а в 42 до Волги.2. Подменять Залужного? Президент, за редкими исключениями (например, Эйзенхауэр),, у него обычно нет ни военного образования, ни военной подготовки. Поэтому он не может и не должен непосредственно подменять военное командование. Когда я услышу, что Путин взялся командовать войсками, я начну праздновать победу.Поэтому я и просил конкретизировать, что Вы подразумеваете под "руководством армией".Думаете, Байден, Джонсон или Шольц способны командовать армией?3.При таком ответе надо разбить вопрос на 2 части.3.1. Что главное, понятно сегодня. И было далеко не так однозначно год назад.3.2. Почему я спросил о размерах. Какая-то сумма может быть достаточна для создания специального фонда для молодежи (смотря какие цели перед ним ставятся) и быть ничтожно малой для вооружения армии.