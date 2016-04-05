Успіх написав:Хто погоджується з моїми думками щодо подальшого розвитку подій/війни?
Вы, слишком скромничаете, и боитесь публично делать выводы из предоставленной - выложенной Вами же информации.(прежде всего общедоступной и финансовой - зачем это делалось - Вами не сделан "вывод" даю намёк "конвертация по карточке в Европейских банках", размер З/П служащего ВСУ, новости с уважаемым Джонсоном, О Ленд-лизе, ....) "Война" - публично, уже не закончиться никогда. Ибо, с "нашей стороны" даже не рассматривается пункт "Парада Перемоги під жовто-блакитними стягами по красній площі". Зима-же, уже сегодня, обещает быть страшной... Ведь по сути вся оккупированная, на сегодня территория Украины - сплошная "Буча"... Основная опора(экономика) то же, под вопросом. И как бы многие, не "вылазили из шкуры" с шифером, брусом, стеклом,..... Просто размер потребностей уже туманит разум некоторым "дельцам", и в то же время свои "базовые предприятия" в разрухе.
Заграница обещала помочь с восстановлением(Официально спасибо 95му) - теперь вопрос о ... И мокал Вас в каку, про бабкину хату - с прямым намёком, на жаль Вам физически всё усмотреть не возможно, но это то же ВАЖНЫЙ ФАКТОР.
Впервые такая новость, не гнушайтесь, что много букаФФ Только не пойму, зачем звучит слово "Национализация"? Ведь это прежде всего "мобилизация". Кто-нибудь растолкуйте - ПОЖАЛУЙСТА.
ЗМІ: ПЕРЕГОВОРИ ПЕРЕД НАЦІОНАЛІЗАЦІЄЮ НКМЗ НЕ МАЛИ УСПІХУ https://novosti.dn.ua/news/327685-zmi-p ... aly-uspihu Україна забрала у власність майно Новокраматорського машинобудівного заводу (НКМЗ) Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада. Автор постанови про націоналізацію Володимир Ар'єв наголошує, що обладнання підприємства може бути задіяне в оборонно-промисловому комплексі, а саме – для великокаліберних снарядів, компонентів артилерійських озброєнь (стволів) та новітніх вітчизняних комплексів артилерійського озброєння. У свою чергу віце-президент НКМЗ Дмитро Скудар у коментарі журналу Forbes сказав, що за останні 20 років підприємство не виконало жодного військового замовлення.
НКМЗ належить сім'ї Георгія Скударя, яка володіє 78% заводу. 22% компанії розподілено серед великої кількості міноритаріїв, жодному з яких не належить більше 1%, каже Дмитро Скудар.
До війни компанія постачала на внутрішній ринок близько третини своєї продукції. Основні клієнти на внутрішньому ринку - «Метінвест» Ріната Ахметова, АМКР Лакшмі Міттала та Ferrexpo Костянтина Жеваго. Прибуток компанії багато в чому залежав від замовлень гірничодобувних компаній пострадянського простору: 55% продукції НКМЗ експортується до країн колишнього СНД і лише 15,9% – на інші зарубіжні ринки.
З 27 лютого підприємство законсервоване та не виробляє продукцію. Наразі працівники отримують дві третини зарплати. Грошовий потік забезпечують продаж довоєнних залишків.
При цьому, як зазначив керівник практики супроводу бізнесу Juscutum Дмитро Палющенко, держава не націоналізує все підприємство, його акції, корпоративні права. Також держава не має права втручатися у діяльність підприємства, змінювати її керівництво. Постанова парламенту – це рекомендація для уповноважених органів вилучити певне майно заводу та вивезти його подалі від фронту, каже юрист.
Перевезти обладнання заводу буде складно, каже Дмитро Скудар.
Офіційно представники влади не зверталися до керівництва НКМЗ із проханням передати своє майно для потреб військової промисловості. Неофіційно такі переговори велися, пише Forbes.
В інтерв'ю НВ Скудар розповів, що йому передали перелік обладнання, який потрібний для виробництва техніки, президент компанії запропонував розгорнути виробництво на території заводу. Він у відповідь запропонував «за розробленою документацією виробляти таке обладнання, не витрачаючи держбюджет».
