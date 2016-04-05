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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 лип, 2022 19:16
Успіх написав: Schmit написав:Допоки
вибрані вами слуги будуть поливати брудом сенаторів країни-союзника, допоки
не будуть призначені керівники САП і НАБУ, допоки
не закінчаться брудні ігри єрмаків/татарових, допоки
беню не передадуть США... - забудьте про нормальні поставки зброї від "Заходу". Буде тільки мінімум і ці дири в обороні доведеться закривати життями українськиї воїнів.
Шкода, що до вас це ніяк не доходить?
Це, мабуть, до вас не доходить - якщо будуть БУДЬ-ЯКІ "допоки"(а в моїх очах це ТОРМОЗіння "колективного Заходу") ще хоч найближчі 2-3міс - то ВСІМ буде куйово!
Ну не змушуйте мене писати негатив!
Давайте вірити в краще!
Все буде добре!(якщо Захід нарешті натисне на педаль швидкості!)
запад нам не должен. Наоборот, мы ему должны за помощь. И все адепты нынешней власти на примере этих политических решений могут увидеть ее качество и реальный патриотизм
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Додано: Нед 24 лип, 2022 19:17
Успіх написав:
Це, мабуть, до вас не доходить
тут уже вовсю идет предвыборная кампания.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 лип, 2022 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 19:18
Ой+ написав: ЛАД написав:
Напомню - с 9 грн за доллар в феврале 2014 курс подскочил до 21-23 в 2015 и до 25-28 в 2016 и позже. Практически в 3 раза.
Сейчас курс вырос с 28 в начале года до 37 сегодня. Возможно, вырастет ещё, но пока так. Пока на треть.
Надеюсь, никто не будет сравнивать войну сегодняшнюю и 2014.
Порівнюйте вже по всім параметрам.
За 5 міс у 2014 курс виріс до 12 грн.
З економічної точки в лютому 2014 р. на рахунках в казначействі дохла миша, а в банках які здебільшого належали діячам ПР, накопичились колосальні дисбаланси, та ще і що було можливо швиденько виведено. Ну і з зовнішньою допомогою було набагато гірше.
Так що побачимо ще за півроку і далі, а тоді і зробимо порівняння.
сравнение лишено смысла, т к. тогда страна жила на своей экономике а сейчас на внешних донорах.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 19:20
vitaliian написав: Успіх написав:
Це, мабуть, до вас не доходить
тут уже вовсю идет предвыборная кампания.
Почему "пред"? Обсуждаются ошибки решений 19 года, нмв, это очевидно...
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Додано: Нед 24 лип, 2022 19:33
vitaliian написав: Успіх написав:
Це, мабуть, до вас не доходить
тут уже вовсю идет предвыборная кампания.
Беда в том что выборы могут не состоятся в т.ч и благодаря таким как автор этой глупости. Наверное Петины опричники наобещали им с три короба, вот и работают товарищи против страны. Грубо и топорно работают, ни на кого не влияет их бред, но галочку можно поставить -очередную глупость уже написал.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 19:40
ЛАД написав: juristkostya написав:
..............
1. "Были и не реализовались" или "их не было" означает одно и то же: Качество гос управления в обоих случаях не справилось с поставленными задачами. Функция президента расставлять приоритеты, тем более, как мы теперь знаем, информация помтупала за несколько месяцев до.
2. Я ж вроде ответил на этот вопрос: может не означает должен
3.1. было вполне прозрачно с 2014-го. Это исключительно вопрос умения не прятаться от реальности.
3.2. опять подходим к вопросу о приоритетах гос политики: ресурсы надо концентрировать на главном, а не генерировать 24/7 пи-ар вбросы разной степени нелепости. Тогда у ВПК их волшебным образом станет больше.
1. Категорически не согласен.
Простой пример. Вы знаете, что Вам угрожает опасность (причина неважна). Вы тренируетесь, качаетесь, занимаетесь боксом, пытаетесь найти друзей, которые вас поддержат. Друзья вас предупреждают, что ваш враг уже подготовился напасть на вас. И он нападает.
При этом ваш вес 50 кг, а ваш враг тоже боксёр, но тяжеловес - 100 кг.
Он напал на вас. При всей вашей подготовке, вы вынуждены убегать. А друзья смотрят со стороны и подкидывают вам каппы улучшенной конструкции, наколенники, потом кастет...
Вы виноваты?
2. Да, Вы ответили. Но при этом ставите в упрёк Зеленскому, что он "не руководит армией".
Кстати, президент всё же должен "руководить армией" в смысле общего руководства, но никак не прямо боевыми действиями.
Вполне возможно, что Зеленский этим занимался. В частности, назначение Залужного Главкомом 27 июля 2021 года это тоже руководство армией.
3.1. Да, необходимость готовиться к обороне была ясна. Хотя вряд ли кто рассчитывал на полномасштабную войну. , а не, например, "защиту Донбасса".
Но это не единственная задача президента. Надо ещё и экономику развивать, и благосостояние народа поднимать, и много чего "надо".
На форуме достаточно часто писали о низком уровне жизни в Украине и о том, что мы чуть ли не беднейшая страна Европы. Надо было наплевать на это и сказать людям: "Денег нет, но вы держитесь. Затяните пояса, забудьте о социальных программах, о субсидиях, мы будем готовиться к войне". Как Вы полагаете, народ встретил бы это на "Ура!!!"?
3.2. "ресурсы надо концентрировать на главном" - год-два назад Вы лично считали, что "главное" это закупка вооружений? Или кто-нибудь из здесь присутствующих?
Порошенко, которого здесь некоторые выставляют образцом заботы об армии, почему-то так тоже не делал. Оборонные расходы при нём были не выше, чем при Зеленском.
