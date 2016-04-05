Україна забрала у власність майно Новокраматорського машинобудівного заводу (НКМЗ) Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада. Автор постанови про націоналізацію Володимир Ар'єв наголошує, що обладнання підприємства може бути задіяне в оборонно-промисловому комплексі, а саме – для великокаліберних снарядів, компонентів артилерійських озброєнь (стволів) та новітніх вітчизняних комплексів артилерійського озброєння. У свою чергу віце-президент НКМЗ Дмитро Скудар у коментарі журналу Forbes сказав, що за останні 20 років підприємство не виконало жодного військового замовлення.НКМЗ належить сім'ї Георгія Скударя, яка володіє 78% заводу. 22% компанії розподілено серед великої кількості міноритаріїв, жодному з яких не належить більше 1%, каже Дмитро Скудар.До війни компанія постачала на внутрішній ринок близько третини своєї продукції. Основні клієнти на внутрішньому ринку - «Метінвест» Ріната Ахметова, АМКР Лакшмі Міттала та Ferrexpo Костянтина Жеваго. Прибуток компанії багато в чому залежав від замовлень гірничодобувних компаній пострадянського простору: 55% продукції НКМЗ експортується до країн колишнього СНД і лише 15,9% – на інші зарубіжні ринки.З 27 лютого підприємство законсервоване та не виробляє продукцію. Наразі працівники отримують дві третини зарплати. Грошовий потік забезпечують продаж довоєнних залишків.При цьому, як зазначив керівник практики супроводу бізнесу Juscutum Дмитро Палющенко, держава не націоналізує все підприємство, його акції, корпоративні права. Також держава не має права втручатися у діяльність підприємства, змінювати її керівництво. Постанова парламенту – це рекомендація для уповноважених органів вилучити певне майно заводу та вивезти його подалі від фронту, каже юрист.Перевезти обладнання заводу буде складно, каже Дмитро Скудар.Офіційно представники влади не зверталися до керівництва НКМЗ із проханням передати своє майно для потреб військової промисловості. Неофіційно такі переговори велися, пише Forbes.В інтерв'ю НВ Скудар розповів, що йому передали перелік обладнання, який потрібний для виробництва техніки, президент компанії запропонував розгорнути виробництво на території заводу. Він у відповідь запропонував «за розробленою документацією виробляти таке обладнання, не витрачаючи держбюджет».«На цьому неофіційні переговори завершилися», – каже Дмитро Скудар.Керівництво країни не хотіло ділитися із власником заводу інформацією про те, що і скільки для армії потрібно зробити, оскільки остерігалося зливу, каже співрозмовник Forbes у керівництві фракції «Слуга народу».«Тому вирішили націоналізувати майно, – каже він. – Ми не збираємося розкривати власнику, пов'язаному з росіянами, інформацію про те, що нам потрібне для контрнаступу».У відкритих джерелах немає підтверджень, що Георгій Скудар чи НКМЗ пов'язані з керівництвом Росії. Але на Росію припадає більшість продажів. До 2015 року, за інформацією Скударя, підприємство постачало до Росії до 60% своєї продукції, 2021 року ця частка скоротилася до 20–25%.Один з основних лобістів ухвали про відчуження майна – бізнесмен і народний депутат Максим Єфімов, стверджує топ-менеджер однієї з промислових компаній, який попросив не розкривати його ім'я. Цю інформацію Forbes підтвердив народний депутат Ярослав Желєзняк.«Найбільше за ухвалення постанови виступав Максим Єфімов», – каже він.Єфімов із середини 1990-х має відношення до важкого машинобудування. Він є президентом та міноритарним співвласником сталеливарного заводу «Енергомашспецсталь». Її власником через кіпрську EMSS Holdings Limited є російська компанія «Атоменергомаш», що входить до енергомашинобудівного дивізіону держкорпорації «Росатом». В інтерв'ю ЗМІ Єфімов говорив, що володіє часткою, що не перевищує 25%.За даними «Схем», Єфімов є співвласником Старокраматорського машинобудівного заводу та Краматорського заводу важкого верстатобудування. Також «Енергоінвест холдинг», який зв'язується з Юхимовим, володіє 60,85% «Донбасенерго».Підприємство спеціалізується на виробництві прокатного, металургійного та гірничодобувного обладнання. У 2021 році НКМЗ зменшив виторг на 8,8%, до 6,5 мільярдів гривень На заводі площею 339 га трудяться близько 8 тисяч працівників.У 2021 році Forbes оцінював НКМЗ у 215 мільйонів доларів. Згідно з фінансовою звітністю підприємства за 2020 рік, вартість його активів – 7,8 мільярда гривень.