«На цьому неофіційні переговори завершилися», – каже Дмитро Скудар.
Керівництво країни не хотіло ділитися із власником заводу інформацією про те, що і скільки для армії потрібно зробити, оскільки остерігалося зливу, каже співрозмовник Forbes у керівництві фракції «Слуга народу».
«Тому вирішили націоналізувати майно, – каже він. – Ми не збираємося розкривати власнику, пов'язаному з росіянами, інформацію про те, що нам потрібне для контрнаступу».
У відкритих джерелах немає підтверджень, що Георгій Скудар чи НКМЗ пов'язані з керівництвом Росії. Але на Росію припадає більшість продажів. До 2015 року, за інформацією Скударя, підприємство постачало до Росії до 60% своєї продукції, 2021 року ця частка скоротилася до 20–25%.
Один з основних лобістів ухвали про відчуження майна – бізнесмен і народний депутат Максим Єфімов, стверджує топ-менеджер однієї з промислових компаній, який попросив не розкривати його ім'я. Цю інформацію Forbes підтвердив народний депутат Ярослав Желєзняк.
«Найбільше за ухвалення постанови виступав Максим Єфімов», – каже він.
Єфімов із середини 1990-х має відношення до важкого машинобудування. Він є президентом та міноритарним співвласником сталеливарного заводу «Енергомашспецсталь». Її власником через кіпрську EMSS Holdings Limited є російська компанія «Атоменергомаш», що входить до енергомашинобудівного дивізіону держкорпорації «Росатом». В інтерв'ю ЗМІ Єфімов говорив, що володіє часткою, що не перевищує 25%.
За даними «Схем», Єфімов є співвласником Старокраматорського машинобудівного заводу та Краматорського заводу важкого верстатобудування. Також «Енергоінвест холдинг», який зв'язується з Юхимовим, володіє 60,85% «Донбасенерго».
Підприємство спеціалізується на виробництві прокатного, металургійного та гірничодобувного обладнання. У 2021 році НКМЗ зменшив виторг на 8,8%, до 6,5 мільярдів гривень На заводі площею 339 га трудяться близько 8 тисяч працівників.
У 2021 році Forbes оцінював НКМЗ у 215 мільйонів доларів. Згідно з фінансовою звітністю підприємства за 2020 рік, вартість його активів – 7,8 мільярда гривень.
Kudrjavuy написав:Ибо, с "нашей стороны" даже не рассматривается пункт "Парада Перемоги під жовто-блакитними стягами по красній площі".
Кем не рассматривается? Ваш колаж мыслей меня натолкнул на мысль, может орки хотят сдаться и что б Украина оккупировала оркостан. Ведь время от времени у них проскакивали заявления о объединение со столицей в Киеве. Может это и есть их гениальный план?
Успіх написав:Євр/США далі будуть надавати допомогу з швидкістю равлика??? ⚡️ Іран таки передав рф бойові безпілотники, — ЗМІ
За даними ЗМІ, їх відправили Каспійським морем на болота, а звідки вже планують доставити до кордону з Україною. Відомо, що основу вантажу складають важкі ударні дрони "Shahed 129".
🇺🇦УТ | Новини
Допоки вибрані вами слуги будуть поливати брудом сенаторів країни-союзника, допоки не будуть призначені керівники САП і НАБУ, допоки не закінчаться брудні ігри єрмаків/татарових, допоки беню не передадуть США... - забудьте про нормальні поставки зброї від "Заходу". Буде тільки мінімум і ці дири в обороні доведеться закривати життями українськиї воїнів. Шкода, що до вас це ніяк не доходить?
juristkostya написав:.............. 1. "Были и не реализовались" или "их не было" означает одно и то же: Качество гос управления в обоих случаях не справилось с поставленными задачами. Функция президента расставлять приоритеты, тем более, как мы теперь знаем, информация помтупала за несколько месяцев до. 2. Я ж вроде ответил на этот вопрос: может не означает должен 3.1. было вполне прозрачно с 2014-го. Это исключительно вопрос умения не прятаться от реальности. 3.2. опять подходим к вопросу о приоритетах гос политики: ресурсы надо концентрировать на главном, а не генерировать 24/7 пи-ар вбросы разной степени нелепости. Тогда у ВПК их волшебным образом станет больше.