P.s. В связи с завязавшимся разговором было бы интересно услышать Ваше мнение по поводу viewtopic.php?p=5461642#p5461642
Ехххххх - а де тут можна "плюсики" поставити?
Я б тут 100500 плюсів поставив під цим дописом
Правда, тоді б тут багатьом "бОшку зірвало" від того, що солдат ЗСУ, який частенько буває на вогневій - підтримує Ваші погляди!
п.с.
І ще, щоб 2 рази не вставати)) - хотів Будівельнику написати наступне, а то він часто мені тиче, що я не на передку, а за 10км від лінії фронту і "вмикаю героя"!
Так, я частенько буваю на вогневій - а для нашої техніки - це 10-9-7км від лінії фронту. І як ми працюємо/стріляємо по орках, так і відповідно вони по нас гатят! А я теж знаходжусь, як правило, відносно недалеко нашої техніки, або й біля неї, так як помагаю підносити снаряди і запали/гільзи, допомагаю завантажити/подати в середину...
Так, я не сперечаюсь, що піхоті - в рази важче/небезпечніше... але і нам НЕ з медом, коли приходить близько "атветка"!
І то вони стріляють/вичисляють нас напевно по звуку/відстані(кажуть, що є така техніка, що вичисляє приблизний напрямок і віддаль) - бо, якщо нашу позицію засік би безпілотник, то вони б насипали і насипали б по нас з годину, а може і більше.
Тож ризики тут теж чималі!
Але ж що я вам пояснюю - вдома, на вашому дивані, мабуть, ще більш небезпечніше!
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Додано: Нед 24 лип, 2022 19:48
Успіх написав:
Ехххххх - а де тут можна "плюсики" поставити?
Я б тут 100500 плюсів поставив під цим дописом
Правда, тоді б тут багатьом "бОшку зірвало" від того, що солдат ЗСУ, який частенько буває на вогневій - підтримує Ваші погляди!
п.с.
І ще, щоб 2 рази не вставати)) - хотів Будівельнику написати наступне, а то він часто мені тиче, що я не на передку, а за 10км від лінії фронту і "вмикаю героя"!
Так, я частенько буваю на вогневій - а для нашої техніки - це 10-9-7км від лінії фронту. І як ми працюємо/стріляємо по орках, так і відповідно вони по нас гатят! А я теж знаходжусь, як правило, відносно недалеко нашої техніки, або й біля неї, так як помагаю підносити снаряди і запали/гільзи, допомагаю завантажити/подати в середину...
Так, я не сперечаюсь, що піхоті - в рази важче/небезпечніше... але і нам НЕ з медом, коли приходить близько "атветка"!
І то вони стріляють/вичисляють нас напевно по звуку/відстані(кажуть, що є така техніка, що вичисляє приблизний напрямок і віддаль) - бо, якщо нашу позицію засік би безпілотник, то вони б насипали і насипали б по нас з годину, а може і більше.
Тож ризики тут теж чималі!
Але ж що я вам пояснюю - вдома, на вашому дивані, мабуть, ще більш небезпечніше!
Ваша политическая позицич известна, и от того, что вы в миллионный раз попытаетесь ее оправдать, более обоснованной она не станет.
С другой стороны, не вижу и оснований доказывать, что на войне опасно. Конкретно будивельныка можно отправить в игнор.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 19:53
‼️ ЗСУ взяли Антонівський міст у Херсоні під вогневий контроль Про це заявив генерал Романенко. За його словами, через це росіяни бачать, що можуть залишитися в оточенні. Це оперативне оточення. Щодо переговорів, які ведуть військові зі своїми родичами, є заяви з цього приводу. Психологічний стан у них пригнічений 🤷♂️
@bochkala_war
Успіх написав:
- вдома, на вашому дивані, мабуть, ще більш небезпечніше
с него можно упасть и яйца холодильником придавить.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:07
juristkostya написав: Успіх написав: Schmit написав:Допоки
вибрані вами слуги будуть поливати брудом сенаторів країни-союзника, допоки
не будуть призначені керівники САП і НАБУ, допоки
не закінчаться брудні ігри єрмаків/татарових, допоки
беню не передадуть США... - забудьте про нормальні поставки зброї від "Заходу". Буде тільки мінімум і ці дири в обороні доведеться закривати життями українськиї воїнів.
Шкода, що до вас це ніяк не доходить?
Це, мабуть, до вас не доходить - якщо будуть БУДЬ-ЯКІ "допоки"(а в моїх очах це ТОРМОЗіння "колективного Заходу") ще хоч найближчі 2-3міс - то ВСІМ буде куйово!
Ну не змушуйте мене писати негатив!
Давайте вірити в краще!
Все буде добре!(якщо Захід нарешті натисне на педаль швидкості!)
запад нам не должен. Наоборот, мы ему должны за помощь. И все адепты нынешней власти на примере этих политических решений могут увидеть ее качество и реальный патриотизм
Якраз Захід нам винен дуже і дуже багато . Тільки вартість відданих чомусь ( не під тиском Заходу ? ) ядерних боєголовок прикинути і в номінальній вартості і в геополітичній . Ну а до нинішньої влади по суті є тільки у адептів Порошенка . І то - не по суті і конкретно , а отак як та емігрантка озвучила .
Хто сказав , що Порошенко - це єдиний і оптимальний патріотичний президент ? Він сам ? Український де Голль чи Бен Гуріон ? Перестаньте вже нарешті одне і теж повторювати . Нові умови і нові люди . Хто що робить і скільки . Претензії до кого там - Татарова ? Що він зараз робить ? А Верховний суд що робить , чи Конституційний ? Хтось вміє краще ? А чому не зробив ?
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:12
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