1. Категорически не согласен. Простой пример. Вы знаете, что Вам угрожает опасность (причина неважна). Вы тренируетесь, качаетесь, занимаетесь боксом, пытаетесь найти друзей, которые вас поддержат. Друзья вас предупреждают, что ваш враг уже подготовился напасть на вас. И он нападает. При этом ваш вес 50 кг, а ваш враг тоже боксёр, но тяжеловес - 100 кг. Он напал на вас. При всей вашей подготовке, вы вынуждены убегать. А друзья смотрят со стороны и подкидывают вам каппы улучшенной конструкции, наколенники, потом кастет... Вы виноваты? 2. Да, Вы ответили. Но при этом ставите в упрёк Зеленскому, что он "не руководит армией". Кстати, президент всё же должен "руководить армией" в смысле общего руководства, но никак не прямо боевыми действиями. Вполне возможно, что Зеленский этим занимался. В частности, назначение Залужного Главкомом 27 июля 2021 года это тоже руководство армией. 3.1. Да, необходимость готовиться к обороне была ясна. Хотя вряд ли кто рассчитывал на полномасштабную войну. , а не, например, "защиту Донбасса". Но это не единственная задача президента. Надо ещё и экономику развивать, и благосостояние народа поднимать, и много чего "надо". На форуме достаточно часто писали о низком уровне жизни в Украине и о том, что мы чуть ли не беднейшая страна Европы. Надо было наплевать на это и сказать людям: "Денег нет, но вы держитесь. Затяните пояса, забудьте о социальных программах, о субсидиях, мы будем готовиться к войне". Как Вы полагаете, народ встретил бы это на "Ура!!!"? 3.2. "ресурсы надо концентрировать на главном" - год-два назад Вы лично считали, что "главное" это закупка вооружений? Или кто-нибудь из здесь присутствующих? Порошенко, которого здесь некоторые выставляют образцом заботы об армии, почему-то так тоже не делал. Оборонные расходы при нём были не выше, чем при Зеленском.
Успіх написав:Євр/США далі будуть надавати допомогу з швидкістю равлика??? ⚡️ Іран таки передав рф бойові безпілотники, — ЗМІ
За даними ЗМІ, їх відправили Каспійським морем на болота, а звідки вже планують доставити до кордону з Україною. Відомо, що основу вантажу складають важкі ударні дрони "Shahed 129".
🇺🇦УТ | Новини
Допоки вибрані вами слуги будуть поливати брудом сенаторів країни-союзника, допоки не будуть призначені керівники САП і НАБУ, допоки не закінчаться брудні ігри єрмаків/татарових, допоки беню не передадуть США... - забудьте про нормальні поставки зброї від "Заходу". Буде тільки мінімум і ці дири в обороні доведеться закривати життями українськиї воїнів. Шкода, що до вас це ніяк не доходить?
Какая связь между поставками "бойових безпілотників" Ираном России и "брудними іграми єрмаків/татарових" или поставками оружия нам Западом?
Kudrjavuy написав:Ибо, с "нашей стороны" даже не рассматривается пункт "Парада Перемоги під жовто-блакитними стягами по красній площі".
Кем не рассматривается? Ваш колаж мыслей меня натолкнул на мысль, может орки хотят сдаться и что б Украина оккупировала оркостан. Ведь время от времени у них проскакивали заявления о объединение со столицей в Киеве. Может это и есть их гениальный план?
я об этом писал когда они в первые дни массово подставлялись под джавелины и байрактары. Кто то (Патрушев, Ковальчук?) решил(и) сместить крысу через его фиаско в войне. Потом он героически выведет войска как из Афгана и получит ГранПри на выборах. Это логично потому что приемника нет и рейтингового кандидата тоже нет. Элита нервничает. Но для этого нужно чтобы их тупой нарот не поддерживал СВО. Расчет же был на гробы и недовольства. А он придурошный поддерживает. Гробы есть недовольства нет. Значит мало гробов, нужна мобилизация.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 лип, 2022 19:13, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:.............. 1. "Были и не реализовались" или "их не было" означает одно и то же: Качество гос управления в обоих случаях не справилось с поставленными задачами. Функция президента расставлять приоритеты, тем более, как мы теперь знаем, информация помтупала за несколько месяцев до. 2. Я ж вроде ответил на этот вопрос: может не означает должен 3.1. было вполне прозрачно с 2014-го. Это исключительно вопрос умения не прятаться от реальности. 3.2. опять подходим к вопросу о приоритетах гос политики: ресурсы надо концентрировать на главном, а не генерировать 24/7 пи-ар вбросы разной степени нелепости. Тогда у ВПК их волшебным образом станет больше.
1. Категорически не согласен. Простой пример. Вы знаете, что Вам угрожает опасность (причина неважна). Вы тренируетесь, качаетесь, занимаетесь боксом, пытаетесь найти друзей, которые вас поддержат. Друзья вас предупреждают, что ваш враг уже подготовился напасть на вас. И он нападает. При этом ваш вес 50 кг, а ваш враг тоже боксёр, но тяжеловес - 100 кг. Он напал на вас. При всей вашей подготовке, вы вынуждены убегать. А друзья смотрят со стороны и подкидывают вам каппы улучшенной конструкции, наколенники, потом кастет... Вы виноваты? 2. Да, Вы ответили. Но при этом ставите в упрёк Зеленскому, что он "не руководит армией". Кстати, президент всё же должен "руководить армией" в смысле общего руководства, но никак не прямо боевыми действиями. Вполне возможно, что Зеленский этим занимался. В частности, назначение Залужного Главкомом 27 июля 2021 года это тоже руководство армией. 3.1. Да, необходимость готовиться к обороне была ясна. Хотя вряд ли кто рассчитывал на полномасштабную войну. , а не, например, "защиту Донбасса". Но это не единственная задача президента. Надо ещё и экономику развивать, и благосостояние народа поднимать, и много чего "надо". На форуме достаточно часто писали о низком уровне жизни в Украине и о том, что мы чуть ли не беднейшая страна Европы. Надо было наплевать на это и сказать людям: "Денег нет, но вы держитесь. Затяните пояса, забудьте о социальных программах, о субсидиях, мы будем готовиться к войне". Как Вы полагаете, народ встретил бы это на "Ура!!!"? 3.2. "ресурсы надо концентрировать на главном" - год-два назад Вы лично считали, что "главное" это закупка вооружений? Или кто-нибудь из здесь присутствующих? Порошенко, которого здесь некоторые выставляют образцом заботы об армии, почему-то так тоже не делал. Оборонные расходы при нём были не выше, чем при Зеленском.
1. Виноват, т.к. противник понятен заранее и перспектива "симметричного" противостояния заранее понятна 2. Не ставлю. Наоборот, рад, что он не лезет в эту сферу 3. Люди на эту дилемму ответили известно что - проголосовали за инфантильные лозунги вместо трезвых, но очень неприятных решений. С этим спорить невозможно. Но! Государственный деятель должен видеть дальше, чем его избиратели, и уметь принимать неприятные решения. Иначе, зачем он вообще нужен, если он ничуть не умнее "пересичного"? Увы, в данном случае демократия проявила себя охлократией. Такое бывает, это надо перерасти.
Что касается сообщения по ссылке, то там бесспорные вещи и обсуждать особо нечего.
Schmit написав:Допоки вибрані вами слуги будуть поливати брудом сенаторів країни-союзника, допоки не будуть призначені керівники САП і НАБУ, допоки не закінчаться брудні ігри єрмаків/татарових, допоки беню не передадуть США... - забудьте про нормальні поставки зброї від "Заходу". Буде тільки мінімум і ці дири в обороні доведеться закривати життями українськиї воїнів. Шкода, що до вас це ніяк не доходить?
Це, мабуть, до вас не доходить - якщо будуть БУДЬ-ЯКІ "допоки"(а в моїх очах це ТОРМОЗіння "колективного Заходу") ще хоч найближчі 2-3міс - то ВСІМ буде куйово!
Ну не змушуйте мене писати негатив! Давайте вірити в краще!
Все буде добре!(якщо Захід нарешті натисне на педаль швидкості!)